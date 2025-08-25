Presentan la reedición de “Nocturnos y otros sueños”, de Fernando Charry Lara: fecha y lugar

Fernando Charry Lara publicó "Nocturnos y otros sueños" en 1949. Foto: FCE

Este martes 26 de agosto a las 6:00 p. m., en la sede de la Librería Lerner de la calle 93, se presentará una nueva edición del libro Nocturnos y otros sueños, del poeta colombiano Fernando Charry Lara, realizada por la editorial del FCE (Fondo de Cultura Económica).

En el evento participarán Luis Fernando Charry y el poeta y editor Ramón Cote Baraibar, quienes conversarán sobre la relevancia de esta obra y los detalles de esta publicación.

Publicado originalmente en 1949, Nocturnos y otros sueños fue el primer libro de Charry Lara. En su primera edición, el prólogo estuvo a cargo de Vicente Aleixandre, poeta español y Premio Nobel de Literatura. La relación entre ambos comenzó por correspondencia. Aleixandre leyó los poemas del autor colombiano y accedió a escribir el texto introductorio sin haberlo conocido en persona.

Dos años después, en 1951, Charry Lara conoció a Fernando Botero, quien entonces tenía 19 años y estaba dando sus primeros pasos como artista. Le entregó al joven pintor un ejemplar del libro y, pocos días después, Botero le devolvió el volumen con ilustraciones en sus páginas. Desde entonces, esas imágenes han acompañado varias ediciones del poemario y forman parte del archivo visual.

Sobre el autor

La poesía de Fernando Charry Lara es considerada una de las más representativas de la renovación lírica en Colombia a mediados del siglo XX. Fue parte del grupo que dio origen a la revista Mito, y sostuvo vínculos intelectuales con figuras como Pedro Salinas y Luis Cardoza y Aragón. Su trabajo literario no se limitó a la poesía: también escribió ensayos y antologías, y participó activamente en publicaciones como Eco, Golpe de Dados y la ya mencionada Mito.

Además de Nocturnos y otros sueños, su obra poética incluye libros como Llama de amor viva, publicado en 1986, y su trabajo en prosa está recogido en títulos como Lector de poesía (1975) y Poesía y poetas colombianos (1986). Esta nueva edición ilustrada del primer libro de Charry Lara recupera un momento clave de la colaboración entre dos creadores fundamentales del siglo XX colombiano.