Orquesta Filarmónica de Medellín hará un concierto solidario por Urabá: conozca los detalles

La Orquesta Filarmónica de Medellín anunció que abrirá su temporada 2026 con un concierto solidario por Urabá el 12 de febrero.

Redacción Cultura
06 de febrero de 2026 - 08:12 p. m.
La Orquesta Filarmónica de Medellín tiene como directora musical a Ana María Patiño-Osorio.
Foto: JUAN CAICEDO B
La Orquesta Filarmónica de Medellín abrirá su temporada 2026 el próximo 12 de febrero. Bajo el título “Identidad”, la orquesta dará inicio a los conciertos de este año con una presentación solidaria por Urabá. Según anunciaron, los ingresos obtenidos de la venta de boletería irán destinados en su totalidad en ayudas para las familias afectadas por las luvias en la región de Urabá, a través de la Corporación Presentes.

“En la Temporada Identidad, la Orquesta propone pensar la música como un espacio de reconocimiento: del territorio, de las voces que lo habitan y de su lugar en el diálogo global. Aquí, lo latino aparece como punto de partida; una manera de escuchar, de narrar y de estar en escena", mencionaron en un comunicado.

El primer concierto del año se llevará a cabo el próximo 12 de febrero en el Teatro Metropolitano a las 8:00 p.m. Durante el evento Se escucharán obras de Gustav Mahler, Joan Tower y Juan David Osorio, bajo la dirección musical de Ana María Patiño-Osorio.

“La Temporada Identidad plantea una pregunta esencial sobre quiénes somos hoy como orquesta y nuestro lugar en la ciudad. Entendemos la identidad como un proceso vivo: un diálogo constante entre territorio y mundo, entre rigor artístico y responsabilidad cultural. Desde ahí, buscamos construir un lenguaje propio que conecte lo local con lo universal y fortalezca un vínculo cercano y significativo con nuestro público”, aseguró la directora titular.

De acuerdo con un comunicado, el primer concierto de 2026 de la Filarmed, además de tener la intención de ser solidario, también se relaciona con el programa Filarmónica Infantil y Juvenil de Urabá (FILU), a través del cual “la orquesta trabaja de manera permanente con niños, jóvenes y comunidades de la región, fortaleciendo procesos artísticos y sociales que encuentran en la música una herramienta de transformación”.

La boletería para el concierto se puede conseguir desde COP 44.000.

