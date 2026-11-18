Dejemos de llorar por tristezas del pasado cuando hay tantas cosas para lamentar en el presente. El 21 de junio de 2026 se celebraron los comicios para elegir al presidente que habría de reemplazar al izquierdista Gustavo Petro durante los siguientes cuatro años en Colombia. El país se dividió por la mitad entre un representante de la derecha opositora y otro de la izquierda continuista. El ganador fue el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien sobrepasó por poco al izquierdista Iván Cepeda, en las que fueron llamadas las elecciones más reñidas de la historia de Colombia, pues la distancia porcentual entre ambos candidatos fue apenas de 0,95%, o algo más de doscientos cuarenta mil votos, una cifra incluso inferior a los votos en blanco, que esta vez superaron los cuatrocientos mil. Por primera vez, el blanco no ganó, pero sí eligió presidente. Estos comicios no fueron históricos solo en esto.También fue la primera vez en que se alcanzaron a anunciar más de cien precandidatos presidenciales apenas ocho meses antes de la elección, la mayoría de ellos inscritos a través de la recolección de firmas, una modalidad reciente en nuestra democracia. Por primera vez los dos punteros en las elecciones se pasaron toda la campaña sin tener un debate cara a cara. Solo se limitaron a mandarse mensajes de odio de un lado a otro, uno diciendo que iba a destripar a la izquierda y el otro asegurando que su oponente era aliado de paramilitares. Para completar el distanciamiento irreparable entre las dos fuerzas políticas enfrentadas, el candidato perdedor dijo no reconocer al presidente electo y convocó a una “desobediencia civil” contra el nuevo mandatario, antes de que incluso se llegara a posesionar. Y el presidente electo decidió suspender el empalme con el gobierno saliente un mes antes de empezar el nuevo mandato.Todas estas acciones no vistas en nuestra democracia reciente. Al final, y también por primera vez, el nuevo presidente no se posesionó en Bogotá sino en Cali, en una ceremonia condimentada con su ya conocida dosis de espectáculo de Las Vegas y muchas alusiones a la fuerza militar y a los símbolos religiosos (incluida la interpretación de una canción de Leonard Cohen a la que le cambiaron la letra original), con lo que contrarió no solo el laicismo consagrado en la Constitución, sino también la tradición que han tenido los nuevos presidentes de empezar sus funciones en la capital. Pero ¿es realmente inédito este panorama en la historia de Colombia? Aparte de todas las diferencias que hay entre el internet y el correo de mulas, o entre las tarabitas y los jets privados, yo diría que aquí ya conocemos más o menos esta misma película hace rato, porque la historia puede que no se repita, pero muchas veces se parece. No son nuevos para nosotros la polarización política extrema ni los intentos desde el poder o desde la oposición de desconocer el derecho a existir de las posturas contrarias. Como hemos visto en algunos sucesos narrados en este libro, hubo elecciones reñidas o dudosas en 1851, 1898, 1904 y 1970, entre otras; presidentes que llegan con la promesa de mano dura después de un período en el que aumentó la violencia y muchos consideraron que se les dieron demasiados beneficios a los grupos armados, como pasó con Álvaro Uribe en 2002, Julio César Turbay en 1978 o Guillermo León Valencia en 1962. Asimismo, ha habido líderes de la oposición que anunciaron que no reconocerían al presidente electo y que Penguin Random House Grupo Editorial 313 Del cinismo al cinismo. Hoy como ayer. intentarían hacer invivible su mandato, como Antonio Nariño en 1811, José María Obando en 1840, Tomás Cipriano de Mosquera en 1857 y Laureano Gómez en 1934. Hubo gobiernos que, ante esta oposición cerrera, decidieron darse un autogolpe de Estado e intentaron gobernar como autócratas en nombre del orden: Simón Bolívar en 1828, Mosquera en 1867 y Mariano Ospina Pérez en 1949. Y también se han dado casos como el de la Regeneración de 1886 (tal vez el momento histórico que más se parezca al presente), en el que un poder conservador, autoritario y teocrático llega a la Presidencia después de un régimen radicalmente opuesto en los años precedentes, decidido a acabar con la obra y legado de su antecesor. Lo preocupante es que en todos estos casos el desenlace trágico fue una guerra civil posterior, declarada o no, por motivos políticos: la de la Patria Boba, la de los Supremos, la de 1861, la de los Mil Días, la de la Violencia o la de la violencia, entre otras.

Todas nacidas y justificadas porque un sector de la población sintió que sufría el abuso del poder y decidió emprender un desquite hasta alcanzar la fuerza que le permitió ejercer a su vez una nueva forma de abuso que sería contestada con un desquite del otro lado. Y así sucesivamente, pues la historia de Colombia se podría resumir como una eterna sucesión de abusos y desquites. Puede que en nuestro tiempo esta confrontación ya no se haga en nombre de centralistas y federalistas, o de serviles y demagogos, o de liberales y conservadores, o de constitucionalistas y revolucionarios, sino con “nuevos” apelativos antitéticos, como los que se están usando en las discusiones de redes sociales de hoy entre “fascistas” y “comunistas” (como si no solo quisieran repetir la historia de Colombia, sino también la de la Segunda Guerra Mundial). Algunos analistas han asegurado que, después del desarme de las Farc en 2016, se acabó en Colombia la violencia de origen político, y esto puede ser cierto en la medida en que los reductos armados ya no parecen pelear por tumbar al Gobierno e imponer un nuevo modo de administración, sino solo por asegurar sus negocios ilegales. Pero la violencia política siempre puede mutar en diversas manifestaciones descentralizadas y espontáneas en calles, casas y ciberespacios de todo el país. Y ese es el panorama temible que amenaza en el horizonte. Es obvio que no tenemos que estar de acuerdo en todo para vivir en paz, pero en este país nunca han faltado los dirigentes políticos que aprovechan los desacuerdos para llevarlos hasta una polarización irreconciliable que asegure la fuerza de los extremos. Nuestro mito fundacional fue una querella callejera por un florero alebrestada por cabecillas cizañeros, y desde entonces nos hemos acostumbrado a salir a votar, protestar y guerrear “verracos” como nuestra forma de vivir la política.

Publicidad

¿Cómo podemos escapar de este exasperante ciclo de repeticiones en que cambian los nombres, los medios y los escenarios, pero parecen permanecer los mismos vicios históricos que terminan enfrentándonos hasta la muerte? Algunos han reivindicado el centro como opción frente a estas divisiones insolubles, pero esta posición no despierta mucho interés entre una buena parte de la población porque se percibe, muchas veces con razón, como un llamado al inmovilismo y a la indecisión. Los centristas han ganado mala fama por pasivos, y mucho más cuando se han querido vender precisamente así, como ninis, ni fríos ni calientes, cuyo único valor es que no van a hacer nada para alimentar el extremismo. Aunque es valioso su propósito de calmar los acaloramientos partidistas, creo que podrían ir más allá y asumir políticas que sean capaces de moverse sin aspavientos entre los dos extremos de la división para resolver los problemas que aparezcan cuando sea necesario, ya sea que estos exijan incrementar la seguridad al estilo de la derecha o promover la igualdad al estilo de la izquierda. Más que tibios necesitamos ambidextros, pues en nuestro cuerpo las dos manos no son opuestas sino complementarias y una política de solo derecha o solo izquierda es para mancos. Por supuesto, las discrepancias siempre van a existir y la discusión es parte de la democracia, incluso a los gritos, con insultos o Penguin Random House Grupo Editorial 315 Del cinismo al cinismo. Hoy como ayer. burlas como argumentos principales. Pero el dilema de fondo es si ante las diferencias vamos a enfrentarnos en una jaula de la muerte sin miramientos humanitarios o podemos chocar entre nosotros sin asesinarnos. El problema no es la división entre derecha e izquierda, sino si vamos a pasar a los medios desmesurados para imponer nuestro punto de vista. En esta otra forma de polarización, el eje de separación ya no sería vertical sino horizontal, y por debajo (o por encima) de él caerían los actores de todos los partidos que decidan transgredir las normas legales o morales para destruir a sus enemigos. Aunque estemos en la era de la inteligencia artificial todavía enfrentamos los mismos dilemas éticos de las cavernas. Por supuesto, no todo tiene que ser una peleadera continua y aún quedan muchos que sueñan con la posible reconciliación de los opuestos, porque sabemos de sobra que en Colombia hay tanta predisposición para el amor como la hay para el odio. En ese caso se puede buscar la armonía entre connacionales de diferentes partidos intentando reconocer en cada doctrina contraria las cosas buenas que tiene y valorando con simpatía al supuesto enemigo, a ver si en las próximas Navidades podemos llegar a la entrega de regalos con una sonrisa en los labios sin haber peleado con nadie. Aprendamos de nuestros líderes políticos de diferentes partidos, que en más de una ocasión hemos visto dejando atrás sus diferencias para realizar alianzas que les permitan sacar adelante los proyectos que tienen en común. Si ellos pueden, ¿por qué no podríamos hacerlo también nosotros? Valorar sinceramente a todos, sin duda, es un camino que nos permitiría alcanzar la igualdad por lo alto. Pero los impulsos negativos también existen y en algunos, como yo, hacen parte de nuestra naturaleza cotidiana. Nunca faltan quienes extraemos nuestra fuerza de reconocer todo lo que está mal en el mundo antes que fijarnos en lo bueno. Por eso yo también elegí buscar el objetivo de la igualdad, pero por el camino de menospreciar a todos los héroes (y si a los colombianos nos gusta pedir rebaja en el valor por todo, por qué no hacerlo también con nuestros ídolos), pues no hay nadie que resista un juicio moral profundo ni tenga todas las claves de la sabiduría. Ante los alarmismos de horrorosos demonios y las alabanzas a los supuestos salvadores habría que reaccionar con la misma indiferencia. Las cosas nunca son tan buenas como las quieren nuestros sueños ni tan malas como se las imaginan nuestros temores y ninguna de las posturas que se disputan la supremacía política está exenta de falencias ni se merece nuestra total obediencia. Por otro lado, ninguna tampoco se merece la supresión. Como dice Leonard Cohen (el original): “Ninguno de nosotros se merece la crueldad ni la gracia”. Algo así es lo que he intentado hacer con estas historias cínicas que he tenido la desvergüenza de escribir y publicar, en las que he intentado abordar con ironía e irreverencia los solemnes discursos de orden o libertad que han justificado muchas de nuestras violencias políticas. Harto como estaba de que casi todos los recuentos del pasado terminen atacando a un enemigo y enalteciendo a algún otro actor, ya sea un presidente poderoso o un humilde rebelde, quise ensayar una historiografía en la que todos los protagonistas políticos sean desdeñables, tratando de no caer en el odio y manteniendo el humor a corta distancia para hacer llevaderos los tragos más amargos de nuestra historia. He tratado de hacer risibles incluso algunas de nuestras desgracias más grandes, porque me niego a tomarme en serio un país tan trágico como Colombia. Por supuesto, no sobra recordar que esta no es la historia de Colombia, sino solo mi versión de ella. Dudo que haya tenido éxito en mi propósito, pero si usted está leyendo estas líneas es porque llegó hasta aquí después de tragarse todo este libro, y este logro para mí es como haber anotado un gol olímpico en la final de un Mundial de fútbol.

Para asumir la tarea suicida de cuestionar las ideas prestigiosas que nos rodean, he buscado inspiración en una de las corrientes filosóficas de peor reputación en la historia del pensamiento occidental: los cínicos. Estos filósofos fueron descendientes directos de Sócrates que rechazaron el idealismo platónico y asumieron el propósito de vivir de acuerdo con la naturaleza tal y como esta se presentaba, para extraer de ella las enseñanzas necesarias para llevar una vida virtuosa. Cínicos como Antístenes, Crates de Tebas e Hiparquia de Maronea (por primera vez una mujer entre los filósofos de Grecia antigua) prefirieron burlarse de las idolatrías, satirizar los discursos grandilocuentes y renegar de los ornamentos innecesarios de la vida, en busca de las bases reales de la existencia. Entre todos ellos, sin duda quien llevó hasta las últimas consecuencias el propósito cínico de desprenderse de lujos mentales y materiales fue Diógenes de Sinope, de quien se decía que vivía en un barril (igual que el Chavo del Ocho) y quien llegó a tener tanta fama en su tiempo que hasta el propio Alejandro Magno se acercó hasta donde él descansaba para expresarle su admiración y decirle que le daría todo lo que pidiera, ante lo que Diógenes se limitó a responder: solo apártate, que me estás tapando el sol. Todas esas son ficciones, claro está, pero pueden ser más fascinantes que las leyendas de grandes héroes y poderosos tiranos que tanto abundan. De él también se dice que era un pesado que se metía en todas las conversaciones ajenas a llevar la contraria y a burlarse de los interlocutores, y que le decían “el perro” por su manera de vivir. Esos eran otros tiempos en los que los perros vivían de las sobras que encontraban en la calle y dormían junto a los vagabundos, no como las mascotas de ahora que tienen más lujos y comodidades que el rey de Persia. Del griego kynos (perro) vino el kinismo, luego cinismo, con el que empezaron a llamar su doctrina y la de sus seguidores, y al cabo de los siglos la palabra terminó pervertida hasta volverse sinónimo de ser un sinvergüenza que actúa inmoralmente con plena conciencia sin que a uno le importe ni cinco. De esta última manera actúan todos los dirigentes en su vida política (y muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana).

Pero tal vez deberíamos aprovechar que ya llevamos un tramo avanzado de cinismo y dejar de ser cínicos como los de hoy para parecernos más a los de ayer. A este propósito llegué después de ver el doblez despreciable de todo poder y de años de creer en ideales que se han derrumbado uno tras otro en mi vida y en el país, hasta que se me hizo evidente que la naturaleza de toda creencia implica el desengaño. Pero no hay nada malo en esa palabra. Por el contrario, qué puede haber mejor que dejar de vivir engañado y empezar a ver todas las ideologías como lo que son: explicaciones subjetivas que se quieren hacer pasar por la realidad misma. Pura paja que no por ello deja de ser peligrosa si se la usa para iniciar incendios. En este camino de desmonte de todas las certezas hay que empezar por nosotros mismos, por supuesto, hasta darnos cuenta de que una cosa muy distinta es creer que sabemos algo y otra es saber que lo creemos. Todos hemos pasado por la experiencia de cambiar de parecer sobre los temas más diversos a lo largo de nuestra vida o de darnos cuenta de que nos estamos contradiciendo al hablar o al actuar con respecto a una posición que defendíamos en el pasado. Es más, es probable que, si tuviéramos la oportunidad de vivir por siempre, terminaríamos por descreer de todas las convicciones que hayamos tenido en algún momento de esa eternidad hipotética. Visto así, el desengañado es un viajero del tiempo que está de vuelta en el presente después de haber pasado por todas las decepciones de su futuro. Pero, como no tenemos la posibilidad de recorrer el tiempo hacia adelante hasta el infinito, solo nos queda mirar al inabordable pasado y tratar de extraer de allí las desilusiones que nos darán entereza para vivir en el presente. Así obré yo en este libro, en el que me propuse encontrar todas las razones posibles (y veraces) para desmitificar los dogmas y los líderes en los que alguna vez creí (un ejercicio que recomiendo de corazón a todos). Al final, termino tan ignorante y desorientado como al empezar, pero despojado de muchas opiniones que ahora me doy cuenta de que adopté sin cuestionar o repetí solo por lealtad a las personas que quería. Y sin la venda de muchas de las anteriores idolatrías, resultó que lo que me unía a mis semejantes no estaba basado tanto en las ideas que compartíamos sino en el piso común de los afectos que habíamos construido, y que nuestras vidas dependen tanto de quienes piensan igual que nosotros como de quienes no lo hacen. Eso es lo que nos hermana más allá de las ideologías políticas. El presente también nos enseña esto. El 10 de agosto de 2026, poco más de mes y medio después de las elecciones presidenciales más divididas de la historia, un terremoto de 7,4 en la escala de Richter sacudió el Pacífico, el Eje Cafetero y el Norte del Valle del Cauca y dejó cientos de muertos, miles de damnificados e innumerables daños materiales en varias ciudades del país. En un primer momento, la reacción de varios dirigentes fue politizar la tragedia, con algunos representantes de la oposición aprovechando el momento para llamar a la movilización contra el nuevo gobierno, al tiempo que, de modo más grave, las autoridades estatales decidían priorizar la ayuda internacional proveniente solo de países con los que compartían la misma línea ideológica. Sin embargo, en el resto de la población el tono predominante fue de solidaridad incondicional entre los mismos ciudadanos que semanas atrás se estaban peleando por política. Se establecieron puntos de recolección de alimentos, de sangre y de leche materna, o se propiciaron redes de comunicación para encontrar desaparecidos o advertir sobre posibles peligros. La gente del común se activó para apoyar a los rescatistas oficiales, formar cadenas humanas de distribución o hacer donaciones sin importarles a quiénes iban a beneficiar. Nadie preguntó por quién votó la persona que iba a recibir la sangre que donaba ni nadie dejó de averiguar por la suerte de algún familiar solo porque este perteneciera a un partido político distinto. Ahí está siempre la naturaleza para enseñarnos lo importante. Después de todo, cuando la tierra se sacude lo hace tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial. Nicolás Pernett: Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo, exbecario de la Fundación Carolina y de la Universidad de Texas. Fue miembro de la Red para el Estudio de las Izquierdas de América Latina (REIAL). En 2015 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su artículo "García Márquez y la historia de Colombia", publicado en El Malpensante. Ha sido profesor de la Universidad Javeriana, Universidad Central y de la Corporación Unificada Nacional (CUN) e investigador del Archivo de Bogotá, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Fue corrector para el Centro Nacional de Memoria Histórica y parte del equipo de edición del Informe Final de la Comisión de la Verdad.