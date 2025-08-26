Vaticano restaurará el “Juicio Final” de Miguel Ángel a comienzos de 2026

El "Juicio Final" fue pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina entre 1536 y 1541. Foto: Wikicommons

El nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, Paolo Violini, anunció que en enero de 2026, el Vaticano comenzará la restauración del “Juicio Final” de Miguel Ángel, una de las obras representativas de la Capilla Sixtina. Se espera que este proceso dure alrededor de tres meses.

Según afirmó Violini en una entrevista con el portal Vatican News, esperan poder cumplir con este plazo “para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa”. En esa misma conversación, el nuevo director dio algunos detalles de este proceso, que será más exhaustivo que el mantenimiento regular de la obra que se hace cada año.

Según explicó, durante los meses que dure la obra, “se instalarán andamios que cubrirán todo el muro. Consistirán en una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público”. Además, explicó que esto permitirá que hasta 10 o 12 personas trabajen en simultáneo en una “experiencia cercana a la obra”.

Este es uno de los primeros proyectos que asumió Violini después de recibir la dirección de este laboratorio, antes en manos de Francesca Persegati, a principios de este mes. Antes de esto, el ahora director había trabajado en otros proyectos de investigación y restauración concernientes a otras grandes obras del Renacimiento, como las Estancias de Rafael.

Por otro lado, el Vaticano también se adelanta la restauración de las “Logias de Rafael”, también llamadas “Logias Vaticanas”. Este es un espacio del pasillo del Palacio Apostólico que está cubierto con obras del pintor renacentista y su equipo, todas realizadas durante el siglo XVI. A diferencia del proyecto inicial, se presupuesta que la restauración de toda esta zona dure alrededor de cinco años.