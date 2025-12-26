Así fue la recuperación de 230 fachadas patrimoniales en Bogotá durante 2025

Este año se realizaron 101 intervenciones sobre el patrimonio mueble, con el propósito de preservar monumentos como el de Policarpa Salavarrieta, que simboliza la lucha independentista. Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 2025, a partir del programa de Intervención de Fachadas y Espacio Público, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) recuperaron 230 fachadas categorizadas como Bienes de Interés Cultural, beneficiando a más de 4.000 capitalinos.

Con distintos espacios de activación social, se realizaron procesos de mantenimiento en algunos de los puntos de encuentro cultural más relevantes de la ciudad, entre los cuales están el Palacio de San Francisco, la Plaza Cultural La Santamaría, La Candelaria, la carrera Séptima y el Cementerio Central.

Asimismo, se realizaron 101 intervenciones sobre el patrimonio mueble en el espacio público, esto con el propósito de preservar monumentos como el de Policarpa Salavarrieta, también conocida como “La Pola”, que simboliza la lucha independentista nacional y que suele ser intervenida en las movilizaciones sociales que se realizan en la capital.

Otras estatuas involucradas en estos procesos de restauración fueron las de Nicolás Copérnico; el busto en mármol del General O’Leary; el Mapa en relieve de Bogotá, ubicado en el Parque Nacional; Longos, un conjunto de esculturas de tres pirámides erigidas en honor a las cordilleras colombianas; Eclipse, la estructura donada por la artista mexicana Ángela Gurría, localizada en la Avenida El Dorado; e Intihuatana, una escultura conocida como el lugar donde se amarra el sol y realizada por artista peruano Fernando de Szyszlo.

El hito que marcó el trabajo en torno al patrimonio de la ciudad en 2025 fue la recuperación de la Plaza de Mercado de Las Cruces, la más antigua de Bogotá. Este plan se realizó como parte de la conmemoración del centenario de este sitio.

Uno de los ejes del programa es propiciar el acercamiento entre la ciudadanía y el patrimonio cultural. Es por esto que se implementó una jornada compuesta de ocho voluntariados, en la que participaron 564 personas para la recuperación de 77 fachadas.

“Cada fachada que recuperamos y cada monumento que atendemos es el resultado del trabajo comprometido de mujeres y hombres que entienden que el patrimonio no es un objeto del pasado, sino una responsabilidad viva con el presente y el futuro de Bogotá. Por instrucción del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, nuestras brigadas trabajan en condiciones complejas, con rigor técnico y una enorme vocación de servicio, para que la ciudad conserve su memoria y la ciudadanía pueda reconocerse en ella”, dijo Diego Parra Cortés, director del IDPC.

De la misma forma, el proyecto desarrolló un componente pedagógico, a partir del cual se establecieron recorridos patrimoniales y acciones participativas, que permitieron la activación de 21 bienes muebles.

Por último, se continuó con la iniciativa “Adopta un monumento”, la cual invita tanto a actores públicos como privados a encargarse del cuidado de estas estructuras que hacen parte del patrimonio de la ciudad. Este año se formalizó el proceso de siete adopciones, las cuales contribuyeron, por medio de distintas estrategias, a la intervención de 18 bienes muebles.

¿Qué es un Bien de Interés Cultural?

Un Bien de Interés Cultural (BIC) es un bien material o inmaterial que se encuentra bajo la protección del Estado, debido a su importancia simbólica e histórica en la construcción de identidad nacional.

Esta categoría se regula a partir de la Ley 1185 de 2008, la cual modifica la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), estableciendo los parámetros para declarar un patrimonio como BIC, así como las regulaciones para los procesos de intervención en estos casos.

Sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

EL IDPC, que antes era la Corporación La Candelaria, es una entidad de la Secretaría de Cultura de Bogotá que surge en el 2006. Sus funciones comprenden distintas estrategias en torno al patrimonio de la ciudad, como la restauración del espacio público, la divulgación de la cultura en la capital y la asesoría a distintas entidades y actores en el manejo de muebles e inmuebles.