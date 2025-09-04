No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Isabel Allende llega a la pantalla: detalles de la serie de “La Casa de los Espíritus”

Conozca el elenco de “La Casa de los Espíritus”, la nueva serie basada en la novela de Isabel Allende que llegará a la Prime Video en más de 240 países.

Redacción Cultura
04 de septiembre de 2025 - 07:02 p. m.
Conmemorando 42 años desde la primera edición de "La Casa de los Espíritus", Alfonso Herrera y Nicole Wallace se convierten en Esteban Trueba y Clara del Valle.
Conmemorando 42 años desde la primera edición de "La Casa de los Espíritus", Alfonso Herrera y Nicole Wallace se convierten en Esteban Trueba y Clara del Valle.
Foto: Cortesía Amazon Prime
En conmemoración de los 42 años de la primera edición de La Casa de los Espíritus, Prime Video presentó las primeras imágenes y el elenco estelar de la esperada adaptación televisiva de la célebre novela de Isabel Allende, una saga que ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo y es considerada una de las obras literarias más influyentes del siglo XX.

La serie, de ocho episodios, se estrenará en exclusiva en la plataforma en más de 240 países y territorios. Pero hasta el momento se desconoce la fecha de estreno.

Los actores Alfonso Herrera (Sense 8) y Nicole Wallace (Culpa Mía) darán vida a Esteban Trueba y Clara del Valle, protagonistas de esta historia que mezcla lo íntimo con lo político, lo fantástico con lo real. El elenco también reúne a figuras como Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Maribel Verdú, Pablo Macaya, Antonia Zegers, Amparo Noguera, Catalina Saavedra, Nicolás Francella y Pedro Fontaine, entre muchos otros.

La producción ejecutiva está a cargo de Isabel Allende y Eva Longoria, junto con el equipo creativo formado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood (Noticia de un secuestro). La serie es producida por FilmNation —responsables de Anora y Promising Young Woman— en colaboración con Fábula, la productora chilena ganadora del Óscar por Una mujer fantástica.

“La Casa de los Espirítus”: trama y producción

La historia sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, atravesando amores secretos, pasiones desbordadas y una revolución sangrienta. El relato abarca un siglo de transformaciones sociales en Chile y culmina en una crisis que enfrenta al patriarca Esteban Trueba con su nieta, en un choque entre tradición y cambio, memoria y futuro.

Con esta apuesta, Prime Video refuerza su catálogo de producciones internacionales y se suma a la tendencia de llevar al formato audiovisual grandes clásicos de la literatura latinoamericana. En Colombia, la serie se estrenará junto a otros títulos Amazon Originals como Los Billis, Los Iniciados y Noticia de un secuestro.

