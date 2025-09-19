Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Ensayo del ballet de Holanda en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: Liz Durán

Inauguración de la exhibición “Balsa” de Michael Armitage

Fecha: 20 de septiembre

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria – Cra. 7 #6b-30

Entrada libre

Detalles del evento: En BALSA, Armitage reflexiona sobre el tema de la migración a través de cuatro pinturas: Europa (2025), Untitled (2024), Raft (ii) (2024) y Don’t Worry There Will Be More (2024). Pintadas sobre tela de corteza de Lubugo, un textil tradicional ugandés utilizado en rituales funerarios que el artista ha utilizado como soporte durante más de una década y que sobresale por sus irregularidades, agujeros y costuras, estas obras se caracterizan por una visceralidad directa que implica al espectador en la travesía del migrante y en su representación dentro de la sociedad. Sus escenas incorporan elementos de la vida real para presentar narrativas impregnadas de un profundo sentido de humanidad y patetismo.

Inauguración de la muestra “Geometría invisible”

Fecha y hora: septiembre 20, 11:00a.m.

Lugar: Alonso Garcés Galería - Cra. 5 #26B-92

Entrada libre

Detalles del evento: Centrado en la abstracción geométrica, Medina ha transitado desde las preocupaciones volumétricas hacia la exploración del espacio. En las últimas dos décadas, su obra se ha enfocado en intervenir los espacios con elementos suspendidos que abandonan los soportes tradicionales para integrar luz, sombra y espacio-tiempo. Hoy, su investigación se concentra en lo que él mismo define como «la interpretación esencial e imperceptible de la naturaleza y el universo». Carlos Medina convierte el espacio en protagonista: «El espacio habla»

Asista al 13º Festival Lectura Bajo los Árboles

Fecha y hora: 20 de septiembre - 10:00 a.m.

Lugar: Parque de los Novios

Entrada libre

Detalles del evento: un evento gratuito y al aire libre que celebra la literatura, la oralidad y las artes con una programación diversa para toda la familia. Esta edición se inspira en “Voces de raíz”, un concepto que invita a volver a lo esencial a través de los libros que acompañan la vida, las historias que se comparten y los sonidos que fortalecen los vínculos entre las personas, destacando las voces y relatos que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cauca será la región protagonista de esta versión en la que diferentes voces aportarán su riqueza literaria y cultural al encuentro bogotano.

Asista a la obra de teatro “Ila, la niña tejedora”

Fecha: 20 de septiembre - 3:00 p.m.

Lugar: Teatro El Parque - Cra. 5 # 36-05

Boletas: entrada con boletería

Descripción del evento: ‘Ila, La Niña Tejedora’ es una obra de teatro y musical infantil que rinde homenaje a la artesana nariñense y al arte del tejido en guanga. A través de canciones y juegos, la obra narra la historia de Ila, una niña en sintonía con la naturaleza, quien anima al público a apreciar el legado ancestral y a proteger su entorno.

Quibdó África Film Festival

Fecha: 20 y 21 de septiembre

Hora: depende de la película - conozca toda la programación aquí

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Boletería: en la taquilla de la cinemateca

Detalles del evento: El Quibdó África Film Festival (QAFF), principal referente audiovisual del Pacífico colombiano, se alista para su séptima edición que se realizará del 16 al 21 de septiembre de 2025 en la capital del Chocó. Bajo el lema “Fronteras Invisibles”, el festival presenta hoy su Selección Oficial, una cuidada selección de películas y cortometrajes que exploran la identidad, los desafíos y la resistencia de las comunidades afrodescendientes en el mundo.

CalmArte: taller de Cuerpo Presente

Fecha: 21 septiembre.

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Museo Nacional de Colombia

Entrada: Libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: El taller es una experiencia que conecta el yoga y la danza para habitar el cuerpo presente, que será liderado por Lina Galindo, bailarina, coreógrafa y docente que integra técnicas somáticas, jazz y yoga.