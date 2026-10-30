Phil Grabsky: el documentalista que lleva a Caravaggio y otros artistas a cines de Colombia

"Tras cinco años de rodaje, Caravaggio, es la película más completa realizada sobre el artista y recibió el Premio del Público a Mejor Documental en el Chichester International Film Festival. Desde Milán y Roma hasta Nápoles y Malta, la producción recorre los lugares que marcaron su trayectoria y se acerca a sus obras para revelar detalles que permiten conocer mejor su vida y su obra", se lee en la sinopsis.

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El hombre detrás de este y otros filmes sobre arte es Phil Grabsky, un documentalista inglés que comenzó a producir este tipo de largometrajes sobre artistas y exhibiciones, llevando estas historias a la gran pantalla. Comenzó con una película sobre Leonardo da Vinci y, desde el 2011, ha desarrollado diferentes documentales en los que ha abordado la vida de artistas de diferentes periodos.

El cineasta habló para El Espectador sobre el proceso que sigue, los desafíos a los que se enfrenta, el origen de esta serie y lo que ha aprendido.

¿Cuál es el proceso que sigue para desarrollar uno de estos filmes?

Desde el principio, en 2011, nuestra ambición siempre ha sido abarcar la mayor diversidad histórica posible: artistas masculinos, femeninos y de cualquier género, abarcando la mayor extensión geográfica. Hemos incluido artistas de los últimos 500 años, y hemos variado entre tres, cuatro o cinco películas al año. Para ser honesto, cinco películas al año representan un desafío en términos de producción, marketing y distribución. Financiamos las películas con nuestros propios recursos, por lo que debemos asegurarnos de generar ingresos; de lo contrario, quebramos. El hecho de que nos autofinanciemos nos permite decidir qué artistas incluir. No necesito esperar a que un distribuidor o una cadena de televisión decidan si invertirán o no. Por eso, mantenemos conversaciones constantes con galerías, a veces buscamos exposiciones o simplemente decidimos hacer una película sobre un artista. Por ejemplo, con Caravaggio no había ninguna exposición, así que decidimos hacer una película sobre él. Siempre tenemos muchos proyectos en marcha. Estamos pensando constantemente en ello y en cuál será la próxima temporada.

¿Qué desafíos enfrentan durante la producción de uno de estos filmes?

El primer objetivo, desde el principio, fue no interferir con el arte. No pretendemos mejorarlo. No podemos superar el arte de Leonardo, Rafael o Van Gogh. Nuestro trabajo consiste en presentarlo al público de la forma más clara posible, pero asegurándonos de que la gente tenga la oportunidad de apreciarlo. Por eso, les mostramos las pinturas durante un tiempo prolongado. Somos narradores. El cine se basa en contar historias. Por eso, reflexionamos mucho sobre cómo vamos a contar esta historia. ¿Contamos la misma historia que el curador de la exposición? ¿O la abordamos de forma ligeramente diferente? Pensamos mucho en a quién entrevistamos y en la cantidad de entrevistados, en la calidad de sus aportes y en cómo influye eso en el estilo de la película. Si hay muchos entrevistados, la energía es diferente. Además, nunca subestimamos a nuestra audiencia. Creo que la mayoría de la gente tiene un conocimiento superficial de muchas cosas, pero si profundizamos un poco, nos damos cuenta de que todos sabemos muy poco. Pregúntale a alguien cómo funciona su cuerpo, su coche, la televisión o los teléfonos móviles, la mayoría no tiene ni idea. Creo que pasa lo mismo con estos artistas.

¿Cuáles han sido algunos de los elementos más importantes para contar estas historias?

Un documental tiene que desarrollar temas nuevos, tiene que llevarte en un viaje y permitirnos hacer eco de lo contemporáneo. Una de las razones por las que estos artistas son geniales, es que la condición humana que reflejan no ha cambiado realmente e intentamos mostrar eso. Algunas de las preguntas que surgen son: ¿por qué las pinturas de Van Gogh siguen siendo tan poderosas o las de Leonardo y Caravaggio de hace 500 años? ¿Por qué la gente todavía se emociona al ver un Caravaggio en una iglesia napolitana? Porque transmite una emoción humana que no ha cambiado. Intentamos transmitir eso al público lo mejor que podemos sin exagerar nunca. También intentamos ser muy honestos con el artista para poder sentarnos con él en la sala de proyección y que, en teoría, también apreciara la película.

¿Cuál ha sido un dato que haya descubierto durante la producción de los documentales que lo haya impactado?

Hay muchos. Creo que la respuesta que podría dar, y que se ha reforzado de película en película, probablemente comenzó con Mozart cuando hice un largometraje sobre él. La idea de que alguien nace y simplemente escribe estas cosas como si se imprimieran en una computadora es un mito absoluto. Es mucho más interesante, en realidad, intentar comprender por qué este niño nacido en Salzburgo, Austria, se convirtió en uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Cuando empiezas a considerar quiénes eran sus padres, la importancia de Salzburgo geográfica e históricamente y lo que su padre hizo al llevárselo de viaje y presentarlo en otras cortes para que aprendiera idiomas y pudiera conocer orquestas y coros, llegas al fondo de la cuestión: el verdadero Mozart es totalmente opuesto a la representación en la película "Amadeus", era alguien que trabajaba increíblemente duro. Lo único en lo que pensaba todo el día era: ¿Cómo puedo mejorar como músico?

Esto surge una y otra vez con los artistas. No buscan fama ni fortuna. Lo que intentan es ser los mejores artistas posibles. Quieren ser respetados. Quieren cierta seguridad económica, pero sobre todo quieren ser realmente buenos. Creo que eso es igual para mí como cineasta, no me interesa que me reconozcan por la calle, pero sí quiero mejorar. Otra cosa, que también se ha hecho evidente en estos años de cine, es que no se puede entender a estos artistas si no se analiza en detalle el contexto histórico. Por ejemplo, los impresionistas carecen de sentido sin comprender los cambios que se producían en París. La guerra de 1870, la llegada del ferrocarril, la llegada del arte japonés por primera vez a Europa, la llegada del girasol a Europa por primera vez. Todos estos pequeños detalles, y el desarrollo de los tubos de pintura, de las galerías de arte, la importancia del marchante, entre otras cosas. Nada de esto existe en un vacío.

¿Cómo se desarrolló su interés por producir estas películas?

Mi primer largometraje, realizado en 1999 o 2000, trataba sobre Muhammad Ali. Esto fue justo antes de que el cine se interesara realmente por los documentales. Luego, Michael Moore hizo una película que recaudó unos 150 millones de dólares en taquilla. De repente, los cines, que se rigen principalmente por el afán de lucro, pensaron: "Hay algo interesante en los documentales". Así que, alrededor de 2001 o 2002, aumentó el interés. Hice una película sobre Mozart y tuvo mucho éxito en los países de habla inglesa. En algunos cines, se mantuvo en cartelera durante seis meses. Después hice documentales sobre Beethoven, Haydn y Chopin. Alrededor de 2007 o 2008, me di cuenta de algo que entonces se llamaba cine alternativo y ahora se le conoce como cine de eventos, que se daba en la Metropolita Opera y el Royal Opera House, en ese momento no sabían si iba a ser un éxito.

Nosotros éramos, creo, probablemente la mayor productora mundial de películas de arte para televisión, pero fue una lucha constante. Pude ver que la televisión estaba empezando a creer que al público no le interesaba el arte. Y creo que es un poco inmoral, pero tampoco consideraban su responsabilidad fomentar el interés por el arte, lo cual, en mi opinión, repercute en la sociedad y tiene un impacto en ella. En la televisión británica, ahora mismo, si quieres ver un documental sobre crímenes reales, podrías ver cinco al día, pero encontrar una película sobre arte toma más tiempo. Sabía que había un público para documentales culturales, ya lo había visto con la música clásica, por lo que pensé en intentar hacer películas sobre arte. Además, con las cámaras de alta resolución pude plasmarlo como quería, eso fue emocionante, y también hubo una explosión de cines que podían proyectar digitalmente, antes, con el celuloide, era mucho más costoso. Fue una lucha conseguir que los cines proyectaran la primera película, pero se trataba de la mayor exposición de Leonardo da Vinci que se había realizado hasta entonces. Conseguí que una cadena de cines de arte la proyectara en 42 salas y en 41 de ellas se agotaron las entradas.

¿Alguna vez lo han sorprendido las reacciones del público a sus películas?

No había pasado mucho tiempo desde que se terminó la pandemia y por esa época estrenamos el filme de la mayor exhibición de Vermeer. Nos sorprendió muchísimo su éxito y se convirtió en la película de arte más exitosa jamás estrenada en el Reino Unido y en uno de los 20 mejores documentales estrenados en los últimos 20 años. Es un documental sobre un artista de hace 400 años y una película sobre una exposición. Eso me demostró dos cosas: primero, que existe un público; y segundo, el poder del marketing. El Rijksmuseum de Ámsterdam tuvo una campaña de marketing fantástica, que consistía en informar a la gente de que tenían esa exposición con 29 de las 37 pinturas de Vermeer y con entradas agotadas, pero que si no podías ir a verla en persona, podías ver la película.

Por otro lado, recuerdo cuando proyectamos una película que hicimos sobre El Bosco. Los curadores de la exhibición fueron a verla y, al final, dijeron: "Sabes, hemos visto cosas en la pantalla grande había algo que no habíamos notado antes". Me pareció genial que, primero, lo admitieran, y segundo, que hubieran visto detalles que no habían percibido.

Tengo una historia relacionada con Colombia. A veces recibo correos electrónicos de personas que fueron a una de las proyecciones. Recuerdo uno en particular de Medellín. Una mujer acababa de salir de una proyección, creo que era "Yo, Claude Monet". Ella, si mal no recuerdo, estaba tomando café con sus amigas con las que había ido a ver la película y me escribió para decirme lo impactante que había sido la experiencia para ella y lo maravilloso que era que pudieran acceder a este tipo de cultura en Medellín.

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