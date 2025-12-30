Países que no celebran Año Nuevo el 1 de enero: fechas y tradiciones

La gente enciende luces para celebrar el festival de Diwali en Ahmedabad, India. Foto: EFE - DIVYAKANT SOLANKI

Si bien existen costumbres y formas de celebración variadas, el 1 de enero suele reconocerse como la fecha en la que la mayoría de países festejan la llegada del Año Nuevo alrededor del mundo. No obstante, existen otros territorios donde, por motivos culturales, religiosos o de otra índole, esto no es así.

Uno de los ejemplos más reconocidos es China, lugar donde tienen su propio calendario lunar y, por lo tanto, una celebración distinta para el Año Nuevo. No obstante, existen sitios que también cuentan con otras fechas y tradiciones destinadas al festejo de un nuevo ciclo. A continuación, conozca cuáles son estos países:

India

En India, algunas festividades suelen estar regidas por el calendario lunar del país. Este es el caso del Año Nuevo Hindú, conocido como Diwali o Festival de las Luces, una celebración que se da entre octubre y noviembre y que tiene una duración de cinco días.

Este festival simboliza el triunfo del bien sobre el mal y las personas cumplen con distintas tradiciones y actividades, que incluyen oraciones a entidades como Lakshmi, diosa hindú de la riqueza y la belleza, además de la limpieza del hogar, las reuniones familiares y los fuegos artificiales.

China

Una de las celebraciones tradicionales más reconocidas a nivel mundial es la del Año Nuevo Chino. Este país asiático tiene su propio calendario lunar, motivo por el cual se festeja en una fecha diferente al resto del mundo.

Este 2026, el Año Nuevo Chino comenzará oficialmente el 17 de febrero y terminará el 5 de febrero de 2027. Además, la celebración suele tener una duración de 15 días y este es el año del Caballo de Fuego (Bing Wu), animal que simboliza el impulso a la acción.

Arabia Saudita

En algunos países islámicos, el Año Nuevo occidental no se celebra y, particularmente, en Arabia Saudita, este evento está fuertemente restringido. Esto debido a que este territorio se enmarca en el Año Nuevo Islámico, el cual está determinado por el Hijri, un calendario lunar que determina las fechas en el mundo musulmán.

La costumbre se da al inicio del Muharram, el primer mes del calendario y, más que una fiesta, es un momento de reflexión e introspección profunda para los creyentes.

Tailandia

En Tailandia, se reconoce el 1 de enero como una fecha importante por las influencias del turismo. No obstante, existe otro evento conocido como el Año Nuevo Tailandés, que es el Festival Songkran, el cual tiene lugar en abril.

Esta tradición fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial y es también llamada la fiesta del agua, porque este es el elemento central de esta costumbre, el cual simboliza la purificación y la renovación.

Etiopía y Eritrea

En ambos países africanos, el Año Nuevo es celebrado a partir de la festividad del Enkutatash, que celebra el fin de la temporada de lluvias y el inicio de la primavera. La fecha asignada para esta tradición es el 11 de septiembre e incluye intercambios de flores y danzas. Tanto Etiopía como Eritrea utilizan el calendario Ge’ez, que tiene 13 meses, aunque para ciertos días cívicos sí se remiten al calendario gregoriano.

Corea del Sur

En el país asiático existen dos eventos importantes: el Año Nuevo solar, que corresponde al calendario occidental, y el Seollal, también conocido como el Año Nuevo Lunar coreano. Esta festividad cae entre enero y febrero y, durante los días de celebración, los coreanos se reúnen con sus familias para conmemorar a sus ancestros y tradiciones, a través de rituales, comidas, vestimenta y juegos.

Irán

En Irán, se celebra el Nouruz, que significa “nuevo día”, el cual es considerado como el Año Nuevo persa y el primer día de la primavera. La historia de esta tradición se remonta a hace más de 3.000 mil años. Por esta razón, el Nouruz fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

Como su nombre lo indica, este festejo simboliza la renovación a través de la luz y, además de costumbres como la limpieza de sus hogares, las familias iraníes suelen reunirse y compartir sus agradecimientos y deseos para el año que se avecina.