Arqueólogo ruso podría ser extraditado a Ucrania por presunto saqueo de patrimonio en Crimea

Imagen de referencia de ruinas griegas en Crimea. Foto: Getty Images - eugenesergeev

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La justicia polaca aprobó recientemente el pedido de extradición del arqueólogo ruso Alexander Butiagin por parte de Ucrania. El académico del Museo Hermitage fue acusado por las autoridades de Kiev de saquear y dañar el patrimonio cultural con excavaciones ilegales en la península de Crimea.

El pasado 4 de diciembre, Butiagin fue detenido en Varsovia en medio de una gira que realizaba impartiendo charlas académicas sobre Pompeya. Las autoridades lo arrestaron en su hotel. El arqueólogo tenía una orden de arresto internacional, emitida por Ucrania en 2024, y las autoridades polacas recibieron la solicitud de extradición a Kiev el 23 de diciembre.

El Kremlin acusó a Polonia de “tiranía legal” y de llevar a cabo un proceso político sin fundamento contra el líder de arqueología del Mar Negro en el Hermitage. Además, de acuerdo con Reuters, en enero Rusia exigió al embajador polaco la liberación de Butiagin.

Por su parte, Adam Domański, abogado del arqueólogo, afirmó que hasta que el tribunal de apelación no revise el recurso, el procedimiento de extradición no podrá avanzar.

Butiagin, de 54 años, ha realizado estudios que lo consagraron como experto en la Antigua Grecia en Rusia. Su objeto de estudio es la colonia griega de Mirmecio, fundada en el siglo VI a.C. en la región de Kerch, en Crimea. Desde 1999 ha liderado excavaciones en la zona desde el Hermitage.

La acusación por parte de las autoridades ucranianas argumenta que el arqueólogo ha realizado excavaciones en la zona de Mirmecio y que, en el proceso, ha dañado el lugar y saqueado objetos. “El perjuicio para el Estado ucranio asciende a los 206 millones de grivnas (cuatro millones de euros), según la acusación. De ser extraditado, el académico ruso puede ser condenado hasta con 5 años de prisión, según la ley ucraniana”, reportó El País.

Dománski aseguró que su cliente ha trabajado bajo el amparo legal, primero de Ucrania y luego de Rusia, incluso después de que Moscú llevara a cabo la anexión de esta península en 2014.

Parte de los artefactos desenterrados por Butiagin han sido llevados a San Petersburgo para ser restaurados y otros se encuentran en museos en Crimea, según las autoridades rusas.

La defensa sostiene que el arqueólogo ha trabajado en el sitio desde los años 90 y que su labor es puramente científica y no política.

El abogado añadió que, “tras los cambios geopolíticos en Crimea (la anexión rusa), al acusado le resultó físicamente imposible obtener permisos de las autoridades ucranianas, por lo que operó bajo autorización de la Federación Rusa”.

La promesa de ayuda por parte de Rusia

El Kremlin prometió hacer lo posible para ayudar al arqueólogo ruso Alexandr Butiagin, a quien Polonia quiere extraditar a Ucrania, donde el especialista es acusado de dañar el patrimonio cultural de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

“No me atrevería a hacer predicciones. Es evidente que el tribunal es sumamente favorable a Ucrania. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a nuestro ciudadano a proteger sus intereses legítimos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a la pregunta sobre si en el Kremlin estaban siguiendo de cerca el caso de Butiaguin.

Previamente, el Ministerio de Exteriores ruso tachó de “político” el juicio contra el arqueólogo y también prometió intervenir en defensa de los intereses del ciudadano ruso.

El Tribunal de Distrito de Varsovia dictaminó este miércoles a favor de la extradición a Ucrania de Butiaguin, cuyo abogado, Adam Domański, anunció que recurrirá la decisión.

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