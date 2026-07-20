Petro entregará la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres a dos museos en Bogotá

El presidente Gustavo Petro, sostiene la espada del Libertador Simón Bolívar el 1° de mayo de 2025, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que devolverá la espada del Libertador Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, y entregará la sotana del sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo al Museo Nacional, como parte de los actos simbólicos con los que se despide de la Presidencia.

Durante su último discurso público ante la ciudadanía como jefe de Estado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, Petro afirmó que la espada del Libertador “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia” y sostuvo que será el pueblo quien la custodie porque “no la dejará enfundar hasta que sea capaz de construir la justicia”.

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La espada fue uno de los símbolos del Gobierno de Petro desde su investidura en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Su primer pedido como presidente, en agosto de 2022, fue que la Junta Militar la trajera a la posesión, a pesar de que el entonces presidente saliente, Iván Duque, se había negado en un principio. Además, Petro la volvió sostuvo durante su discurso del Primero de Mayo del año pasado. Hasta ahora, había permanecido en exposición en la Casa de Nariño.

El mandatario también reivindicó la figura de Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y precursor de la Teología de la Liberación que dejó los hábitos para incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y murió en combate al año siguiente.

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Admirador de su legado político y social, Petro ha convertido su figura en uno de los símbolos de su Gobierno y hace unos años dijo que tenía en su poder la sotana del llamado “cura guerrillero”, que al igual que la espada, la sacará de la Casa de Nariño ante la llegada al poder, el próximo 7 de agosto, de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El mandatario lamentó que “en Colombia censuran la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo” y anunció que la sotana que el religioso dejó antes de unirse a esa organización será entregada al Museo Nacional y quedará bajo el cuidado de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional.

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