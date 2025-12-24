Países que no celebran la Navidad en el mundo: en algunos es prohibida

Desde el árbol hasta los villancicos, los símbolos navideños se han convertido en un fenómeno reconocido y mediático en nuestra cultura. Foto: EFE - Gabriel Márquez

La Navidad es celebrada por millones de personas alrededor del mundo, quiénes han desarrollado distintas tradiciones en torno a esta festividad. Desde el árbol hasta los villancicos, las cenas y Papá Noel o Santa Claus, los símbolos navideños se han convertido en un fenómeno reconocido y mediático en nuestra cultura.

No obstante, existen países donde estas costumbres no se encuentran arraigadas e inclusive, en algunos de ellos, esta festividad se encuentra prohibida, ya sea parcial o totalmente, por distintos motivos sociales, ideológicos o de otra índole.

A continuación, conozca algunos países en los que no se celebra la Navidad.

China

La Navidad no se encuentra totalmente prohibida en China, sin embargo, dependiendo de la región, pueden existir ciertas regulaciones sobre la celebración de esta festividad de forma pública.

Las autoridades le han pedido a los ciudadanos promover las tradiciones chinas, en lugar de costumbres provenientes de Occidente y, en ocasiones, se han llegado a imponer sanciones. No obstante, en ciudades más grandes como Hong Kong, Pekín o Shanghái se han visto elementos relacionados con la festividad.

Tayikistán

Este país de Asia central, que formó parte de la Unión Soviética, prohibió la Navidad en 2015, debido a que la mayoría del país profesa la religión musulmana. De acuerdo con la Revista Global, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la difusión de símbolos navideños está restringido y la figura de Padre Frost, la versión rusa de Santa Claus, está vetada de la televisión nacional.

Corea del Norte

Bajo el régimen de Kim Jong-un, la Navidad ha sido prohibida, debido a que se le asocia con ideologías occidentales y con celebraciones donde impera la música y el alcohol, factores que pueden poner en peligro el orden nacional.

El festejo de esta fecha puede llevar a la detención de las personas que se vean involucradas en esto. Esta tradición ha sido reemplazada con el día de la “Sagrada madre de la revolución”, el cual conmemora a la abuela de Kim Jong-un, quien nació un 24 de diciembre.

Somalia

En 2015, el gobierno somalí prohibió la celebración de esta festividad dentro del país. “Todos los eventos relacionados con estas festividades son contrarias a la cultura islámica y podrían dañar la fe de la comunidad musulmana”, manifestó Mohamed Khayrow, jeque y director general del Ministerio de Asuntos Religiosos.

Además, de acuerdo con El País, Khayrow dijo que las fiestas que no se enmarcaban dentro de la religión musulmana provocarían la ira de Al Shabab, una rama escondida de Al Qaeda en Somalia.

Brunéi

En 2015, a partir del gobierno del actual sultán de Brunéi, Muda Hassanal Bolkiah, la Navidad y todo lo asociada a ella fue prohibido en este territorio asiático, debido a la aplicación estricta de la ley musulmana dentro de la constitución.

De acuerdo con El Mundo, el incumplimiento de estas normas pueden conllevar multas de unos 20.000 dólares y, en ciertas ocasiones, a penas de hasta cinco años de cárcel. En caso de que alguien celebre esta festividad, lo debe hacer de forma discreta y reservada en su hogar.

Uruguay

El país latinoamericano es el único en la región que no celebra de manera oficial las festividades navideñas. En 1919, bajo los esfuerzos del gobierno por separar la Iglesia y el Estado, se instauró una ley que reemplazaba las referencias religiosas de los feriados por nombres laicos. Es por esto que la Navidad pasó a denominarse el “Día de la Familia”. Sin embargo, gran parte de los uruguayos siguen festejando este día con las tradiciones y símbolos navideños.