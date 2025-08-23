Película colombiana “Un poeta” recibe premio internacional en el Festival de Melbourne

La película será estrenada en salas de cine colombianas el 28 de agosto. Foto: Still de "Un poeta" - TocTalk Comunicaciones

La película “Un poeta”, dirigida por Simón Mesa Soto, obtuvo el Bright Horizons Award 2025 en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Melbourne (MIFF), uno de los certámenes más importantes de Australia. Este premio se otorga a los cineastas debutantes o de segundo largometraje más destacados a nivel mundial.

El jurado de esta sección estuvo presidido por Charlotte Wells, directora de “Aftersun”, e integrado por Alex Ross Perry, Athina Rachel Tsangari, Col Needham y Nam Le, entre otros. En su evaluación, dieron a conocer que “el equilibrio que la película establece entre el estudio riguroso de los personajes y la sátira social marca a Simón Mesa Soto como una voz vital en el cine latinoamericano contemporáneo”.

La película compitió frente a una selección de diez largometrajes internacionales. Antes de Melbourne, había sido presentada en Cannes, donde ganó el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard, y también participó en los festivales de Múnich y Lima, obteniendo reconocimiento por su propuesta narrativa y visual.

Sobre el filme

“Un poeta” llegará a las salas de cine en Colombia el 28 de agosto, distribuida por Cine Colombia, con el respaldo de Caracol Televisión y Dago García Producciones. La película está rodada en Super 16 mm, presentada en 4K DCP y tiene una duración de 120 minutos.

La historia sigue a Óscar Restrepo, un poeta envejecido y errático cuya pasión por la poesía no le ha traído reconocimiento. Su encuentro con Yurlady, una adolescente con talento, le abre una nueva perspectiva, aunque involucrarla en el mundo de los poetas genere ciertas complicaciones.

En la ficha técnica destacan la dirección de fotografía de Juan Sarmiento G., la dirección de arte de Camila Agudelo, el sonido de Eloisa Arcila y Ted Krotkiewski, la edición de Ricardo Saravia y la música de Trio Ramberget y Matti Bye.

La producción estuvo a cargo de Manuel Ruiz Montealegre, Juan Sarmiento G. y Simón Mesa Soto. También contó Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, con coproducción de Majade Fiction (Alemania), Momento Film (Suecia) y colaboraciones de ZDF Das kleine Fernsehspiel con ARTE (Alemania) y Film I Väst (Suecia). La película contó con apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia y del Swedish Film Institute.