Querida Lili, así me imaginé la escena hace un par de meses, cuando leí a Rob Schmitz en diálogo con la profesora Eileen Cheng-yin Chow, de la Universidad de Duke. Yo…

Antes de abrir la puerta sintió el olor. Una vez adentro, vio cómo toda la casa estaba cargada de humo. Wang Jibing se alertó y trató de ubicar de dónde provenía ese tufo. Corrió a su cuarto y vio unos papeles chamuscados en el suelo. Era el manuscrito de su primera novela. La cara de su padre sobresalía, con un gesto de dureza, en medio de la bocanada.

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Poetas del delivery, más allá de la romantización o la precarización de las artes (I)

Querida Lili, así me imaginé la escena hace un par de meses, cuando leí a Rob Schmitz en diálogo con la profesora Eileen Cheng-yin Chow, de la Universidad de Duke. Yo estaba en la cocina tomando una infusión de miel y manzanilla y paraba para observaba el vapor. La conversación, que se dio a través del servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos, empezó por ahí. El hilo que abrió fue la circunstancia en la que el padre del poeta quemó su novela y le exigió dejar de escribir para mejor dedicarse a trabajar en el desarrollo urbano del país. El tema: revisar por qué la obra de Wang Jibing ha tenido un impacto tan grande.

No es para menos, como sabes, el poeta y repartidor de comida de 56 años ganó este año el Premio Lu Xun, uno de los galardones de poesía más prestigiosos de China. El libro premiado se llama "Vuelo bajo", de 2024. Él hace delivery en Kunshan desde 2019 y escribe en papelitos entre entregas. Ya lleva más de 6.000 poemas. Cuando recibió el premio dijo que no dejará el reparto.

En ese entonces, cuando su padre quemó la novela, su familia era muy pobre y él, un joven que vivía en medio de las condiciones de los años noventa en China. Luego me enteré de esto: por ese entonces, trascurrían los tiempos en los que el Partido Comunista se recuperaba del aislamiento diplomático y de las sanciones por parte de los países occidentales. Eran los días del modelo de economía mixta y de control estatal que generó tasas de crecimiento aceleradas, lo que provocó migraciones masivas del campo a las ciudades en busca de empleo.

“¿Quién prescribe que con las alas extendidas hay que volar alto?

El vuelo a baja altura también es un vuelo.

Con el viento susurrando como trinos de pájaros

Y las ruedas se deslizan a toda velocidad como estrellas fugaces”.

Y por esa misma época del éxodo rural masivo hacia las fábricas, empezaba un movimiento literario en China, del cual Wang Jibing bebe hoy.

En los ochenta y los noventa se conocieron los primeros autores que, en ese país, compartían sus vidas en las nuevas ciudades industriales mediante poemas y ensayos recopilados de forma independiente en pequeñas revistas comunitarias y, ya en este siglo, autopublicados en internet. Y estos a su vez, parecían seguir una estirpe movilizada por aquel sueño que Mao Zedong expresó durante las Charlas del Foro de Yan’an sobre Literatura y Arte, en 1942, en el mismo país.

En esas charlas, Mao condenó a Lu Xun, el escritor cuyo nombre lleva hoy el premio de Wang. Y dictó una sentencia oficial: el arte y la literatura debían dejar de ser solamente para las élites educadas y debían crearse por y para la clase obrera, los campesinos y los soldados.

Encontré ese hilo conductor que nos conecta hoy en este diálogo que te propongo, cuando más de ochenta años después, en China, obreros, repartidores y trabajadores migrantes siguen construyendo una nueva corriente literaria que “habla de jornadas interminables, precariedad, migración, cansancio y también de los sueños de quienes sostienen buena parte de la economía”, tal como leí en la transcripción de la entrevista sobre Wang Jibing. Él ha dicho que a veces la buena acogida viene más de su etiqueta de "poeta repartidor" que de los poemas mismos.

Ahora me viene a la memoria La bohème de Puccini (1896), basada en las Escenas de la vida de bohemia de Henri Murger. Primer acto: es Nochebuena en una buhardilla de París, hace frío, y Rodolfo echa su propio drama a la estufa, página por página, para que él y Marcello se calienten. Los amigos se ríen.

Solo es artista quien vive del arte. La primera vez que escuché esa frase yo acababa de volver a mi ciudad natal y hablaba con una persona del equipo administrativo de las recién inauguradas Industrias Culturales de Cali. Otra vez, se la oí a un músico que había estado siendo financiado por su madre, luego por su novia, pero que desaprobaba a quienes se empleaban en otra cosa que no fuera su oficio de artista. Si no puedes venderlo, es solo un hobby. Eso lo escuché después en una mesa de concertación.

Hace semanas he querido terminar esta carta. Pero mis días transcurren en esa práctica híbrida entre la docencia, la creación y la gestión para vivir y seguir creando. Me la paso bien porque andar entre jóvenes alivia y desordena el espíritu. Aunque a veces preferiría solo observar. La escritura no administrativa ni académica es uno de los premios que me doy de vez en cuando. Pequeño placer culposo. Con o sin premios, amo mi tiempo libre, ese que es la base de mis oficios creativos. También he dicho que no dejaré mi trabajo.

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Querida Lili, tú que aprecias el mundo de la creación, sabes que uno decide si vive para trabajar o si trabaja para vivir. Desde la segunda opción, algunos entendemos la vida como sinónimo de hacer obra: música, texto, imagen, cuerpo. ¿Qué distingue a un obrero de las artes de un artista obrero?

Me da por revisar una lista: Chéjov y William Carlos Williams, médicos. Kafka, en una oficina de seguros. Pessoa, corresponsal comercial. John le Carré, espía. Gabriela Mistral, cónsul. Bukowski, cartero. Wang Jibing, repartidor.

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Me doy cuenta de que he estado juntando piezas sueltas sobre las viejas preguntas ¿qué diferencia hay entre trabajo y oficio? Y sobre todo ¿qué hace al artista? Sé que a ti te ha interesado más esta otra pregunta, sobre la que también conversamos, y es esa de qué hace el artista para vivir y cómo viven quienes ya nos ocupamos en estas cosas, o entre otras cosas.

Cierro esta primera carta con otros versos del mismo poema inicial:

“¿Quién puede decir que las canciones más sofisticadas deben encontrar pocos cantantes?

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El sonido retumba en el suelo.

¿Es la sinfonía para todas las cosas que se esfuerzan por ascender?

Si hay una quinta temporada en el mundo humano

Debe ser primavera para los repartidores”.

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