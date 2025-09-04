Isabel Allende llega a la pantalla: detalles de la serie de “La Casa de los Espíritus”

Conmemorando 42 años desde la primera edición de "La Casa de los Espíritus", Alfonso Herrera y Nicole Wallace se convierten en Esteban Trueba y Clara del Valle. Foto: Cortesía Amazon Prime

En conmemoración de los 42 años de la primera edición de La Casa de los Espíritus, Prime Video presentó las primeras imágenes y el elenco estelar de la esperada adaptación televisiva de la célebre novela de Isabel Allende, una saga que ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo y es considerada una de las obras literarias más influyentes del siglo XX.

La serie, de ocho episodios, se estrenará en exclusiva en la plataforma en más de 240 países y territorios. Pero hasta el momento se desconoce la fecha de estreno.

Los actores Alfonso Herrera (Sense 8) y Nicole Wallace (Culpa Mía) darán vida a Esteban Trueba y Clara del Valle, protagonistas de esta historia que mezcla lo íntimo con lo político, lo fantástico con lo real. El elenco también reúne a figuras como Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Antonia Zegers, Amparo Noguera, Catalina Saavedra, Nicolás Francella y Pedro Fontaine, entre muchos otros.

La producción ejecutiva está a cargo de Isabel Allende y Eva Longoria, junto con el equipo creativo formado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood (Noticia de un secuestro). La serie es producida por FilmNation —responsables de Anora y Promising Young Woman— en colaboración con Fábula, la productora chilena ganadora del Óscar por Una mujer fantástica.

“La Casa de los Espirítus”: trama y producción

La historia sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, atravesando amores secretos, pasiones desbordadas y una revolución sangrienta. El relato abarca un siglo de transformaciones sociales en Chile y culmina en una crisis que enfrenta al patriarca Esteban Trueba con su nieta, en un choque entre tradición y cambio, memoria y futuro.

Con esta apuesta, Prime Video refuerza su catálogo de producciones internacionales y se suma a la tendencia de llevar al formato audiovisual grandes clásicos de la literatura latinoamericana. En Colombia, la serie se estrenará junto a otros títulos Amazon Originals como Los Billis, Los Iniciados y Noticia de un secuestro.