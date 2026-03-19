Frida Kahlo y Diego Rivera: la nueva exposición que revela detalles inéditos de su relación

Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron por primera vez el 21 de agosto de 1929. Foto: Agencia EFE

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El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) reúne, por primera vez, obras de la pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera en una exposición previa a una ópera inspirada en sus vidas, que se presentará en mayo en la Metropolitan Opera.

Procedentes de las colecciones del museo, las pinturas y dibujos que se exhibirán a partir del sábado crean un diálogo entre las obras de estos dos gigantes del arte mexicano del siglo XX, quienes mantuvieron una relación amorosa a la vez que se influenciaban mutuamente artísticamente.

“Hay algo verdaderamente fascinante en mostrar esta relación, un tanto tóxica, en un mismo espacio, y observar cómo se manifiesta este equilibrio”, declaró Jon Bausor, escenógrafo de la ópera “El último sueño de Frida y Diego” y cocurador de la muestra.

En esta íntima exposición, las obras de ambas artistas conviven con fotografías de época y varias instalaciones de la ópera, incluyendo una cama atravesada por un inmenso árbol rojo cuyas ramas evocan un sistema venoso, un guiño a muchas pinturas de Frida Kahlo.

Kahlo se convirtió recientemente en la artista femenina más cotizada del mundo después de que una de sus pinturas alcanzara los 54,6 millones de dólares en una subasta en Nueva York.

La naturaleza íntima de su obra, su relación con el dolor y el cuerpo, y su feminismo abierto resuenan con especial fuerza en nuestra época y la han convertido en un icono contemporáneo, presente ahora en todos los medios y que atrae a un público joven.

“Hay algo cautivador en su historia, pero también en la meticulosa manera en que construyó su vida (...) y continuó trabajando a pesar de sus problemas físicos”, comenta Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMA.

Durante su vida, Diego Rivera, pintor de frescos a veces monumentales, fue mucho más famoso que Kahlo, quien alcanzó el reconocimiento más tarde en su vida.

La muestra se articula como una antesala a la ópera, que llegará al escenario del Met el próximo 14 de mayo y se presentará en salas de cine en Colombia el 30 de mayo. Esta obra cuenta con un libreto de Nilo Cruz y música de Gabriela Lena Frank y con Isabel Leonard y Carlos Álvarez en los papeles protagónicos.

“Cuando supimos que la Met Opera iba a producir una obra sobre Frida Kahlo y Diego Rivera pensamos que era un buen momento para realizar una colaboración entre las dos instituciones”, explicó Adams.

Estrenada originalmente en Chicago en 2022, “El Último Sueño de Frida y Diego” se reestrenará en el Met en mayo bajo la dirección de la coreógrafa brasileña Deborah Colker.

La historia se desarrolla en 1957, pocos años después de la muerte de Frida Kahlo. Ella regresa como espíritu a Diego Rivera, quien está atormentado por el arrepentimiento y la pérdida del amor de su vida.

La muestra del MoMA hace eco de la escenografía de la ópera con una maqueta presentada a la entrada de la exposición, donde se encuentra Kahlo frente a una cama azul acechada por dos esqueletos, mientras Rivera la observa y se observa un árbol rojo al fondo.

“Este es el tótem de nuestra sala, con el espejo por encima de ese elemento retorcido, constreñido, forzado a permanecer en una jaula en la parte inferior y que se libera hacia el cielo”, indicó Jon Bausor, el escenógrafo y codiseñador de vestuario de la ópera.

El árbol, utilizado en la ópera, también fue uno de los símbolos principales del cuerpo de obra de Kahlo; se le puede encontrar en piezas como “Árbol de la esperanza, mantente fuerte”.

En la muestra del MoMA también se exhiben obras como ‘Mis abuelos, mis padres y yo’, una reinterpretación de un árbol genealógico en el que Frida es cigoto, feto y niña, así como ‘Fulang-Chang y yo’, ‘Retrato con pelo corto’ y ‘Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos’.

De Rivera se exhibirán más de una veintena, en su mayoría bocetos pensados para el vestuario del ballet H.P. (‘Horsepower’) y su escenografía, así como un gran mural en el que retrata al líder revolucionario Emiliano Zapata sujetando un machete de caña de azúcar y vestido con ropas de campesino blanco.

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