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Phil Grabsky: el documentalista que lleva a Caravaggio y otros artistas a cines de Colombia

Como parte de la temporada de arte de Cineco Alternativo, llega a Colombia el documental "Caravaggio: el hombre detrás de la luz y la sombra". Su director, Phil Grabsky, habló para El Espectador sobre el proceso para crear una de estas películas y lo que ha aprendido de estas.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
Phil Grabsky
Phil Grabsky durante el rodaje de "Caravaggio".
Foto: Cortesía Cine Colombia

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El documental "Caravaggio: el hombre detrás de la luz y la sombra", producido por Seventh Art Productions como parte de la serie Exhibition On Screen, se presentará en salas seleccionadas de Cine Colombia, como parte de su iniciativa Cineco Alternativo, hasta el lunes 2 de noviembre.

"Tras cinco años de rodaje, Caravaggio, es la película más completa realizada sobre el artista y recibió el Premio del Público a Mejor Documental en el Chichester International Film Festival. Desde Milán y Roma hasta Nápoles y Malta, la producción recorre los…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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