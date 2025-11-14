Qué hacer este fin de semana: arte, cultura y entretenimiento en Bogotá

Música, cine, teatro y festivales se toman la ciudad con propuestas gratuitas y con boletería. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

Festival de la Alegría y Cultura Popular – Música

El domingo 16 de noviembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario del Festival de la Alegría y Cultura Popular, con un repertorio de aires tradicionales de diversas regiones de Colombia. La Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, dirigida por Elizabeth Vergara Gallego, interpretará obras representativas del folclor nacional, destacando el papel de las mujeres en la música académica y ofreciendo un espacio de equidad y visibilidad cultural. La entrada es libre hasta completar aforo.

Hércules – Obra de teatro musical

El Teatro La Quinta Porra presenta una adaptación teatral de Hércules, con más de 20 artistas formados en un taller de montaje musical. La obra sigue el camino del héroe, acompañado por Phil, Megara, las musas y un elenco que recrea dioses, villanos y figuras del mito. Funciones: domingo 16 de noviembre (4:00 p.m. y 7:00 p.m.) y lunes 17 (7:00 p.m.). Si desea adquirir boletas, puede hacerlo a través de WhatsApp 3017045036 o en Ticketplus.

Travesía entre las Estrellas - Experiencia inmersiva para la primera infancia

Este domingo 16 de noviembre, el Planetario de Bogotá invita a las familias a vivir Travesía entre las Estrellas, una experiencia inmersiva creada para niños y niñas de 0 a 5 años. Entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., los pequeños podrán explorar un cielo estrellado en el domo del Planetario a través de imágenes en 360 grados, narraciones adaptadas a la primera infancia y canciones diseñadas para estimular los sentidos.

La actividad también incluye Mi primer paseo espacial, con funciones a las 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 1:00 p.m. Las entradas tienen un costo de $28.300 para bebé + un acompañante en tarifa FULL, y $22.650 para acompañantes adicionales.

Si desea asistir, puede adquirir sus boletas mediante este enlace.

Programación especial de la Cinemateca de Bogotá - Cine

Este sábado 15 de noviembre, la Cinemateca de Bogotá presenta una programación continua para todas las edades en sus diferentes sedes, con funciones que incluyen animación, clásicos del cine mundial, estrenos colombianos, documentales y muestras temáticas. La boleta general para las funciones en la sede Centro tiene un valor de 7.000 COP, mientras que las sedes El Tunal y Fontanar del Río ofrecen entrada libre.

A lo largo del día se proyectarán títulos como La princesa Mononoke, Los cuatrocientos golpes, Milisuthando y una muestra de cortometrajes del programa Cine en Femenino. También habrá actividades de mediación como Vibrar, el arte de sentir, así como funciones dedicadas a jóvenes y adultos, entre ellas el documental Al borde, la franja Cuerpxs que se buscan a través de los deseos, el largometraje Horizonte y el programa Ventanas del pasado. La jornada cierra con contenidos para mayores de edad como Danzan las luciérnagas, Amor descartable y Un poeta, todos disponibles en distintos horarios desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Conciertos – Orquesta Filarmónica de Bogotá

Este viernes 14 y sábado 15 de noviembre, la Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en dos conciertos gratuitos en la ciudad. La primera función será el viernes 14 de noviembre a las 6:00 p.m. en la parroquia San Ambrosio (Suba), y la segunda el sábado 15 de noviembre a las 4:00 p.m. en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá.

Dirigida por José María Moreno, la orquesta contará con la participación del chelista José David Márquez y presentará un programa que incluye la Suite romántica de Franz Schreker, las Variaciones sobre un tema rococó de Chaikovski y la Sinfonía No. 39 de Mozart. Ambos conciertos son con entrada libre hasta completar aforo.

Cundinamarca Fest 2025 – Encuentro cultural, gastronómico y agrícola

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, el Parque Metropolitano Simón Bolívar se convertirá en el epicentro del Cundinamarca Fest 2025, un encuentro de gran escala con la presentación de más de 2.000 artistas nacionales e internacionales. La agenda incluye actividades culturales, gastronómicas, familiares y agrícolas.

Viernes 14 de noviembre

Conciertos y artistas: Jessi Uribe, Natalia París, Moska y DJ Dezko.

Mercado campesino y vivero: zona de productos agrícolas y actividades para niños ( Fest Kids ).

Horario: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Entrada: gratuita con registro previo en la página oficial del Cundinamarca Fest.

Como complemento, Idartes presentará la actuación de Alkφra, un performance de danza en escenarios aéreos y terrestres, en el Teatro al Parque (Carrera 5 No. 36-05) a partir de las 7:00 p.m. Entrada con costo.

Sábado 15 de noviembre

Conciertos y artistas: Fonseca, Nanpa Básico, Aterciopelados y Wisin.

Festival Internacional de Danza Izhak Salazar Eschenbach: muestra escénica con distintos estilos de danza en la Media Torta de Bogotá desde la 1:00 p.m. Entrada gratuita.

Laboratorio del lienzo al metaverso: experiencia de realidad virtual para jóvenes en el Planetario de Bogotá, segundo piso, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Entrada gratuita.

Horario del Cundinamarca Fest: 9:00 a.m. a 9:00 p.m. con preinscripción obligatoria.

Domingo 16 de noviembre

Conciertos de cierre: Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez y Édgar Montaño.

Encuentro Pura Escritura 2025: espacio para reconocer leyendas, colectivos y firmas del graffiti y arte urbano en el Parque El Sol - Diagonal 2D #50-21 a partir de las 2:00 p.m. Entrada gratuita.

Horario del Cundinamarca Fest: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

La mayoría de las actividades son gratuitas, algunas funciones de teatro y conciertos especiales requieren registro o entrada con costo.*

Primer Congreso Gastronómico de Bogotá – Gastronomía y cultura

Los días 18 y 19 de noviembre, la Alcaldía Local de La Candelaria recibirá el Primer Congreso Gastronómico de Bogotá, un espacio para reflexionar sobre la identidad culinaria y la memoria cultural de la ciudad. Este encuentro, enmarcado en la estrategia Sabor Bogotá de la SDCRD, busca promover la gastronomía como patrimonio vivo y escenario de intercambio entre cocineros, emprendedores y público. La entrada es gratuita hasta completar aforo.