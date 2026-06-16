Paula Klein gana el IV Premio Lumen por su novela “El amor inventado”

Además de “El amor inventado” (Premio Lumen 2026), Paula Klein ha escrito dos libros más: “La luz de una estrella” (2021) y “Las brujas de Monte Verità” (2023). Foto: Celeste Foschi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este martes, se falló una nueva edición del Premio Lumen de novela. El jurado, compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca; Lola Larumbe, directora de la librería Rafael Alberti en Madrid, y María Fasce, directora literaria de Lumen, anunció esta mañana que esta cuarta edición del premio iría para la escritora argentina Paula Klein, por su novela “El amor inventado”.

Klein es doctora en Literatura Contemporánea, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de la capital francesa.

Actualmente, reside en Francia, en donde enseña literatura latinoamericana en varias universidades de Francia. Publicó su primera novela, “La luz de una estrella”, en 2021, y la segunda, “Las brujas de Monte Verità”, en 2023.

Este libro fue escogido entre los 683 que se presentaron a la edición de este año del premio: 396 de España, 122 de Argentina, 65 de México, 34 de Chile, 24 de Colombia, 17 de Uruguay, 16 de Estados Unidor y 9 de Perú.

Le puede interesar: El colombiano Efrén Giraldo fue reconocido por su labor ensayística en España

“‘El amor inventado’ es una ambiciosa, que nos sumerge en la inquietante investigación de un estafador público y privado. Buscando descifrar a su marido y siguiendo las huellas de su pasado, la documentalista Miranda K se pregunta por la naturaleza del amor. ¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?”, describió el jurado durante el anuncio del premio, que está dotado con EUR 30.000 (casi COP 120 millones) e incluye la publicación del libro en todo el territorio de habla hispana.

Durante su intervención, Klein aseguró que se trataba de una obra de ficción, aunque estaba fundamentada en algunos hechos de su realida. “Si tuviera que decirles algo sobre de qué va la novela, les diría que ‘El amor inventado’ intenta responder una pregunta que puede parecer básica, pero que me parece muy compleja en realidad: ¿de verdad conocés a la persona con la que dormís cada noche?”, afirmó la escritora.

Le sugerimos: Borges, 40 años después: el escritor que hizo del mundo una biblioteca

Además, el jurado se tomó un momento para reconocer la calidad de las novelas finalistas de esta edición del premio. Por esta razón, recibió una mención especial la novela “Estado de distancia” de Belén López Peiró.

“El amor inventado” llegará a librerías a nivel nacional a partir del próximo 1 de octubre.

Siga leyendo: Un vistazo al archivo personal de Germán Castro Caycedo que llegó a la Biblioteca Nacional

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖