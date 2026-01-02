Planes culturales en Bogotá para este primer fin de semana de 2026

La Galería Santa Fe es un espacio público dedicado a las artes plásticas y visuales, ubicado en el centro histórico de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estos son algunos de los planes culturales a los que los capitalinos podrán asistir en este primer fin de semana de 2026.

Exposición ‘Ningún lugar a donde ir’

Fecha y hora: Sábado 3 de enero, de 12:00 m. a 6:00 p. m. y domingo 4 de enero, de 12:00 m. a 4:00 p. m. (disponible hasta el 11 de enero).

Lugar: Galería Santa Fe.

Entrada: Gratuita.

Detalles del evento: Esta muestra conmemora los 40 años de la tragedia de Armero y es presentada por Azul y Lindy Márquez, quienes estuvieron nominadas al XIII Premio Luis Caballero, uno de los reconocimientos más importantes el mundo de las artes de Colombia. Por medio de elementos visuales, sonoros y sensoriales, esta exposición hace un esfuerzo por recoger la memoria colectiva de este suceso.

Exposición “Terca Esperanza”

Fecha y hora: sábado 3 de enero, de 8:00 a. m. a 5 p. m. (exposición permanente)

Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Un espacio que busca reflexionar en torno a las narrativas del conflicto armado en Colombia. A partir de 100 piezas, entre ellas la máquina de escribir de Guillermo Cano y corazones bordados por mujeres que buscan a personas de la Fuerza Pública desaparecidas, esta muestra reconstruye la memoria para la construcción de paz en el país.

Tour La Candelaria Nocturna

Fecha y hora: sábado 3 de enero, de 6:30 p.m a 9:00 p. m.

Lugar: Localidad de La Candelaria.

Entrada: $13.000 por persona. Las boletas se consiguen por medio de la agencia Bogotan Flaneur.

Detalles del evento: Este recorrido lleva a los asistentes por algunos de los lugares más emblemáticos de esta zona. El tour contará con un guía profesional que compartirá relatos y datos históricos sobre la vida en esta zona de la capital.

Micrófono abierto FCE Colombia

Fecha y hora: todos los sábados de enero, a las 11:00 a. m.

Lugar: Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez y Librería María Mercedes Carranza.

Entrada: libre.

Detalles del evento: En este encuentro, tanto libreros como visitantes podrán reunirse a partir de la dinámica de micrófono abierto y leer en voz alta algunas de las novedades que tiene el Fondo de Cultura Económica para este 2026.

Café filosófico Librería Lerner

Fecha y hora: sábado 3 de enero, a las 11 a. m.

Lugar: Virtual.

Entrada: $50.000, medios de pago se encuentran en el perfil de Instagram @libreríalerner.

Detalles del evento: En esta sesión de café virtual, los asistentes podrán disfrutar de una charla en torno distintas cuestiones de la filosofía y podrán realizar preguntas que dinamicen la discusión con los otros invitados.

Oramas: un siglo luminoso

Fecha y hora: sábado 3 de enero, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar: Lobby del Teatro FUGA (Calle 10 #3–16),

Entrada: libre.

Detalles del evento: Esta muestra artística está dedicada al centenario del nacimiento de Fernando Oramas, destacado pintor colombiano que realizó murales junto a David Alfaro Siquieros y Diego Rivera. La exposición reúne cerca de 45 obras, que le permitirán al público explorar el proceso creativo del artista.