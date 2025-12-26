De circo a rock en español: qué hacer en Bogotá en este último fin de semana del año

Presentación de esta obra en la Plaza Cultural La Santamaría, evento para navidad. Foto: Óscar Pérez

Estos son algunos de los planes a los que los bogotanos podrán asistir en este último fin de semana del 2025.

‘La Varieté de fin de año’ en el CEFE

Fecha y hora: sábado 27 de diciembre, a las 6:00 p. m.

Lugar: CEFE (Centro Felicidad Chapinero).

Entrada: gratuita

Detalles del evento: un espectáculo de circo reúne distintas expresiones artísticas como la acrobacia, malabares, clown, danza aérea y humor físico, en una experiencia para todos los integrantes de la familia. Este es un espacio que, por medio de la cultura, dejará un mensaje de esperanza para este nuevo año que se aproxima.

Show inmersivo sonoro French Touch

Fecha y hora: sábado 27 de diciembre, a las 5:30 p. m.

Lugar: Planetario de Bogotá.

Entrada: $30.000 + Servicio. Las entradas se pueden conseguir en tuboleta.com

Detalles del evento: este show 360° reúne los sonidos de la electrónica francesa de los 90 y los 2000. Con canciones de bandas reconocidas como Daft Punk y Justice, los asistentes podrán tener una experiencia sensorial que combina la música y los efectos visuales. Este evento contará con una segunda función el 29 de diciembre, a las 4:00 p. m.

Luces del mundo

Fecha y hora: sábado 27 de diciembre y domingo 28 de diciembre, de 5:30 p. m. a 11:30 p. m. (la taquilla cierra a las 10:00 p. m. y a las 8:00 p. m. respectivamente).

Lugar: Cerro de Monserrate.

Entrada: entre $19.000 y $32.000. Los niños, con una altura menor de 100 cm, entran gratis.

Detalles del evento: disfrute en familia de este alumbrado navideño que comprende un recorrido multicultural por distintas estaciones inspiradas en 11 países, que van desde Italia hasta México. El sábado 27 de diciembre también se podrá asistir a un show de títeres a gran escala.

Circuito Centro Internacional

Fecha y hora: sábado 27 de diciembre, a las 7:00 p. m.

Lugar: Macarena Pub.

Entrada: libre.

Detalles del evento: este concierto del Circuito Centro Internacional trae las voces de dos apuestas musicales alternativas de la capital: Guarapo Sintérgico, una agrupación que explora los sonidos tradicionales de Colombia y Cintia Gris, cantante venezolana, becada por la Fundación Cultural Latin Grammy.

Ecos: más de un siglo de voces y ondas

Fecha y hora: sábado 27 de diciembre y domingo 28 de diciembre, con funciones de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Lugar: Carrera 45 # 26 - 33.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: por medio de video mapping y un recorrido 360°, el Sistema de Medios Públicos mostrará la evolución de la radio y la televisión en Colombia, a partir de recursos de su archivo particular y el montaje de un escenario que transportará a los asistentes por las distintas épocas de la comunicación en el país.

Show inmersivo Sonoro Tren al Sur

Fecha y hora: sábado 27 de diciembre, a las 6:30 p. m.

Lugar: Planetario de Bogotá.

Entrada: $30.000 + Servicio. Las entradas se pueden conseguir en tuboleta.com

Detalles del evento: este encuentro recopilará algunos de los clásicos del rock español de bandas como Los Prisioneros, Soda Stereo y Los Enanitos Verdes. Todo esto para juntarlos en una experiencia visual, donde los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de la escena musical latinoamericana. El show tendrá otra función el 29 de diciembre, a las 5:00 p. m.