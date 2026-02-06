Cambios en el MAMBO: Eugenio Viola saldrá de la dirección curatorial del museo

El Museo de Arte Moderno de Bogotá, fue diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, y ahora se dedica a presentar novedosas obras de arte, que incluyen proyecciones e instalaciones. Está ubicado en la calle 24 No. 6-00. Este domingo abrirá de 12 m. a 5:00 p.m. Foto: Alcaldía de Bogotá

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Junta Directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá informó que el curador jefe, Eugenio Viola, saldrá de su cargo en mayo. Además, anunciaron que ya se encuentran en la búsqueda de un nuevo curador.

“Durante más de siete años, el Curador Jefe y Director Artístico del MAMBO Eugenio Viola, fue un pilar fundamental para el Museo. Con su mirada vanguardista y profesional contribuyó de manera invaluable a la consolidación del museo como un referente latinoamericano del arte contemporáneo. Valoramos y le agradecemos los logros alcanzados conjuntamente y estamos convencidos de que será un embajador del MAMBO en el mundo, además de inspirar y abrir nuevos horizontes culturales para otras instituciones”, declaró la junta en el comunicado.

Según la información publicada, afirmaron que el cambio se dará tras una “revisión integral y permanente de los diferentes aspectos que componen nuestro museo, y siempre con el objetivo de garantizar las mejores prácticas en la institución”.

Aseguraron que la búsqueda de un nuevo curador jefe ya comenzó con el “acompañamiento de expertos en el tema y conforme a los lineamientos fijados por esta Junta. Con seguridad la persona elegida cumplirá con los objetivos de excelencia y rigurosidad que siempre han guiado nuestras decisiones. El resultado de este proceso se comunicará oportunamente”.

Viola, quien ha sido curador jefe del museo durante siete años, llegó al museo mientras Claudia Hakim era directora, en el marco de la celebración de los 55 años de la institución. El crítico napolitano asumió el cargo luego de haber ocupado un puesto similar en Perth Institute of Contemporary Arts - PICA, en Australia y se convirtió en el primer curador jefe no colombiano del MAMBO.

Su predecesora fue, María Elvira Ardila, quien fungió hasta 2016. En los tres años que pasaron antes de que Viola llegara al museo, la institución utilizó un modelo de invitaciones temporales a curadores para realizar sus exposiciones. Entre las labores del curado jefe se encuentra direccionar la programación de la institución como líder del departamento de curaduría y concebir estrategias para la investigación e implementación de la colección del Museo.

Este cambio se anunció en medio de un momento turbulento para el museo, luego de que se conocieran denuncias por presunto maltrato y tráfico de influencias contra su directora, Martha Ortiz Gómez, además de una presunta crisis económica que atravesaría la institución.