El director Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

El cineasta, que estuvo a cargo de películas como “El Señor de los Anillos”, aceptará el galardón durante la ceremonia de apertura de la 79º edición del evento.

Agencia AFP
06 de marzo de 2026 - 03:15 p. m.
El cineasta Peter Jackson recibió el Premio Oscar a Mejor Director en 2004.
Foto: AFP - LARRY BUSACCA
El cineasta neozelandés Peter Jackson, reconocido por su trabajo en la saga de “El Señor de los Anillos” y “King Kong”, recibirá una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cannes, anunciaron los organizadores.

“Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera”, comentó el director de 64 años en un comunicado del festival. El festival tendrá lugar del del 12 al 23 de mayo.

El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director. Allí se proyectaron en exclusiva - siete meses antes de su estreno - las primeras imágenes de “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al “director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza”.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe “claramente un antes y un después de Peter Jackson”.

Desde hace 12 años, tras “El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos”, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie. Ese fallecimiento “cambió mi camino creativo”, explicó en un video.

Por Agencia AFP

