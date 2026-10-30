Holguín anuncia recorte burocrático en Mincultura y liquida contrato de COP 5.000 millones

La jefa de la cartera cultural advirtió que durante el gobierno anterior se amplió la planta de empleados del ministerio y anunció que comenzaría una reducción de la estructura burocrática de la entidad.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, habló hoy, en videos difundidos por el ministerio sobre la cantidad de empleados y un contrato firmado por el gobierno de Gustavo Petro para cinco unidades móviles que, según anunció, terminarán anticipadamente debido a varias deficiencias identificadas por esta cartera.

"Corrupción también es gastarse la plata en burocracia y no en lo misional de cada ministerio. El Ministerio de Cultura en los últimos 20 años ha tenido en promedio 315 empleados. El gobierno de Gustavo Petro, a través del decreto 1591 de 2024, duplicó la planta de personal, creando 323 cargos nuevos", dijo la ministra.

"Corrupción también es gastarse la plata en burocracia y no en lo misional de cada ministerio". Ministra @PaolaHolguin.



En los últimos 4 años, los recursos y el personal contratado en el ministerio se duplicaron. Por eso, la ministra anunció una reducción de la estructura… pic.twitter.com/RxLCxCK7IL — MinCultura Colombia (@mincultura) October 29, 2026

Adicionalmente, aseguró que, al 7 de agosto de 2026, existía una "especie de nómina paralela" que contaba con 1.490 contratistas. "Nosotros en la Patria Milagro, en el gobierno de Abelardo de la Espriella, tenemos el compromiso de adelgazar el tamaño del Estado, de invertir de manera eficiente los recursos. Por eso vamos a hacer una drástica reducción burocrática para que el dinero de los colombianos se invierta en lo misional y no pagando corbatas", dijo.

Estas declaraciones se suman a la línea que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella sobre el tamaño del Estado y las medidas de austeridad que presentó hace unas semanas. Entre ellas se incluyó dar prioridad a reuniones virtuales, en vez de aquellas que impliquen desplazamientos físicos, y, además, instruyó que se prohibía gastos que tuvieran como objetivo "autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional a través de la promoción de sus cuentas personales en redes sociales, y/o de partido o movimiento político".

Por otro lado, la ministra anunció que el Ministerio de Cultura terminó y liquidó un contrato, por acuerdo mutuo, que fue firmado el pasado 16 de julio durante el gobierno de Gustavo Petro para la compra de cinco unidades móviles por COP 5.000 millones. "El Ministerio identificó deficiencias en la planeación, estructuración, adjudicación y desarrollo de dicho contrato. La adjudicación se efectuó con un único proponente y no se atendió el hallazgo preventivo que en su momento hizo la veeduría ciudadana nacional a eso se suman presuntos incumplimientos por parte del contratista", afirmó.

Holguín aseguró que desde el ministerio remitieron el expediente a la Procuraduría General de la Nación y pidieron un acompañamiento preventivo, "porque en el gobierno de la patria Milagro los recursos públicos se cuidan".

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

