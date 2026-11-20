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El Espectador conoció que hoy la ministra de las Culturas, Paola Holguín, declaró insubsistente a Julia Daza Noguera para el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Según conoció este diario, la decisión ya fue notificada por Gestión Humana del ministerio. La orden de la jefa de esta cartera se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera el nombramiento de Daza "por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida", según se lee en un auto del 11 de noviembre. Este diario se puso en contacto con el Ministerio de las Culturas, quienes informaron que, por el momento, no se realizarán pronunciamientos sobre este asunto.
La suspensión de la exdirectora de la Biblioteca Nacional se conoció luego de que la senadora Jennifer Pedraza y otros ciudadanos presentaran una demanda de nulidad contra Daza el pasado 14 de octubre. El Ministerio de Cultura había certificado que Daza contaba con 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, frente a los 72 meses exigidos para el cargo y que esas actividades "evidencian el desarrollo de procesos sustancialmente análogos a los exigidos por el cargo".
El nombramiento de Julia Daza y sus dos meses de gestión estuvieron envueltos en múltiples controversias y polémicas. Trabajadores de la institución cuestionaron la falta de experiencia de Daza en el sector bibliotecario y de gestión patrimonial, y han denunciado malos tratos, desorden administrativo y desconocimiento del ecosistema del libro.
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Lalo(70277)•Hace 3 minutosLa que debe irse es la incompetente y facha de la Holguín. No da una.
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RICARDO(81050)•Hace 17 minutosCambio de títere en la Biblioteca Nacional. Les interesa es poner un Censor que cree el departamento de los libros prohibidos como llegó a tenerlo el Vaticano.
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Berta Lucía(2263)•Hace 41 minutosLa ministrica de la "cultura" -habría que decir de la GUERRA- sabía de antemano que esta periodista, si es que merece ese título, no tenía ni la preparación ni los títulos requeridos para ser la directora de la Biblioteca Nacional. Le tocó destituirla porque no le quedaba más remedio. La ministra tampoco tiene los diplomas que decía tener. O sea, es un fraude
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Julio César(69508)•Hace 48 minutosSe advierte la falta de elegantia juris en la desvinculaciòn de altos funcionarios del actual gobierno. Se estila, y eso es lo aconsejable, previamente solicitar la renuncia, y si no se presenta, se hace uso de la facultad discrecional. NO se declara insubsistente a un EXFUNCIONARIO.
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Ptolomeo(73769)•Hace 49 minutosMinistra Paola Holguin debe renunciar tambien por inepta.
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Culebro59(18501)•Hace 1 horaPregunto, como de declara insubsistente a una exdirectora, será que declararon insubsistente a la directora, y por ahí derecho se convirtió en exdirectora?
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CEHJ(93960)•Hace 1 horaLa Biblioteca Naciona, el ICANH, el Instituto Caro y Cuervo, el Museo Nacional, la Ministra nombró personas sin experiencia. La que debería renunciar el la Ministra, por el bien del Ministerio de Cultura.
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Jimena(41612)•Hace 1 horaOtro desacierto mas, en los tortuosos 100 dias y más que llevamos.. Así queda la prepotencia y los malos tratos de mucha gente, en este caso de la Ex Directora de la Biblioteca Nacional.
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Berta Lucía(2263)•Hace 1 horaLa ministrica de la "cultura" -habría que decir de la GUERRA- sabía de antemano que esta periodista, si es que merece ese título, que no tenía ni la preparación ni los títulos requeridos para ser la directora de la Biblioteca Nacional. Le tocó destituirla porque no le quedaba más remedio. La ministra tampoco tiene los diplomas que decía tener. O sea, es un fraude.