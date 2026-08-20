La Orquesta Sinfónica de Colombia celebra 90 años con un concierto en el Teatro Colón

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha tenido cerca de 4.000 presentaciones en sus 90 años de historia. Foto: Caterina Alvarado

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Con cerca de 4.000 presentaciones, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) cumple 90 años de historia. El 17 de agosto de 1936 ofreció su primer concierto y, nueve décadas después, conmemorará su aniversario con una presentación especial este viernes 21 de agosto en el Teatro Colón de Bogotá. La celebración reunirá repertorio lírico, música colombiana y obras del repertorio sinfónico europeo.

“Más que un concierto, es la celebración de un legado construido durante 90 años, reafirmando su misión de acercar la música sinfónica a todos los públicos y consolidarse como uno de los principales referentes artísticos y culturales de Colombia”, se lee en la página del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

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La velada estará dividida en dos partes y será dirigida por el maestro colombiano Luis Gabriel Biava, “hijo del maestro Luis Biava Sosa, quien fue director titular de la Orquesta, en un encuentro que conecta dos generaciones de una familia con la historia de la Sinfónica Nacional”, escribió la Orquesta.

El concierto comenzará a las 7:30 p. m. con una gala lírica en la que participarán la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant. Los intérpretes presentarán escenas, arias y duetos de algunas de las óperas más reconocidas de Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Massenet, Charles Gounod y Georges Bizet.

Ese repertorio incluirá la obertura y varias escenas de Las bodas de Fígaro, además de fragmentos de La clemenza di Tito y Così fan tutte, de Mozart. También se escucharán piezas de Hérodiade, de Massenet; Sapho, de Gounod; y Carmen, de Bizet, entre ellas la conocida Habanera y el Toreador.

La segunda parte estará dedicada al repertorio sinfónico y comenzará con Fantasía sobre motivos colombianos, del compositor colombiano Pedro Morales Pino. Después continuará con la Sinfonía n.º 5, D. 485 en Si bemol mayor, de Franz Schubert, y cerrará con la Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor, de George Enescu.

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Esas dos obras —explicó la OSNC— fueron escogidas porque hicieron parte de la primera producción discográfica de la agrupación en 1960, bajo la dirección del maestro Olav Roots, para Philips. La grabación se hizo en los estudios de Radio Sutatenza, en Bogotá, como una contribución de Philips Colombiana S. A. a la conmemoración del 150.º aniversario de la Independencia de Colombia.

“La inclusión de estas obras permite que el programa de los 90 años dialogue directamente con uno de los capítulos más significativos de la historia sonora de la Orquesta y con el legado de Olav Roots, uno de los grandes directores que marcaron su trayectoria”, escribió la OSNC en un comunicado.

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