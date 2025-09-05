Prográmese con películas y eventos gratis del Festival de Cine de DD. HH. en Bogotá

La entrada a los eventos del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDEH) son completamente gratis en todos los puntos de la ciudad. Foto: Jake Hills / Unsplash

Hasta el próximo 9 de septiembre se celebra en Colombia la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDEH 12), un espacio que busca destacar proyectos audiovisuales comprometidos con el bienestar de las comunidades y la defensa de la justicia social.

Este año, el festival reúne 75 producciones de 42 países, con funciones gratuitas en más de 100 escenarios de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira y Quibdó, además de 30 municipios del país. La programación incluye 37 películas colombianas, 34 dirigidas por mujeres, 10 estrenos nacionales y 28 internacionales.

Además, el día de hoy se realizará la charla “El poder de ser y existir” que discutirá los avances de la Ley Integral Trans o “Ley Sara Millerey” en el país. Este evento se llevará a cabo en el auditorio del Planetario de Bogotá (Cl 26b #5-93 - La Candelaria) a las 5:00 p. m. y contará con la participación de Jhonnatan Espinosa, Director ejecutivo de la Fundación Ayllu Familias Trans; Lina Quevedo, miembro de la plataforma Ley integral Trans ¡Ya!; Yoko Ruiz, Coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans; Mauricio Albarracín, abogado, filósofo y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y Li Cuellas Wills, codirectore y fundadore de Sentiido, quien moderará la conversación.

Con el lema “¡Sí hay poder humano!”, el evento pone en el centro aquellas historias que, desde lo íntimo o lo colectivo, reflejan la resiliencia, la paz, la memoria y la transformación social.

A continuación, compartimos la programación de este viernes 5 de septiembre en Bogotá:

🎬 Las almas

📍 Casa de la Memoria Usaquén (Cl. 161a # 7f – 55, Usaquén)

⏰ 9:00 AM

Dir.: Laura Basombrío

Largometraje Documental Internacional | Argentina | 2023 | 28′

🎬 Aljana (Female Jinn) – Estreno nacional

📍 Cinemateca de Bogotá – El Tunal (Cl. 56 Sur # 22 – 60, Tunjuelito) | 9:00 AM

📍 Cefe Fontanar del Río (Av. Cl. 145 # 138a – 10, Suba) | 9:00 AM

Dir.: Grace Yakubu

Largometraje Ficción Internacional | Nigeria | 2025 | 108′

🎬 Como el agua, la piedra y la espuma

📍 Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Auditorio (Cra. 19b # 24 – 86, Los Mártires)

⏰ 10:00 AM

Dir.: Diana Moreno

Cortometraje Documental Nacional | Colombia | 2024 | 25′

🎬 Defendamos la vida

📍 Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Auditorio (Cra. 19b # 24 – 86, Los Mártires)

⏰ 10:00 AM

Dir.: Human Conet

Cortometraje Documental Nacional | Colombia | 2024 | 22′

🎬 El recuerdo de los últimos

📍 Uniminuto (Dg. 81f # 72c, Engativá)

⏰ 10:00 AM

Dir.: Simone Cardona

Cortometraje Documental Nacional | Colombia | 2024 | 9′

🎬 Pasta negra

📍 Sala B200 (Uniminuto)

⏰ 10:00 AM

Dir.: Jorge Thielen Armand

Cortometraje Ficción Nacional | Canadá – Venezuela – Italia – Colombia | 2025 | 15′

🎬 Rasureitor: Peluquería Disidente – CAP 3: Migraciones (Q&A)

📍 Sala B201 (Uniminuto)

⏰ 10:00 AM

Dir.: Paola Zuluaga Palacios

Cortometraje Ficción Nacional | Colombia | 2025 | 26′

🎬 Peñas coloradas: Memorias que vienen del río (Q&A)

📍 Universidad Javeriana – Teatro Centro Ático (Cl. 40b # 6 – 23, Chapinero)

⏰ 11:00 AM

Dirs.: Henry Ortega y Lucy Ortega

Cortometraje Documental Nacional | Colombia | 2024 | 38′

🎬 Solos en la noche – Estreno nacional

📍 Biblioteca El Tintal (Av. Ciudad de Cali # 6c – 09, Kennedy)

⏰ 12:00 M

Dir.: Guillermo Rojas

Largometraje Ficción Internacional | España | 2024 | 89′

🎬 La estrategia del mero

📍 Biblioteca El Tintal (Av. Ciudad de Cali # 6c – 09, Kennedy) | 3:00 PM

📍 Biblioteca Francisco José de Caldas (Cra. 92 # 146c – 24, Suba) – (Q&A) | 5:00 PM

Dir.: Edgar de Luque Jácome

Largometraje Ficción Nacional | Colombia | 2023 | 81′

🎬 Sed, el flagelo guajiro

📍 Cinemateca de Bogotá – Sala 2 (Cra. 3 # 19 – 10, Santa Fe)

⏰ 4:00 PM

Dir.: Arturo Loaiza Espitia

Largometraje Documental Nacional | Colombia | 2025 | 95′

🎬 Guerreras – Estreno nacional

📍 Sala Capital (Cra. 3 # 19 – 10, Santa Fe)

⏰ 8:00 PM

Dirs.: María Alejandra Rubio y Timotée Callec

Largometraje Documental Nacional | Colombia | 2024 | 75′

🎬 Franja FICDEH en Corto

📍 Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA (Cra. 3 # 10 – 27, La Candelaria)

⏰ 6:00 PM

Color piel | Dir. Fidel Barboza y Sebastián Castaño | Cortometraje Ficción Nacional | Colombia | 2024 | 9′ Kanekalon | Dir. Sara J. Asprilla | Cortometraje Ficción Nacional | Colombia | 2025 | 13′ Afuera el mundo cae sobre mi cuerpo | Dir. Andreas Acevedo Z. | Cortometraje Ficción Nacional | Colombia | 2024 | 19′ Mother Love (Amor de madre) | Dir. Numan Acar | Cortometraje Ficción Internacional | Alemania | 2025 | 20′ Nico | Dir. Carlos Arteaga B. | Cortometraje Ficción Internacional | Venezuela | 2025 | 12′

Para más información sobre eventos y proyecciones en otras ciudades del país, puede visitar la página oficial del festival: www.ficdeh.com.