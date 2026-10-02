Perú niega derechos de autor a imágenes de IA por falta de intervención humana

El Indecopi informó que, a través de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó en segunda instancia el rechazo al registro de las imágenes presentadas por un mismo solicitante "al…

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) rechazó la solicitud para registrar tres imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) y determinó que las obras solo pueden ser protegidas por el derecho de autor en el país si son "el fruto de la actividad creativa del ser humano".

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El Indecopi informó que, a través de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó en segunda instancia el rechazo al registro de las imágenes presentadas por un mismo solicitante "al determinarse el uso de la IA sin acreditar intervención creativa humana sobre los resultados finales".

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"La sala señaló que el derecho de autor protege las creaciones intelectuales personales y originales. Por ello, para que una creación pueda recibir esta protección, ésta debe ser el fruto de la actividad creativa del ser humano", remarcó.

El organismo añadió "que los resultados generados exclusivamente por sistemas automatizados, algoritmos o inteligencia artificial no pueden ser considerados obras protegibles".

Según la información, durante el procedimiento el solicitante sostuvo que había utilizado la IA "como una herramienta de apoyo y que su participación había sido determinante en aspectos como la composición, perspectiva, iluminación, colores, texturas, selección de resultados y edición final".

Las imágenes fueron atribuidas a un mismo solicitante y figuran con los títulos: “Viejo Callejón de un solo caño”, “Café del Lunes” y “Lomo Saltado en Taberna”. Las tres llegaron a una segunda instancia administrativa, luego de que en primera instancia la solicitud por derechos de autor fuera denegada.

"En el caso de “Viejo Callejón de un solo caño”, señaló que había establecido la atmósfera y la narrativa visual, incorporado elementos arquitectónicos y realizado modificaciones sucesivas de las instrucciones utilizadas para orientar el resultado. Para las otras imágenes también afirmó haber tomado decisiones de carácter estético y creativo", reportó el diario La República de Perú.

La sala advirtió, sin embargo, que no presentó pruebas que permitieran "verificar el grado de participación humana alegado ni el supuesto control creativo sustancial sobre el resultado final", por lo que consideró que las tres creaciones habían sido desarrolladas íntegramente por sistemas de IA.

Por ese motivo, la sala declaró "infundados" los recursos de apelación y confirmó las decisiones de primera instancia que denegaron los registros, aunque el Indecopi precisó que esta resolución aún puede ser impugnada en la vía judicial.