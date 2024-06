Polémica por presunto sobrecosto del Festival Folclórico Colombiano

El Festival Folclórico Colombiano se llevará a cabo del 15 al 30 de junio en Ibagué. Foto: Cortesía

En las últimas semanas, se conoció la denuncia del abogado Luis Felipe Aranzales, quien presentó una acción de tutela por el contrato por $8.034 millones que firmó la Alcaldía de Ibagué con la empresa León Gráficas para organizar la logística de la edición 50 del Festival Folclórico Colombiano, que se inicia el próximo 14 de junio.

Según el penalista, los precios presentados en el presupuesto estarían por encima de los costos reales del mercado, asimismo señaló que existiría derroche y presunta corrupción. “Se vulnera en nuestro criterio el principio de selección objetiva, el principio transparencia, la libertad de concurrencia y la igualdad entre participantes, considerando que contiene disposiciones que direccionan la contratación a un selecto grupo o alguna persona en específico”, se declaró en el documento presentado.

Aranzeles argumentó también que la Secretaría de Cultura de Ibagué se habría saltado los plazos establecidos para hacer observaciones a la propuesta de la empresa contratada. De acuerdo con la ley, dentro del plazo de cinco días se deben realizar, pero bastó solo de un día para otorgarse el contrato, por eso mismo, el abogado aseguró que el proceso estuvo viciado y a favor de León Gráficas, a quien intuye, que estuvo bajo aviso de los requisitos pedidos por la Alcaldía.

“Es un proceso que nació muerto, existe una falta de planeación, es como si estuviéramos ante hechos cumplidos, además que en el traslado del informe de evaluación en el que se deben dar 5 días para que los participantes y cualquier interesado pueda hacer observaciones, se lo saltan con el argumento que el proponente renunció a términos, circunstancia alejada de la realidad legal, pues el interesado no solo es el proponente, existe la ciudadanía, los entes de control, las veedurías entre otros”, señaló Aranzalez a Caracol Radio.

Y agregó que: “Estamos ejerciendo un control social sobre este proceso en el cual hemos identificado graves irregularidades, altos sobreprecios en el desarrollo de las actividades a contratar, en servicios artísticos, en alimentación donde tenemos tamales desde $21.000, hospedaje por pareja de $1.300.000 entre múltiples circunstancias que generan un grave detrimento fiscal”.

Uno de los puntos que más ha sido cuestionados es el del precio de la alimentación, en que se detalla supuestamente que los tamales que se darán a los artistas del Festival tienen un costo de $21.000. Sin embargo, el secretario de Cultura de la ciudad, Mauricio Hernández Cala, indicó que el valor que denuncia no corresponde únicamente al plato típico, sino a un servicio de alimentación.

“Él menciona que es un precio equivocado, no es el que él menciona, que sea por ficha aproximadamente $17.000, pero no es un tamal, es un servicio de alimentación que requiere de un costo, dónde está incluida una bebida gaseosa, donde debe tener un transporte, entregar unas mesas, unos manteles y, como lo menciona, un personal. Más de 20 meseros que puedan entregar a los 2.100 artistas. El almuerzo, porque no es un almuerzo, no es solo el tema de un tamal, sino que es un servicio de alimentación completo y donde ese personal garantice el aseo del espacio donde se entrega. Entonces, como lo acabo de indicar, es un precio que redondea todo un servicio de alimentación”, dijo el Secretario de Cultura al medio local La voz del pueblo.

Asimismo, explicó que la acción de tutela fue negada por un juzgado y que nunca existió una denuncia. Además, contó que Aranzeles estaba pidiendo que se pararan todas las actividades del Festival. “Fue negado por la Juez y no menciona nada de lo que hace alusión en los medios, que son presuntas irregularidades, pero como les menciono, todo está debidamente claro”, resaltó el funcionario al mismo medio.