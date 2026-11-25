La Fundación Booker Prize entregará por primera vez un premio enfocado en literatura infantil de ficción, el cual fue anunciado en 2025 en medio de la preocupación creciente por la por la caída del gusto de los niños por la lectura a su nivel más bajo de los últimos 20…

La primera edición de los Premios Booker Infantiles reveló a los finalistas. Ocho títulos se encuentran entre los seleccionados que compiten por el premio de USD 65.600 que se entregará por primera vez. El ganador se conocerá el próximo 2 de febrero en una ceremonia en Londres.

La Fundación Booker Prize entregará por primera vez un premio enfocado en literatura infantil de ficción, el cual fue anunciado en 2025 en medio de la preocupación creciente por la por la caída del gusto de los niños por la lectura a su nivel más bajo de los últimos 20 años.

“Creo firmemente que hay un libro para cada niño. Lo mejor que puede lograr un concurso como este es dar a conocer libros que de otro modo no habrían tenido tanta repercusión, y generar un debate sobre la importancia de la lectura”, afirmó Frank Cottrell-Boyce, el escritor que preside el jurado de este año. Para el autor premiado, esta es una manera de incentivar la lectura en los niños.

El premio está abierta a libros de ficción dirigidos a niños entre los 8 y los 12 años, escritos o traducidos al inglés y publicados en el Reino Unido o Irlanda. Cottrell-Boyce, junto con sus compañeras de jurado, la comediante y actriz Lolly Adefope y la librera Sanchita Basu De Sarkar, eligieron ocho finalistas entre 89 postulaciones. El premio entregará USD 65.600 al ganador, al igual que el Premio Booker de adultos. "Esa igualdad es en parte la razón por la que me involucré en el premio. Hay muy poca conversación cultural en torno a los libros infantiles y muy poco prestigio. ¿Por qué un gran libro infantil no debería tener el mismo estatus que un gran libro para adultos?”, dijo.

"Con una gran diversidad estilística, los libros preseleccionados abarcan desde novelas gráficas hasta relatos ilustrados y novelas. Varían desde lo cómico hasta lo terrorífico; desde lo misterioso hasta lo profundo; y desde lo insólito hasta lo emocionalmente crudo. Transportarán a los lectores a mundos mágicos y épocas históricas; les harán reír; los sumergirán en la vida de jóvenes que afrontan cambios familiares, duelo y guerra; explorarán la memoria y la herencia; y les harán reflexionar sobre el sentido de pertenencia", escribieron desde el Premio Booker.

Los finalistas son:

"The Worst Thing That Could Possibly Happen" de Guy Bass, ilustrado por David Roberts

"Tadpole summer" de Catherine Burton

"War" de Eoin Colfer y Andrew Donkin, ilustrado por Giovanni Rigano

"The night I borrowed time" de Iqbal Hussain

"The teller of tall tales" de Liz Hyder, ilustrado por Tom de Freston

"The rambler’s curse" escrito e ilustrado por Mickey Please

"Séamus almost famous" de Jessica Scott-Whyte, ilustrado por Becka Moor

"Hometown" escrito e ilustrado por Shaun Tan

Para elegir al ganador, al jurado se incorporaran cuatro jueces infantiles, niños entre 8 y 12 años que fueron seleccionados entre cuatro mil postulaciones. “Tenían que sentir entusiasmo por los libros y por expresar sus opiniones”, dijo Cottrell-Boyce. “Estoy deseando saber qué piensan”.

Adicionalmente, previo a la ceremonia, se entregarán 30.000 copias de los libros finalistas "a niños de entre ocho y doce años a través de escuelas, bibliotecas, hospitales, clubes juveniles y bancos de alimentos seleccionados en todo el Reino Unido, a través de socios como el National Literacy Trust y la Reading Agency", según reportó The Guardian.

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