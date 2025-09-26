Tras comentarios de Petro a Diana Saray, la Flip alerta sobre violencia contra mujeres periodistas

La FLIP denunció violencia y estigmatización contra mujeres periodistas en Colombia. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

En un pronunciamiento publicado en su página web, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se opuso a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro contra la periodista Diana Saray Giraldo y advirtió sobre la violencia contra mujeres periodistas.

El pronunciamiento emitido por la FLIP detalló su preocupación por los ataques contra mujeres periodistas, especialmente en entornos digitales. La fundación hizo énfasis en que “Estas agresiones sistemáticas afectan la seguridad e integridad de las comunicadoras, y contienen un claro componente de violencia basada en género, cuyo objetivo es silenciar sus voces y limitar el debate democrático”.

La FLIP detalló que estos ataques contra las comunicadoras no se limitan al cuestionamiento de su labor profesional, sino que “reproducen expresiones de violencia de género mediante comentarios despectivos que buscan deslegitimar su trabajo, silenciar sus voces y socavar su credibilidad“. Además, advirtió que este tipo de violencia en ocasiones trasciende el ámbito profesional y afecta a los familiares de las periodistas, lo que implica, según la fundación, ”un hostigamiento diferenciado y sistemático que responde al hecho de ser mujeres que ejercen el periodismo".

Dentro de los casos citados por la institución, se encuentra el de Diana Saray Giraldo, quien recientemente se convirtió en el blanco de críticas tras su intercambio con el presidente Gustavo Petro en la plataforma X. El primer mandatario se refirió a la periodista como “destructora de personas”, “un mensaje que descalificó a la periodista y la señaló públicamente, configurando un acto de estigmatización que alimentó un clima adverso hacia su labor periodística. Con ello, el jefe de Estado incumplió sus obligaciones constitucionales de protección a la prensa y desconoció las implicaciones que tiene cada una de sus expresiones en redes sociales, pues el señalamiento desde su investidura amplifica y legitima los ataques contra la prensa”, expresó la fundación.

Esto se suma a las declaraciones que el presidente ya había hecho refiriéndose a mujeres periodistas como “muñecas de la mafia”, “expresión que no solo afecta a las periodistas directamente aludidas, sino que legitima la violencia de género contra todas las mujeres que ejercen el oficio, debilitando la libertad de prensa y la igualdad en la participación del debate público”, de acuerdo con la fundación.

La FLIP reportó que entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, registraron que “96 mujeres periodistas fueron blanco de 162 agresiones en su contra”. De ellas, 48 fueron blancos de agresiones digitales, entre amenazas, estigmatizaciones y casos de acoso. Encontraron que en su mayoría fueron blancos de funcionarios públicos. Además, aseguraron que en diferentes regiones del país, las mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia prefieren no usar su nombre, por seguridad.

La FLIP alertó también sobre los periodos electorales que fueron catalogados como “escenarios hostiles”. “Hemos documentado que varios de los ataques en contra de las periodistas fueron derivados de sus publicaciones sobre funcionarios, candidatos o asuntos políticos. (...) En este contexto, reiteramos que las mujeres son más propensas a ser víctimas de ataques en razón de su género. Cuando este tipo de violencia proviene de figuras públicas, su impacto se multiplica, pues legitima el hostigamiento de terceros, incrementa la exposición de las víctimas y debilita el derecho de toda la sociedad a recibir información libre y plural”, afirmaron.