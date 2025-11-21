Qué hacer este fin de semana: arte, cultura y entretenimiento en Bogotá

Durante este fin de semana, Bogotá tendrá eventos culturales en varias zonas de la ciudad para toda la familia. Foto: Óscar Pérez

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

Santiago Díaz Escamilla y Carlos Alfonso: dos exposiciones en diálogo

La galería Casas Riegner abrió el pasado 20 de diciembre sus nuevas exhibiciones “Nunca fue solo aquí (era, ya en otra parte)”, la primera exposición individual de Santiago Díaz Escamilla en la galería, y “Shapes of Visions That Fly at Night” de Carlos Alfonso, la primera presentación de este cortometraje en Colombia. “Ambas muestras dialogan desde la porosidad: las formas que persisten, las visiones que se desbordan. Juntas invitan a habitar ese espacio donde las fronteras entre materia, memoria y percepción se vuelven permeables”, expresó la galería. La entrada es libre.

Lugar: calle 70 #7-41

Festibienestar

Fecha y hora: domingo 23 de noviembre, 8:30 a. m. a 12:00 p.m.

Lugar: Parque Atahualpa – Carrera 113 # 23G – 06, Bogotá

Entrada: libre

Detalles del evento: El Festibienestar es una jornada diseñada para el disfrute de familias, grupos de amigos y la comunidad en general, en la que el parque se transforma en un gran escenario de recreación, actividad física y bienestar integral. Este encuentro reúne propuestas para todas las edades y ofrece una experiencia amplia y diversa que fomenta el movimiento, la creatividad y la convivencia.

Concierto “Tres maneras de ver la lluvia”

Fecha y hora: domingo 23 de noviembre, 11:00 a.m.

Lugar: Teatro Estudio – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Entrada: con costo, boletería disponible en Tu Boleta

Detalles del evento: La Filarmónica de Música Colombiana, bajo la dirección de Jorge Andrés Arbeláez, presenta el concierto Tres maneras de ver la lluvia, una propuesta que reúne bambucos, pasillos y otras sonoridades tradicionales de la región andina.

Obra de teatro Shaila, una heroína entre cadenas

Fecha y hora: sábado 22 de noviembre, 7:30 p.m.

Lugar: Teatro La Factoría L’explose – Tino Fernández- Dirección: Cra. 25 No. 50-34

Entrada: con costo

Detalles del evento: "Shaila utiliza el formato Teatro con WhatsApp, una propuesta que integra teatro, cine y dispositivos digitales para transformar la experiencia del espectador. La interacción digital permite que la audiencia participe activamente en el desarrollo narrativo, siguiendo pistas, diálogos y escenas a través del celular mientras presencia la obra en el escenario".

“Réquiem SP” - Ballet Ciudad de São Paulo de Brasil

Fecha y hora: sábado 22 de noviembre, 7:30 p.m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes Dirección: Cra. 10 No. 5-32

Entrada: con costo, boletería en Tu Boleta

Detalles del evento: la obra Réquiem SP, que combina la música del compositor György Ligeti con la electrónica de Venetian Snares, en una poderosa exploración del cuerpo, la memoria y la resistencia colectiva. 19 bailarines estarán en escena, 18 del elenco estable del Ballet de la Ciudad de São Paulo y una bailarina invitada, para representar la visión del coreógrafo Alejandro Ahmed.

Concierto de César Mora y su orquesta María Canela

Fecha y hora: domingo 23 de noviembre, 4:30 p.m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes Dirección: Cra. 10 No. 5-32

Detalles del evento: el concierto del cantante colombiano y su orquesta será el evento principal de la celebración del Día de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales.

Cine y encuentro de pajareros

Fecha y hora: sábado 22 de noviembre, 8:30 a.m. - 10:00 a.m.

Lugar: Maloka - Cine Domo - Cra 68D No. 24A – 51, Bogotá

Entrada: libre con inscripción previa en este link

Detalles del evento: El Cine Domo de Maloka abre sus puertas para una experiencia especial que une cine, ciencia y naturaleza, con la proyección de la película Tunka en el reino de las aves. Esta actividad ofrece una mañana dedicada a la divulgación científica y al disfrute audiovisual familiar, en torno al fascinante universo de las aves urbanas que habitan la localidad de Salitre y otros ecosistemas de Bogotá.

La Payara, Joaquín Cornejo, Chancha Vía Circuito y Montoya

Fecha y hora: sábado 22 de noviembre, 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Carrera 7 No. 22 - 47

Entrada: con costo, boletería en Tu Boleta

Detalles del evento:Desde el lobby, La Payara (Colombia) dará la bienvenida al público con un acto cargado de energía tropical y experimentación digital. En el escenario principal, la velada continuará con la propuesta de Joaquín Cornejo (Ecuador), la sonoridad de Chancha Vía Circuito (Argentina) y el universo sonoro de Montoya (Colombia)