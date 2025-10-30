Planes de Halloween, estrenos y más eventos este fin de semana en Bogotá y Medellín

"El principito: el musical" se presentará este fin de semana en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Foto: Onstage

Tardeando el centro

Este año la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) presenta la edición 16 de Tardeando el Centro, un evento que reúne más de 35 espacios en la capital que traen programación especial para este día de Halloween.

El viernes 31 de octubre, desde la 1:00 p. m. hasta la media noche, el centro tendrá una amplia oferta de eventos en torno al Halloween y el Día de Muertos, la tradicional fiesta mexicana que honra a los difuntos.

Entre los destacados está el Tour de Fantasmas, que este año cumple diez años recorriendo La Candelaria; Brujodiversidad, un evento de senderismo por los Cerros Orientales organizado por Labni Tours, y la Fiesta del Día de los Muertos, que reunirá varios establecimientos gastronómicos que ofrecerán comida tradicional mexicana.

Para conocer más detalles de todo lo que el centro tiene para ofrecer durante estos días, puede visitar la página oficial de la ciudad www.bogota.gov.co.

“Todos somos Poe” y “El Principito, el musical” en el Centro Nacional de las Artes

Este fin de semana, el Centro Nacional de las Artes celebra Halloween en familia con dos experiencias teatrales basadas en clásicos de la literatura: ‘El Principito, El Musical’, que se estrena en Bogotá en el Teatro Colón, y ‘Todos somos Poe’, un montaje con humor, farsa, suspenso y música en vivo que homenajea a Edgar Allan Poe.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, ‘El Principito, El Musical’ invita a públicos de todas las edades a redescubrir la obra de Antoine de Saint‑Exupéry. La producción de One Stage reúne a 28 artistas, música original y un diseño de vestuario y escenografía que sumerge al público en el universo del libro.

Por otro lado, en la Sala Fanny Mikey del CNA se presentará “Todos somos Poe”, de Átomos Teatro. Cuatro payasos transforman un club de lectura en un espacio de juego escénico, donde el público se reencuentra con “El cuervo”, “El gato negro” y “El corazón delator”. La obra hace parte de la Franja Rin Rin y tendrá interpretación en lengua de señas.

Lugar: Teatro Colón. Calle 10 #5-32. Centro Nacional de Las Artes

Boletas para “El Principito” desde COP 79.000.

Boletas para “Todos somos Poe” desde COP 39.000.

Temporada siniestra en Cinemark

Para los amantes del cine de terror, Cinemark tendrá en sus salas algunos clásicos de este género como “El resplandor”, “Psycho”, “Viernes 13″ y muchos más. Durante este fin de semana de Halloween los interesados podrán adquirir entradas a cinco de estas cintas por un precio de COP 30.000.

Estreno de “Quinografia”

Una nueva cinta sobre el creador de Mafalda llega a salas seleccionadas de Cine Colombia. El documental “Quinografía” explora, a través de fotografías familiares, testimonios de amigos y admiradores y entrevistas con el dibujante, la mente de uno de los dibujantes más queridos por el mundo entero. La cinta recorre varios países y pasa por las distintas etapas de la carrera creativa de Quino.

Octava edición del Festival de Teatro Comfama San Ignacio

Del 1 al 8 de noviembre de 2025, Medellín acogerá la octava edición del Festival de Teatro Comfama San Ignacio, un evento que reunirá a más de 120 artistas de nueve países —entre ellos, por primera vez, Japón y Suiza— con una programación en siete salas del Centro de la ciudad, además de presentaciones en espacios públicos y estaciones del Metro. El festival incluirá 25 obras que exploran temas como la identidad, la memoria y la diversidad a través de lenguajes escénicos híbridos.

Además, Comfama estrenará tres producciones propias: El Mago de Oz, Todavía es primavera y En el corazón de los cuentos. Entre los invitados internacionales destacan Voyager de la chilena Nona Fernández y K-A-O (Caritas) del japonés Kenji Shinohe. Como cierre, los artistas Esteman y Daniela Spalla presentarán el espectáculo musical Amorío.

Las entradas para las obras en salas se pueden adquirir a través de La tiquetera y van desde COP 10.900. O, para quienes quieran asistir a varios de los eventos, habrá paquetes de tres obras por COP 27.800. También habrá una tarifa especia para estudiantes de COP 15.500.