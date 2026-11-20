El Espectador conoció que hoy la ministra de las Culturas, Paola Holguín, declaró insubsistente a Julia Daza Noguera para el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Según conoció este diario, la decisión ya fue notificada por Gestión Humana del ministerio. La orden de la jefa de esta cartera se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera el nombramiento de Daza "por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida", según se lee en un auto del 11 de noviembre. Este diario se…

El Espectador conoció que hoy la ministra de las Culturas, Paola Holguín, declaró insubsistente a Julia Daza Noguera para el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Según conoció este diario, la decisión ya fue notificada por Gestión Humana del ministerio. La orden de la jefa de esta cartera se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera el nombramiento de Daza "por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida", según se lee en un auto del 11 de noviembre. Este diario se puso en contacto con el Ministerio de las Culturas, quienes informaron que, por el momento, no se realizarán pronunciamientos sobre este asunto.

La suspensión de la exdirectora de la Biblioteca Nacional se conoció luego de que la senadora Jennifer Pedraza y otros ciudadanos presentaran una demanda de nulidad contra Daza el pasado 14 de octubre. El Ministerio de Cultura había certificado que Daza contaba con 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, frente a los 72 meses exigidos para el cargo y que esas actividades "evidencian el desarrollo de procesos sustancialmente análogos a los exigidos por el cargo".

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El nombramiento de Julia Daza y sus dos meses de gestión estuvieron envueltos en múltiples controversias y polémicas. Trabajadores de la institución cuestionaron la falta de experiencia de Daza en el sector bibliotecario y de gestión patrimonial, y han denunciado malos tratos, desorden administrativo y desconocimiento del ecosistema del libro.

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