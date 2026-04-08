Esta es la temporada de arte de Cineco Alternativo: “San Pedro y las Basílicas Papales”

“San Pedro y las Basílicas Papales de Roma” muestra imágenes exclusivas de las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros. Foto: Cortesía Cine Colombia

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El documental “San Pedro y las Basílicas Papales de Roma” llegará a las salas de Cine Colombia este 9 de abril, con un recorrido inmersivo por las cuatro templos papales ubicados en el Vaticano: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros. Este estreno marcará la apertura de la temporada de arte 2026 de Cineco Alternativo.

La producción fue filmada durante el Jubileo de la Misericordia, un periodo entre 2015 y 2016 que celebró el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Estas imágenes de la arquitectura, historia y arte que albergan la basílicas en cada uno de sus rincones, podrán ser disfrutadas por los asistentes por medio de una experiencia en 3D y 4K.

Tanto los frescos de autores como Miguel Ángel, Bernini y Borromini, como los textos de “Paseos en Roma”, del escritor francés Stendhal y los acordes del órgano de San Juan de Letrán, convertirán a este filme en un viaje sensorial a través de la pantalla grande.

Además, el púlbico será guiado por estos puntos de encuentro espiritual a partir de las voces de cuatro expertos: Antonio Paolucci, exdirector de los Museos Vaticanos; el arquitecto Paolo Portoghesi; el historiador del arte Claudio Strinati; y la crítica y escritora Micol Forti.

Esto, junto al acceso a espacios exclusivos, como las salas octogonales de la Sacristía y el Tesoro de San Pedro, la Sala Sixtina de la Biblioteca Apostólica Vaticana y la Sala Ducal del Palacio Apostólico, terminarán por complementar una experiencia audiovisual y cultural que podrá ser disfrutada en Barranquilla, Bogotá, Chía, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira.

La temporada de arte de Cineco Alternativo para este 2026 se extenderá hasta el 8 de junio. En la programación también se incluyeron “Florencia y la Galería Uffizi”, que estará disponible del 23 al 27 de abril; “Caravaggio en Roma”, del 7 al 11 de mayo; “El juicio contra el arte degenerado”, que explorará la censura del régimen nazi en contra del arte moderno y será proyectado del 21 al 25 de mayo; y “Tabú“, un recorrido por la vida del artista Egon Schiel, que estará en salas del 4 al 8 de junio.

Las funciones para “San Pedro y las Basílicas Papales de Roma” estarán disponibles este 9 y 10 de abril, a las 12:00 m. y 7:00 p. m; el 11 y 12 de abril, a las 12:00 m. y 2:00 p. m.; y el 13 de abril, a las 7:00 p. m. Las boletas se podrán encontrar en taquilla y en www.cinecolombia.com