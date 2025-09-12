Prográmese para la Fiesta del Libro en Medellín: estos son los eventos para el 13 de septiembre

Este año también se realizarán actividades en la zona norte de Carabobo en el Parque Explora, el Parque de Los Deseos, la Universidad de Antioquia y el Centro de Innovación del Maestro-Mova. Foto: Alcaldía de Medellín

La decimonovena edición de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín se realizará entre el 12 y el 21 de septiembre. El evento contará con una programación de más de 3.000 actividades durante los nueve días. Adicionalmente, esta edición celebrará los 350 años de la capital antioqueña y contará con el estado de Jalisco como invitado de honor.

Cerca de 270 invitados de 11 países asistirán al evento, que tendrá como temática “el mañana”, y se realizará en diferentes puntos de la ciudad como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos, la Casa de la Música, el Paseo Peatonal Carabobo, el Planetario Distrital y la Universidad de Antioquia.

En su día inaugural, la Fiesta del Libro cuenta con eventos en las horas de la tarde y la noche. Estos son algunos de ellos:

Lugar: Auditorio Jalisco. Patio de las Azaleas

Construir una Casa Editora - 5:00 p. m.

Rutas de la edición independiente desde Jalisco. Carlos Armenta (Mx) (editor de Impronta Casa Editora) conversa con Andrea Yepes Cuartas (periodista).

Aún en Comala 70 años de la publicación de Pedro Páramo de Juan Rulfo. - 6:00 p. m.

Ernesto Lumbreras (Mx) (poeta y escritor) conversa con Mauricio Echeverry (docente y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Colonia).

Lugar: Auditorio EPM

Lectura de poemas Andrea Cote y Darío Jaramillo Agudelo. - 8:00 p. m.

Lugar: Auditorio Salón de Editoriales Independientes

La edición independiente en Medellín ¿En dónde y cómo estamos? - 6:00 p. m.

Pilar Gutiérrez (Tragaluz Editores), Alejandra Toro (Sílaba Editores) y Miguel Mesa (Mesa Estándar) conversan con Sofía Villa (editora y periodista).

Lugar: Auditorio Salón del Cómic y la Ilustración

Cómo hacer un cómic y no morir en el intento Todo lo que necesitas saber sobre la creación de historietas. - 6:00 p. m.

Acompaña Freddy González (gerente general Comeek).

Hacer historietas con la historia De los archivos a las representaciones gráficas. -7:00 p. m.

Ian Debiase (Ar) (dibujante) conversa con Pablo Pérez (dibujante). Convoca: Centro Cultural del Banco de la República de Medellín.

La programación para el sábado 13 de septiembre

A continuación, presentamos algunos de los eventos que se realizarán el sábado 13 de septiembre en la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín.

Lugar: Auditorio Jalisco

Presentación del libro Sonidero gráfico - 2:00 p. m.

Andrea Ibáñez (Mx) (ilustradora) conversa con Carlos Armenta (Mx) (editor de Impronta Casa Editora).

Narrar desde otros ángulos Nuevas literaturas de Jalisco. - 3:00 p. m.

Alejandro von Düben (Mx) (poeta y escritor) conversa con José Ardila (escritor).

Presentación del libro Vals para lobos y pastor - 4:00 p. m.

Ernesto Lumbreras (Mx) (escritor) conversa con David Izazaga (Mx) (editor y jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco).

Canto, cuerdas, trompetas, trajes y mucho más Orígenes del mariachi. - 5:00 p. m.

Cornelio García (Mx) (grabador, dibujante, promotor cultural) conversa con Fernando Mora Meléndez (escritor).

Lugar: Auditorio Explora

¿De qué escriben las escritoras colombianas? Presentación de la segunda entrega de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. - 3:00 p.m.

Conversan las editoras Pilar Quintana, Camila Charry, Ana Lucía Barrios y Natalia Mejía. Convoca: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Lugar: Teatro Explora

Utopía de lo cercano - 3:00 p. m.

Exploración de las escrituras que imaginan otros mundos a partir del amor, el cuidado y el deseo. Begoña Ugalde (Cl) (poeta) conversa con Carlos Andrés Jaramillo (poeta).

La canción detrás de todas las cosas - 5:00 p. m.

Conoce los universos creados por la escritora mexicana Gabriela Damián, donde la imaginación funda verdades: futuros sin feminicidios, paisajes geológicos y criaturas fantásticas.

Lugar: Orquideorama

Lentes del pasado: Medellín y su arquitectura - 10:00 a. m.

Tertulia para recorrer calles, edificios y la historia de la transformación urbana de Medellín. Conversan Rubí Berrío y Carlos Toro (Experiencias y Servicios BPP).

Mi historia hace parte de la historia - 4:00 p. m.

Charla sobre los relatos familiares y las genealogías, a propósito de los 350 años de Medellín. Sandra Ramírez Patiño (docente universitaria) conversa con Gabriel Jaime Vanegas Montoya (historiador y funcionario BPP).

Don Tomás: un ensayista cartográfico - 5:00 p.m.

Hablemos sobre el libro Medellín, de Tomás Carrasquilla. Efrén Giraldo (editor y profesor de EAFIT) y Jorge Iván Agudelo (escritor) conversan con Eliana Castro (editora BPP). Convocan: Editorial ITM y Fondo Editorial BPP.

Lugar: Auditorio Salón Nuevas Lecturas

Taller. Escucha y contemplación - 10:00 a. m.

Un laboratorio en colaboración con Oído [a] Tierra, enfocado en las relaciones entre paisaje sonoro, sensibilidad ecológica y prácticas de escucha. Convoca: Editorial UPB.

Taller. Creación de mini mundos: comprendamos el cerebro - 2:00 p. m.

Una invitación a pensar en lo fragmentario y a habitar lo digital desde la sensibilidad y la creatividad. Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

¡Cada pieza cuenta una historia! - 4:00 p. m.

Un encuentro entre coleccionistas para compartir y dar vida a los objetos que guardamos. Convoca: Biblioteca Pública Piloto.

Historias en muchas piezas sobre la divulgación y el patrimonio - 6:00 p. m.

Alejandra Isaza (Historiadora UPB) y Natalia Tamayo (artista plástica y coordinadora del Área Creativa del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín) conversan con Isabella Villegas (Parque Explora) sobre las estrategias de mediación y narrativas aplicadas a la divulgación del pensamiento histórico. Convoca: Editorial UPB.