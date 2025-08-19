Darío Jaramillo Agudelo recibirá el Premio León de Greiff 2025 en Medellín

Escucha este artículo
El jurado, integrado por Elkin Restrepo, Andrea Cote y Alejandra Toro, destacó de manera unánime la trayectoria del escritor, considerado una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana. “Su obra ha tendido puentes entre lo íntimo y lo universal, manteniendo la poesía como su territorio más perdurable”, señalaron los organizadores.
Creado en 2016 por la Alcaldía de Medellín y la Universidad Eafit, el Premio León de Greiff reconoce a autores latinoamericanos mayores de 50 años con una carrera consolidada, alternando entre narrativa y poesía.
Esta edición, centrada en la lírica, fue construida a partir de postulaciones de colectivos culturales y de lectura de Medellín, en un esfuerzo por fortalecer la relación de la ciudad con sus referentes literarios.
El reconocimiento incluye un estímulo económico, la preparación de una antología de vida y obra de Jaramillo —que será publicada en 2026 por la Editorial Eafit— y el nombramiento de la franja de poesía de la Fiesta del Libro con el nombre del galardón.
Nacido en Santa Rosa de Osos en 1947, Jaramillo se trasladó desde niño a Medellín, donde empezó a leer con voracidad. Entre sus influencias reconoce a Stevenson, Twain y Carroll en sus primeros años, y a Rulfo, Pessoa, Cortázar y Proust en su formación adulta.
Su producción poética, con títulos como Poemas de amor y Cantar por cantar, lo ha consolidado como uno de los poetas colombianos más leídos de las últimas décadas.
La Fiesta del Libro y la Cultura, que se celebrará entre el 6 y el 15 de septiembre, reunirá más de 3.000 actividades gratuitas y tendrá como invitado de honor al estado mexicano de Jalisco.
En ese marco, la entrega del León de Greiff marcará uno de los momentos centrales de la programación.