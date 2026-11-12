Pintar contra la hoguera: sobre “El jardín del mundo” la última novela de Pablo Montoya

Estaba a punto de terminar la lectura de El jardín del mundo, del escritor colombiano Pablo Montoya, que finaliza con la Revolución de los Comuneros, con José Antonio Galán a la cabeza de esa histórica rebelión de 1781 que, camino a Bogotá, pasa por la ciudad de Tunja. En ese instante, llegó a mi celular la noticia de las manifestaciones estudiantiles en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en contra de las medidas del actual gobierno de Abelardo de La Espriella, que amenazan con dar al traste con la autonomía…

Estaba a punto de terminar la lectura de El jardín del mundo, del escritor colombiano Pablo Montoya, que finaliza con la Revolución de los Comuneros, con José Antonio Galán a la cabeza de esa histórica rebelión de 1781 que, camino a Bogotá, pasa por la ciudad de Tunja. En ese instante, llegó a mi celular la noticia de las manifestaciones estudiantiles en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en contra de las medidas del actual gobierno de Abelardo de La Espriella, que amenazan con dar al traste con la autonomía universitaria. ¡Qué actual es esta novela!, me dije. ¿Qué mayor conexión con el presente le puedo pedir a una novela que narra un acontecimiento importante en la historia de la pintura mundial: la realización de El jardín de las delicias, de El Bosco?

Cuenta la historia de Jeroen van Aken, El Bosco, el pintor flamenco nacido en ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos borgoñones, 1450-1516), y se inicia haciendo referencia al encargo de Felipe “el Hermoso” para pintar una obra que reflejara la condición del hombre frente al Creador. La novela es la historia de este cuadro, hoy conservado en el Museo del Prado. Para ello, Montoya realiza una detallada descripción del entorno social, cultural, religioso, intelectual y artístico, así como de la opresión en aquella monarquía autoritaria de Flandes. La niñez del pintor, su aprendizaje, el taller, sus pesadillas provocadas por el desastroso incendio de la ciudad, su vida adulta, pero, sobre todo, la experiencia amorosa con Aleid (su esposa, esa sutil mujer nieta de un notario) y el surgimiento clandestino de un grupo de amantes del adamismo (el amor y la libertad física) y del pensamiento de Erasmo de Rotterdam, que se desarrollaban en medio de la férrea institucionalidad de la Iglesia, que perseguía y torturaba a todos los que consideraba enemigos de la fe.

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Pablo Montoya ambienta de manera ejemplar ese clima de persecución y cruel oscurantismo de una monarquía autoritaria y en decadencia, que transcurre entre guerras y vasallaje, se sostiene en el dogma impuesto y apoya la creación de un arte religioso en los talleres de los artistas, que funcionan en sus casas, entre sonidos de campanas, el viento frío, la esclavitud y los mercados. En el caso de El Bosco, todo este ambiente se mezcla con el pensamiento de Rotterdam y la conversación cotidiana para la elaboración de su portentosa obra: esa nueva forma de ver y concebir el mundo, el amor, la desnudez y la libertad.

La novela está fraguada en la madurez de un pintor que aborda una forma de pensamiento, una estética espacial y un lenguaje pictórico distintos. Para ello, conversa con Erasmo de Rotterdam mientras mezcla aceites, prepara pinceles y se ayuda de jóvenes aprendices. Y, por supuesto, entra por sus ventanas el hecho más importante de la época: la existencia de América y la visión que Europa tenía de este continente, el paraíso.

En tiempos de dificultad, lo único que debemos hacer es pintar, se dijo, y abordó ese gigantesco tríptico, una caja de madera que cierra sobre sí misma sus dos batientes: el Edén a la izquierda, el infierno al otro extremo y, en el centro, el jardín propiamente dicho. Una utopía, una visión de sexualidad inocente, pintada imaginando ese grupo hipotético de adamitas. Decenas de desnudos juegan a ser felices con su propio cuerpo, similar al de Aleid, su mujer, y al suyo propio. Se transforman en vegetales, animales y toda clase de seres y posibilidades de relacionarse con el Creador: parejas desnudas encerradas en burbujas de cristal o dentro de vainas de frutos; un cortejo circular de jinetes que dan vueltas alrededor de un estanque donde se bañan mujeres (una rueda erótica sin fin); pájaros gigantes y, en el centro, una arquitectura surrealista (1) de torres orgánicas que acentúa la polifonía de razas, ríos, conchas, gusanos y seres imposibles.

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El infierno, su mayor invento por su crueldad irónica: los instrumentos musicales se vuelven aparejos de tortura (un laúd y un arpa crucifican cuerpos; hay un “infierno de la música” (2) completo, con una partitura tatuada en el trasero de un hombre desnudo); una mesa de juego volcada, a modo de castigo a los tahúres; un pájaro con cabeza de ave de rapiña que devora condenados sentado en un orinal y los expulsa de vuelta a un pozo.

Y la figura más enigmática de toda la pintura: el Hombre-Árbol, con el torso hueco como cáscara de huevo, la cabeza volteada hacia el espectador, mirando con desencanto. Sus piernas delanteras son troncos de árboles viejos apoyados en navíos sobre un mar helado; su vientre, una taberna; sobre su cabeza, un plato con seres fantasmales que parecen danzar o moverse sin fin. Locura, pensamiento, giro de ideas.

Aspectos del cuadro se describen en diferentes partes de la novela. El momento más ambicioso y representativo son los dibujos clandestinos que realiza Bosch (El Bosco) cuando escapa a esa reunión-rito-danza-orgía ingenua, donde se reúnen, a campo abierto y a la sombra de una torre, una veintena de hombres y mujeres. Aquí es realidad, rito, hecho simbólico, transformado luego en pintura y en esa discusión contra la religión y a favor del amor como imagen de la libertad. El infierno, ese ya mencionado, es producto de una pesadilla terrible de Bosch. Se siente húmedo, maloliente, se revuelve, está cubierto de una mierda fétida y así lo relata.

Montoya juega… Esta extensa novela cruza tiempos y espacios. Relata en la primera página la solicitud de Felipe “el Hermoso” para encargar el cuadro El jardín del mundo, para luego desarrollarlo al detalle y con la pericia del conocedor del lugar, del olor del taller y de la belleza del emperador. Hace esto una y otra vez: nombra un acontecimiento que abordará más tarde y, desde el otro lado del mar, como un recuerdo nostálgico, lo detalla, lo toma con los dedos untados de colores y lo huele.

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Divide la novela en dos y entrecruza a El Bosco con un homólogo, un joven granadino que viaja a Europa a aprender a pintar retablos religiosos y se enamora de una europea. Mantiene un idilio que insinúa una escena del cuadro y establece un paralelismo con el pintor. Un tiempo que engancha una y otra vez escenas a lado y lado del mar, saltándolo.

Esta otra gran historia: José Diego Vargas, el pintor granadino, regresa de Europa después de conocer, emocionado y enamorado, la obra de El Bosco. Remonta el río Magdalena y atraviesa las montañas de la cordillera hasta la ciudad de Tunja, metida entre nubes y heladas colinas. Entre ellas divisa los campanarios y se adentra en la población, que sirve de excusa para el homenaje que Montoya le hace a esa ciudad donde el autor vivió varios años como estudiante de música.

José Diego se establece, retoca, pinta y es contratado para realizar diversos y grandes retablos que le permiten traer lo aprendido, perseguir la obra de El Bosco, releer los textos de Erasmo de Rotterdam, recuperar las razones del adamismo y describir con detalle la vida cotidiana en la Nueva Granada, tan distinta a la de Europa, tan singular, tan paraíso, tan brutal, pero tan llena de color. La novela transcurre entre escenas familiares, los trabajos del taller, los aprendices, sus nostalgias, otro regreso a Europa, su sobrino que crece bajo su tutela y cada vez se asemeja más a José Diego, las cabalgaduras, la vejez, el paisaje, la distancia, el cansancio…

La búsqueda de la libertad a través de lo estético. La búsqueda del amor y de la libertad de amar. La novela es una lucha por ello, en tiempos en los que eso, que es vital, se restringe y queda confinado por la religión. Esto se percibe en la textura de la novela, como también la lucha del pensamiento, plasmada en los libros de Rotterdam, en los cuadros de El Bosco, en los trabajos de José Diego Vargas, en las manos de Aleid y Ana Micaela, su amor e inspiración. El mismo Montoya lo dice: “Mi novela es más o menos una especie de canto al amor libertario en tiempos de gran represión religiosa”.

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Montoya escribe una novela distinta de las anteriores. Aunque se encuentran estructuras similares en Los desterrados, saltos de tiempo y enganches lustrosos en la acción o en el pensamiento, así como el abordaje del arte en los comienzos del Renacimiento en Tríptico de la infamia, aquí tenemos en las manos una novela donde no es la peripecia lo que prevalece, sino la construcción de un universo de época en el que se explica la estética de la libertad, el amor libre y la forma como el arte lucha contra la opresión, la tiranía de la religión y del gobernante.

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La prosa de esta novela está cargada de palabras utilizadas en la época, descripciones del vestir de aquel momento, del deambular entre calles empedradas e iglesias a cada pocos pasos, la luz tenue, la lluvia, el frío y el paisaje desbordante de la naturaleza. Montoya cuida todo aquí: los escalones de las capillas, las obras de arte de varios pintores que nombra, las restauraciones que detalla, la fabricación de las pinturas y los aceites (3), la madera de los retablos, la descripción de las casas y los talleres… Todo con dedicación, durante los tres años que demandó su escritura, aquí y en Europa.

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Al final, la ciudad de Tunja se sorprende con la marcha de los comuneros del Socorro, quienes vienen cruzando los campos en tres escuadrones plenamente diferenciados y atraviesan la ciudad. Muchos se aprestan a seguirlos y él (su sobrino, ya un hombre) va a la cabeza, en su caballo. Novela abierta, la lucha por la libertad en dos continentes…

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La novela remata con un epílogo: un cuaderno que Ana Micaela, el gran amor de José Diego, escribe y que queda protegido en su casa materna, en España, donde permanece muchos años después de su muerte. Una caja de nogal guarda el escrito, realizado con letra clara sobre un papel ya muy amarillo. Surge ahora, aquí en América, un largo y delicado poema inspirado en muchas de las escenas del cuadro El jardín de las delicias, el cual, con la firma de Ana Micaela, respalda y concentra todo el sentido de la novela… sobre el amor y la libertad.