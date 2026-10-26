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Personas con discapacidad visual exponen 64 obras en la Casa del Quindío con apoyo del CRAC

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) y la Casa Delegada del Quindío presentan una muestra con 64 obras creadas por 32 personas con discapacidad visual que estará abierta hasta el 6 de noviembre.

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Redacción Cultura
María del Carmen Torres la tallerista del CRAC y artista.
María del Carmen Torres, tallerista del CRAC y artista.
Foto: Cortesía CRAC

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La Casa Delegada del Quindío recibirá hasta el 6 de noviembre una muestra que reunirá 64 obras creadas por personas con discapacidad visual. A través de la iniciativa "Sintiendo el pasado, creando el futuro", del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), los participantes exploran sus recuerdos, su presente e imaginan su futuro. A través de la pintura y la escultura, los participantes reflejan cómo han puesto en práctica las habilidades trabajadas durante la rehabilitación.

“El arte se convierte en estos talleres, en un medio para poner en práctica muchos elementos que se entrenan durante la rehabilitación como el desarrollo de otros sentidos diferentes a la visión, la orientación espacial, los procesos básicos mentales, las habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras, así como la adquisición de hábitos y actitudes positivas que favorecen la participación del usuario en diferentes ámbitos sociales, incluyendo el cultural”, señaló Martha Lucía Niño, terapeuta ocupacional y subdirectora del programa de baja visión del CRAC.

Según informaron en un comunicado de prensa, las obras surgieron del proceso mediante el cual personas ciegas y con baja visión se acercaron a la pintura y la escultura, algunos descubriéndolas por primera vez y otros retomando una práctica que ya conocían.

La muestra, como parte de la iniciativa "Sintiendo el pasado, creando futuro", pretende que los participantes exploren tres momentos: los recuerdos de su vida, las experiencias del presente y aquello que imaginan para el futuro. Por ejemplo, dos de las participantes eligieron imaginarse en viajes en Europa con sus parejas.

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El proceso artístico ha sido acompañado por la artista y tallerista rehabilitada en el CRAC, María del Carmen Torres, quien desarrolló diferentes formas de acercar a los participantes a los materiales. "El tacto adquiere un papel fundamental para reconocer texturas, ubicarse en el espacio y experimentar con el pincel. La memoria, los olores y la imaginación también intervienen en la creación. De esta manera, una obra puede surgir de una emoción, una experiencia o una imagen recordada. El trabajo artístico permite que cada participante explore cómo representar aquello que quiere contar sobre su vida", mencionó el centro.

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Por Redacción Cultura

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