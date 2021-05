El proyecto de arte colaborativo “Spread” fue creado por El Parche Artist Residency en 2019. Su objetivo es el de propagar arte como un virus, una consecuencia con la coyuntura actual.

A pesar de los contratiempos, artistas, curadores, gestores, críticos y diferentes personas involucradas en las artes responden a la coyuntura a través de actos colaborativos que fortalecen sus raíces. Si bien el trabajo en conjunto en el que distintos agentes responden a las nuevas dinámicas que pinta el paisaje en medio de una pandemia y que involucra el distanciamiento de cuerpos, la virtualidad abraza las propuestas en construcción que multiplican el contenido artístico desde diferentes plataformas. Esta producción se da a partir de las prácticas artísticas sin establecer alguna clase de jerarquización, sino más bien a partir de repensar el modelo de vida actual.

Esparcir entonces aquel conocimiento horizontalmente, como si se tratase de un virus, es la finalidad de “Spread”, proyecto creado por El Parche Artist Residency en 2019 y que es parte de la programación de la Red Galería Santa Fe. “Básicamente, el proyecto se basaba en la idea de conocimiento como un virus que se esparce, muta… y con esa idea decidimos pensar en un programa de residencias colaborativas invitando a artistas nacionales a trabajar con artistas de afuera en tres líneas: el performance, el arte sonoro y la curaduría. Siguiendo esta idea del spread (esparcir), empezamos a pensar: ¿cómo hacer que estos artistas que vienen acá logren conectarse y que no sea solamente una relación de pares? Lo que hicimos entonces fue generar relaciones improbables”, explica Jenny Díaz, quien junto con Juan Betancurth, dirige y realiza la curaduría de este proyecto que se inició con una idea clara de residencias colaborativas entre artistas para generar laboratorios de conocimiento.

El curador suizo Sandino Scheidegger y el artista colombiano Sebastián Fierro fueron los primeros que realizaron un acercamiento con el proyecto sonoro Morir a tiempo, que busca materializarse en un vinilo. Posteriormente se desarrolló la residencia con la norteamericana Sigrid Lauren y la artista colombiana María Leguízamo, quienes desarrollaron la idea de la mutación que genera resistencia al contagio a través del performance y la instalación.

“Nosotros, para sustentar el proyecto, usábamos toda la idea del virus, porque es algo que se expande, y eso fue antes de que empezara todo esto del coronavirus. Nosotros habíamos estado hablando en el mismo idioma, entonces nos dijimos: movámonos a una plataforma web, al movernos a una plataforma web las implicaciones de este virus que se expande pueden ser mayores”, explica Juan Betancurth sobre esta mutación que surgió a partir de la coyuntura. Las residencias artísticas viven actualmente en un espacio digital, convirtiéndose en proyectos colaborativos que se construyen en estudios abiertos.

Spread en la web muestra el proceso de diversos artistas de todo el mundo que pueden, de igual manera, intervenir en el proyecto de otros artistas, tejiendo una red de saberes que se van transformando mientras se ponen en ejecución. La arquitectura de este sitio web se realiza por la colaboración del artista alemán Paul Philipp Heinze, quien logra poner en comunicación directa una plataforma que evidencie el proceso, el montaje y la creación en vivo de los artistas involucrados en este proyecto.

“Pienso que es la posibilidad de crear obra y compartir en formatos en los que los artistas no están familiarizados. Muchos me han dicho: qué bien que no es una transmisión en vivo por Zoom, qué bueno que es un espacio en el que tengo el tiempo para pensarlo, poner bocetos, poner palabras; poder explorar mi práctica desde otro punto de vista del pensamiento”, expresa Betancurth, y ejemplo de ello es la adaptación que realiza Daniel Neuman.

Este artista norteamericano, enfocado en el arte sonoro que involucra también la instalación como herramienta conductora del sonido en superficies que usualmente son en madera y que representan cuerpos vivos, decide proponer para su residencia en Spread la intervención de algunos de sus pódcasts, produciendo material nuevo y generando experimentaciones a partir de la colaboración de artistas que se encuentran en Asia y Europa. Todo ello a través de CK Web, portal de difusión y circulación de contenidos culturales del Idartes, que hace posible la transmisión de por lo menos un pódcast semanal y que tiene traducción con el fin de ser más asequible

La idea de estas residencias es poder llevar a los artistas a un estado de inconformidad, logrando tener contacto con personas dispares para crear algo en conjunto dentro de la práctica, pero también lograr que a partir de aquella experiencia se puedan generar efectos que fortalezcan el campo artístico, de transformación en la sociedad y que den cuenta de procesos contrahegemónicos. Como dice Betancurth: “Nosotros queremos hacer que esta unión masiva que existía el año pasado siga pasando. Así no tengamos la posibilidad del encuentro corporal, tenemos la oportunidad de encontrarnos a partir de la acción y del pensamiento que viene y se deposita dentro de este sitio web”.