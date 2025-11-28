Planes culturales en Bogotá este fin de semana: conciertos, obras y más

Eventos culturales en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

El Réquiem del Silencio - Guillermo Cano: Una presencia necesaria

Fecha y hora: Domingo 30 de noviembre, 4:00 p.m.

Lugar: Auditorio León de Greiff UNAL - Carrera 30 No. 45-03 Edificio 104, Bogotá

Entrada: Entrada libre

Detalles del evento: Como parte de las actividades y homenajes del Año Cano, este concierto, enmarcado en el Programa PRESENCIAS -Sonidos & Ecos, presentará la obra “El réquiem del silencio” de Blas Emilio Atehortúa, cuya partitura original fue recuperada por la Biblioteca Nacional de Colombia y ahora interpretada por la Orquesta del Conservatorio de Música UNAL, bajo la dirección del maestro Guerassim Voronkov, y el Coro Nacional de Colombia, dirigido por Diana Cifuentes. Este homenaje incluye el corto animado Mientras haya tinta, realizado por el equipo de la Unidad Audiovisual del diario El Espectador, bajo la dirección de Nicolás Achury.

Feria Vis 3.0

Fecha y hora: Hasta el 18 de diciembre

Lugar: Casa Zirio (Calle 80 #12-55)

Entrada: Libre

Detalles del evento: La feria de arte, nacida en 2023, se enfoca en reunir a creadores visuales que quieren cerrar el año compartiendo obras, proyectos y procesos, abriendo oportunidades de venta de sus obras a precios asequibles. Participarán artistas como Adriana Rosell, Camilo Contreras, Victoria Holguín, Isabella Bernal, Jose Luis Rodríguez /Atrio, Daniel Ramos, entre otros.

Concierto Mambo Filarmónico

Fechas y horas: Domingo 30 de noviembre, 11:00 a.m.

Lugar: Museo de Arte Moderno de Bogotá

Entrada: entrada libre

Detalles del evento: La Filarmónica de Música Colombiana, bajo la dirección de Jorge Andrés Arbeláez, presentará un repertorio de bambucos, pasillos y diversas sonoridades tradicionales de la región andina. Esta presentación marca el cierre de la Temporada 2025 del Mambo Filarmónico.

Convite de las alternativas

Fechas y horas: Sábado 29 de noviembre, desde las 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Plazoleta La Florida - (Calle 34 con Avenida El Dorado, diagonal al Concejo de Bogotá)

Entrada: entrada libre

Detalles del evento: Este año, más de 70 organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, comunitarias, urbanas y juveniles viajarán desde distintos rincones del país para traer a Bogotá semillas, saberes, alimentos, tejidos, remedios, bebidas del guargüero, artesanías y economías propias.

El Carnaval de Negros y Blancos se toma Bogotá

Fechas y horas: Sábado 29 de noviembre, desde la 1:00 p.m.

Lugar: Recorrido - Plazoleta de Las Nieves → Carrera Séptima → Parque Santander → Plaza de Bolívar

Entrada: entrada libre

Detalles del evento: El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto llegará a Bogotá, transformando la Plaza de Bolívar en el escenario central de una de las expresiones culturales más importantes de Colombia y del mundo. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Carnaval ofrecerá un encuentro entre la tradición nariñense y la diversidad cultural de la capital.

V Festival Arte a la KY

Fechas y horas: 29 y 30 de noviembre, 10:00 a.m.

Lugar: Parque Plaza Imperial – Carrera 104 #148-07, Bogotá

Entrada: entrada libre

Detalles del evento: El festival destaca y visibiliza la labor de quienes trabajan en el espacio público, reconociendo su aporte a la vida cultural y a la identidad urbana. Su propósito va más allá de la exhibición: busca generar encuentros, promover memorias compartidas y fortalecer la participación ciudadana en torno al arte urbano.

Concierto de la Filarmónica de Bogotá

Fechas y horas: Sábado 29 de noviembre, 4:00 p.m.

Lugar: Auditorio León de Greiff – Universidad Nacional de Colombia

Entrada: libre hasta completar aforo

Detalles del evento: La Filarmónica de Bogotá, dirigida por su titular Joachim Gustafsson, presenta el estreno mundial del Concierto para clarinete bajo del compositor inglés Joseph Phibbs, con la participación del solista sueco Carl-Johan Stjernström.

Obra de Teatro “La Segunda Oportunidad”

Fechas y horas: Sábado 29 de noviembre, 8:00 p.m. / Domingo 30 de noviembre, 5:00 p.m.

Lugar: Teatro La Salsa — Cra. 22 # 41-28, Parkway

Entrada: con costo

Detalles del evento: En una Bogotá de un futuro cercano, dividida por un muro y vigilada por una autoridad difusa, un oficinista anónimo enfrenta el colapso de su cordura. La presión laboral, la frustración cotidiana y la corrupción de una empresa deshumanizada lo llevan a un punto de quiebre.