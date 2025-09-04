“Esta no es una novela sobre el duelo, pero vino de ahí”: Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie duró más de una década alejada de la ficción a pesar de que, en este género, había creado obras reconocidas como "Americanah" y "Medio sol amarillo". Foto: Cortesía Penguin Random House

La nueva obra de Chimamanda Ngozi Adichie acaba de llegar al público. Unos cuantos sueños (Penguin Random House, 2025) significa el retorno de esta reconocida autora con una historia que explora, en sus palabras, “cómo vivimos nuestras vidas, cómo imaginamos las que pudimos haber vivido y qué significa soñar (especialmente para las mujeres)”.

La novela cuenta la historia de cuatro mujeres que, en plena pandemia, encuentran un espacio para examinar las circunstancias que las llevaron hasta el punto en el que están. Chiamaka, Zikora, Omelogor y Kadiatou, cada una desde su propia perspectiva, enfrentan la tensión entre los destinos que desean seguir y las exigencias que les impone su sociedad.

Es una novela sobre mujeres, aunque no solo para mujeres, aclaró la autora durante una rueda de prensa.

Este esperado regreso se suma a la trayectoria de Adichie, ampliamente reconocida por novelas como Medio sol amarillo (2006) y Americanah (2013), así como por ensayos como Todos deberíamos ser feministas (2014) y El peligro de la historia única (2018).

Una historia nacida del duelo

Adichie comenzó a escribir Unos cuantos sueños durante la pandemia, tras la pérdida de sus padres. Para ella, la ficción fue un refugio para transitar el duelo, aunque, según explicó, ese no es el tema central de la obra.

“Unos cuantos sueños no es una novela sobre el duelo, pero vino de ahí. De hecho, algo de lo que me siento orgullosa es que, si bien fue una novela que escribí cuando estaba pasando por eso, no es una historia triste”, afirmó.

La muerte de sus padres la llevó a sentir que todas las certezas sobre el mundo y la vida se desmoronaban, pero también le dio perspectiva sobre el rumbo que llevaba. Durante la rueda de prensa, bromeó diciendo que veía esta como su primera novela “de adulta”.

“Es un libro que significa mucho para mí. Obviamente, mis otras novelas también fueron muy significativas, pero esta es distinta. No solo por todo el tiempo que me tomó escribirla, sino porque la hice siendo una persona muy distinta a quien escribió las demás”, señaló.

Sobre la representación femenina y africana

Si bien Adichie ha sido ampliamente reconocida por las posiciones políticas presentes en sus textos, aclaró que esa no fue su primera motivación al escribir esta novela.

“La literatura es esencial para nosotros como humanidad. Contar historias solo por el hecho de contarlas es esencial. Pero, dicho eso, me gusta también la idea de que lo que escribo puede ser ‘útil’”, expresó.

Con esto quiso decir que le gustaría que sus lectores recibieran Unos cuantos sueños únicamente como lo que es: una novela. No es un manifiesto político ni un ensayo, como algunas de sus obras anteriores, sino una historia que sentía la necesidad de contar. Sin embargo, matizó que también espera que inspire conversaciones y cuestionamientos sobre la vida.

“Cuando alguien me dice que mis novelas lo hicieron pensar distinto sobre un tema sociopolítico, eso me alegra. No lo escribí con esa intención, pero reconozco que puede ser parte de una expansión de la idea de África, de las mujeres, de los inmigrantes y de muchas cosas más”, concluyó.