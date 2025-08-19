No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Darío Jaramillo Agudelo recibirá el Premio León de Greiff 2025 en Medellín

Los organizadores de la Fiesta del Libro de Medellín anunciaron a Darío Jaramillo Agudelo como ganador del Premio León de Greiff 2025, un reconocimiento que se reactiva y que será entregado el próximo 12 de septiembre durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

Redacción Cultura
19 de agosto de 2025 - 11:47 p. m.
El poeta colombiano Darío Jaramillo, este martes durante una entrevista en Logroño, en la que afirmó que la poesía está "en un momento de florecimiento", ya que "hay gente con mucho talento que está escribiendo cosas muy interesantes y muy diversas" en países como Colombia, Venezuela, República Dominicana, México y España.
El poeta colombiano Darío Jaramillo, este martes durante una entrevista en Logroño, en la que afirmó que la poesía está "en un momento de florecimiento", ya que "hay gente con mucho talento que está escribiendo cosas muy interesantes y muy diversas" en países como Colombia, Venezuela, República Dominicana, México y España.
Foto: EFE - RAQUEL MANZANARES
El jurado, integrado por Elkin Restrepo, Andrea Cote y Alejandra Toro, destacó de manera unánime la trayectoria del escritor, considerado una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana. “Su obra ha tendido puentes entre lo íntimo y lo universal, manteniendo la poesía como su territorio más perdurable”, señalaron los organizadores.

Creado en 2016 por la Alcaldía de Medellín y la Universidad Eafit, el Premio León de Greiff reconoce a autores latinoamericanos mayores de 50 años con una carrera consolidada, alternando entre narrativa y poesía.

Esta edición, centrada en la lírica, fue construida a partir de postulaciones de colectivos culturales y de lectura de Medellín, en un esfuerzo por fortalecer la relación de la ciudad con sus referentes literarios.

El reconocimiento incluye un estímulo económico, la preparación de una antología de vida y obra de Jaramillo —que será publicada en 2026 por la Editorial Eafit— y el nombramiento de la franja de poesía de la Fiesta del Libro con el nombre del galardón.

Nacido en Santa Rosa de Osos en 1947, Jaramillo se trasladó desde niño a Medellín, donde empezó a leer con voracidad. Entre sus influencias reconoce a Stevenson, Twain y Carroll en sus primeros años, y a Rulfo, Pessoa, Cortázar y Proust en su formación adulta.

Su producción poética, con títulos como Poemas de amor y Cantar por cantar, lo ha consolidado como uno de los poetas colombianos más leídos de las últimas décadas.

La Fiesta del Libro y la Cultura, que se celebrará entre el 6 y el 15 de septiembre, reunirá más de 3.000 actividades gratuitas y tendrá como invitado de honor al estado mexicano de Jalisco.

En ese marco, la entrega del León de Greiff marcará uno de los momentos centrales de la programación.

