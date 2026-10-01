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"Resistir a la violencia es hacer una película como esta": Jacir sobre ‘Palestina 36’

Este 1 de octubre llega a las salas colombianas el largometraje que narra Gran Revuelta Árabe de 1936 contra el dominio colonial británico en Palestina. En entrevista para El Espectador, su directora habló del origen de la película, la recuperación de la memoria palestina y su vínculo con Colombia.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
Palestinian film director Annemarie Jacir poses during a photo session in Paris on January 5, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Annemarie Jacir se convirtió en la primera mujer palestina en rodar un largometraje en 2008.
Foto: AFP - THOMAS SAMSON

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A sus 90 años, el padre de la cineasta Annemarie Jacir todavía se sienta frente a la pantalla a ver las noticias sobre el pueblo palestino con un asombro viejo y amargo. Frente a sus ojos, las mismas pérdidas, las mismas guerras, la misma tierra que se tiñe de sangre como ocurrió en 1936, el año en que nació y el mismo en que estalló la Gran Revuelta Árabe contra el dominio colonial británico en Palestina.

Fue en el deseo de entender el origen de ese ciclo inacabable de violencia que Jacir trazó el camino de la película Palestina 36, un drama…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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Comentarios
  • Margoth(98070)Hace 16 minutos
    Todos a ver esta valiente película
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