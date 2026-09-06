El surcoreano Lee Chang-dong regresa al cine con “Possible Love” en el Festival de Venecia

(From L) Director Lee Chang-Dong, actor Sul Kyung-gu, actress Jeon Do-yeon, South korean actress Cho Yeo-Jeong and South Korean actor Zo In-Sung attend the red carpet event for the screening of "Possible Love" (Ga-Neung-han sa-rang) presented in competition at the 83rd International Venice Film Festival, at Venice Lido on September 6, 2026. (Photo by Stefano Rellandini / AFP) Foto: AFP - STEFANO RELLANDINI

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Ocho años después de su última película, el surcoreano Lee Chang-dong vuelve con “Possible love”, en la carrera por el León de Oro del Festival Cine de Venecia, una sutil crítica social con los despidos masivos en las empresas como telón de fondo.

La película cuenta el encuentro improbable de dos parejas muy diferentes: una con pocos recursos, cuyo marido perdió su trabajo y no consigue superarlo, y otra de clase alta, formada por una documentalista y su rico esposo.

Cuando la realizadora, interesada en las personas desempleadas, decide filmar la vida de la otra familia, las diferencias entre las dos parejas empiezan a aflorar.

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Lee Chang-dong, cuyo último largometraje fue “Burning” (2018), empezó a pensar en el tema hace años, cuando una gran empresa surcoreana hizo una reestructuración masiva. Los trabajadores fueron a la huelga y las fuerzas de seguridad reprimieron la movilización.

“Ahora vivimos en una era en la que el trabajo en sí está a punto de desaparecer”, dice el cineasta, de 72 años, en un encuentro con la prensa en Venecia.

“No se trata sólo de la desaparición del obrero o del hombre trabajador, sino realmente de cómo los seres humanos [...] encontramos una forma de conectar con nuestro sentido del yo. Esa es la manera en que nos relacionamos con nuestra propia conciencia de nosotros mismos”, explica.

En aquel momento pensó que no podía contar los hechos en una ficción, pero encontró la solución años después utilizando el recurso de la realizadora y su documental sobre los despidos.

“Possible love”, una producción de Netflix, incluye una referencia al “Decálogo” sobre los diez mandamientos, del polaco Krzysztof Kieslowski, un cineasta que ha influido en su trabajo, dice Lee Chang-dong.

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De hecho, el director surcoreano tenía que participar en una serie en la que cada realizador abordaba un mandamiento. A él le tocaba “No codiciarás”, y aunque al final no participó, pensó que el concepto estaba conectado con “Possible love”.

“En esta sociedad capitalista en la que vivimos, en una época en la que el valor del trabajo puede ser tan fácilmente arrebatado, ¿es realmente posible que no codiciemos lo que tienen los demás?”, se pregunta.

La película tuvo problemas para encontrar financiación, en un momento en que la industria cinematográfica coreana estaba en dificultades, afirma Lee Chang-dong.

“Pero Netflix quiso trabajar con nosotros después de ver el guion desde el principio”, recuerda, insistiendo en que la plataforma “ha sido totalmente respetuosa y me ha brindado absoluta libertad o independencia creativa como cineasta”.

Entre las películas más destacadas de Lee Chang-dong figuran “Poesía” (2010) y “Secret Sunshine” (2007), premiadas en Cannes.