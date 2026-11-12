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Pintar contra la hoguera: sobre “El jardín del mundo” la última novela de Pablo Montoya

La novela del escritor colombiano reconstruye el universo de El Bosco y entrelaza su historia con la de un pintor de la Nueva Granada para explorar las relaciones entre el arte, el amor, la religión y la libertad.

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Carlos Luis Torres G.
Pablo Montoya
En 2016 Pablo Montoya recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra. Aquí con la portada de más reciente novela "El jardín del mundo".
Foto: Cortesía Penguin

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Estaba a punto de terminar la lectura de El jardín del mundo, del escritor colombiano Pablo Montoya, que finaliza con la Revolución de los Comuneros, con José Antonio Galán a la cabeza de esa histórica rebelión de 1781 que, camino a Bogotá, pasa por la ciudad de Tunja. En ese instante, llegó a mi celular la noticia de las manifestaciones estudiantiles en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en contra de las medidas del actual gobierno de Abelardo de La Espriella, que amenazan con dar al traste con la autonomía…

Por Carlos Luis Torres G.

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