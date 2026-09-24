Presentan libro de Fernando Cárdenas sobre la naturaleza como víctima de la violencia

Consiste en un ejercicio periodístico de 146 páginas impreso a dos tintas que narra, con reportería real y datos verificados, cómo los actores del conflicto armado también han dejado huella en ríos, bosques y especies del país. Durante años, Cárdenas recorrió Colombia documentando las huellas del conflicto. En…

¿Y si la naturaleza también es una víctima de la guerra? Esa es la pregunta que atraviesa los capítulos de Un verde más oscuro, el nuevo libro del periodista Fernando Cárdenas, que llega a librerías de la mano de Mediapluma Editorial.

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Consiste en un ejercicio periodístico de 146 páginas impreso a dos tintas que narra, con reportería real y datos verificados, cómo los actores del conflicto armado también han dejado huella en ríos, bosques y especies del país. Durante años, Cárdenas recorrió Colombia documentando las huellas del conflicto. En esos viajes encontró una historia que casi nadie estaba contando: que la guerra no solo dejó víctimas humanas, sino también ríos contaminados, bosques destruidos, animales desplazados y ecosistemas profundamente heridos.

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De ahí nace Un verde más oscuro, un libro en formato de cómic documental que reúne historias reales de distintas regiones de Colombia, en donde la violencia transformó para siempre la relación entre las comunidades y su entorno natural. A través de un lenguaje visual pensado para nuevas audiencias, el libro presenta relatos sobre fumigaciones aéreas, ríos convertidos en escenarios del horror, especies animales atrapadas en medio de la guerra y comunidades que hoy luchan por restaurar sus territorios.

Las voces y testimonios de víctimas y testigos de los hechos aportan una carga de realismo que solo el periodismo investigativo puede ofrecer a los lectores. Así como el relato de los fotógrafos que atraparon imágenes únicas con sus cámaras y que hoy sirvieron de base para la construcción de las viñetas de cada capítulo.

De manera individual, cada capítulo es una crónica convertida en un lenguaje más cercano para las nuevas generaciones. Pero juntas, destapan una obra periodística en cómic —más cercana de Joe Sacco que de Disney— que sacude la comodidad de las audiencias y se impone con un mensaje contundente: un grito visual a favor de la naturaleza.

El autor busca que los lectores reflexionen y se inclinen hacia una conciencia ambiental ante las afectaciones de los ecosistemas por el conflicto armado. Es una travesía que refleja una Colombia herida por la minería, la deforestación y los atentados contra la naturaleza. Un libro necesario para nuestras selvas y páramos.

"La confrontación no solo deja víctimas humanas. También deja ríos contaminados, bosques destruidos, animales desplazados y ecosistemas profundamente heridos. La naturaleza también fue víctima del conflicto", cuestiona Fernando Cárdenas, autor del libro.

Como el panorama que se presenta es un recorrido de devastación, el autor da un giro en el cierre del libro y muestra algunos procesos de organizaciones y comunidades que se esfuerzan por regenerar los bosques o traer conciencia ambiental a sus vecinos de esas veredas.

Lanzamiento

Un verde más oscuro se presentará oficialmente el 24 de septiembre a las 6:30 p.m. en la Biblioteca del Colegio Gimnasio Moderno, en un evento que contará con la participación musical de Sebastián Rozo, del Frente Cumbiero, y una charla con el autor, quien profundizará sobre el proceso de investigación, reportería e ilustración detrás del libro.

El libro está disponible para la venta en la Librería Nacional, Lerner, librerías independientes, entre otras. Puede conocer más detalles visitando la página web www.unverdemasoscuro.com o en la redes sociales de MediaPluma Editorial y de Un ver más oscuro.

Acerca del autor

* Fernando Cárdenas: de sus años como reportero internacional, revivió una serie de crónicas sobre la guerra para graficar un tema que es, para él, un manifiesto deliberado: la naturaleza como víctima. Escogió la crónica gráfica o cómic periodístico —género que también enseña en sus clases universitarias— para concretar un mensaje editorial de urgencia que rondaba en su espíritu desde hace tiempo. En sus 25 años de estadía prolongada en Colombia, ha asesorado a diferentes organizaciones y entidades públicas en temas de periodismo, comunicación y apropiación social de narrativas. Ha escrito y producido contenidos para más de 25 medios de comunicación en el nuevo continente, incluido El Espectador, y en el viejo mundo. Como docente, ha sido profesor en materias de creación de contenidos, géneros periodísticos y canales de comunicación para turismo, cultura y territorios.