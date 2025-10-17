Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

La programación cultural del fin de semana reúne eventos gratuitos y con costo en parques, bibliotecas, teatros y librerías Foto: Mauricio Alvarado

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

Música: Distrito Urbano – Escenarios Móviles

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 2:00 p.m.

Lugar: Parque Biblioteca Tintal – Calle 6D #86–13

Entrada: Libre

Detalles del evento: El programa Escenarios Móviles de Idartes presenta Distrito Urbano, una jornada dedicada al rap y la cultura hip-hop en la localidad de Kennedy. El evento contará con siete actos entre MCs y DJs: Desorden Social, El Nolan, Estilo Bajo, DJ Hype Box, Joes YWC y Mañas Ru-Fino, integrante del colectivo Doble Porción, quien interpretará canciones de su álbum Vértigo (2024) y nuevos lanzamientos. La apertura estará a cargo de un DJ set de vinilos y tornamesismo.

Teatro: Goodbye

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 4:00 p.m. y 7:30 p.m.

Lugar: Sala Delia Zapata, Centro Nacional de las Artes – Calle 10 #5–32

Entrada: Con boletería en Tuboleta

Detalles del evento: La obra Goodbye aborda la historia de Ernesto, un hombre de 30 años que busca asistencia para terminar con su vida en una clínica de suicidio asistido. En ese lugar conoce a Viviana, una secretaria que lo enfrenta a sus propios dilemas sobre la libertad, el amor y la existencia. El montaje, que ha sido reconocido en los premios EstoVi 2023 y en temporadas en distintas ciudades del país, regresa con una corta temporada.

Taller: Montunos – Creación de máscaras

Fechas y horas: Sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Teatro El Parque – Carrera 5 #36–05

Entrada: Con costo (incluye materiales y refrigerio)

Detalles del evento: El artista Sebastián Malegría lidera este taller de creación de máscaras con materiales no convencionales como hojas, ramas, objetos reciclados y aerosoles. En dos sesiones, niñas, niños y jóvenes experimentarán con el diseño de personajes inspirados en lo natural y lo urbano. La actividad es organizada por Idartes y el Teatro El Parque.

Teatro: Mi árbol y yo – Corporación El Laberinto

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 5:00 p.m.

Lugar: Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10 – Calle 66 Bis Sur #18T–45

Entrada: Libre

Detalles del evento: La obra narra la historia de Jaimito y su abuelo Chepe, quienes viven en el campo junto a varios animales. La tranquilidad familiar se ve interrumpida por Adriano, un hombre movido por la ambición que altera su entorno. A través de este relato, la Corporación El Laberinto explora temas de reconciliación y perdón.

Literatura: Lectura para locos bajitos - Vida de perros

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 4:30 p.m.

Lugar: Librería Wilborada 1047 – Tercer piso

Entrada: Libre

Detalles del evento: La librería Wilborada 1047 invita a participar en una nueva sesión del ciclo Lectura para locos bajitos, con la lectura del libro Vida de perros, de la autora e ilustradora Isol. El relato presenta la relación entre un niño y su perro Clovis, y propone una reflexión sobre el afecto y la convivencia.

El encuentro se realizará en el tercer piso de la librería, un espacio dedicado a la formación de lectores en la infancia mediante lecturas compartidas y actividades de juego. Las sesiones se realizan todos los sábados a las 4:30 p.m.

Cine: Desde la colina de las amapolas – Cinemateca de Bogotá

Funciones:

Sábado 18 de octubre, 11:30 a.m., Sala Capital

Domingo 19 de octubre, 11:00 a.m., Sala Capital

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Director: Goro Miyazaki

País: Japón (2011)

Duración: 91 minutos

Idioma: Japonés con subtítulos en español

Boletas: tuboleta.com

Detalles del evento: La Cinemateca de Bogotá proyecta Desde la colina de las amapolas, dirigida por Goro Miyazaki. La historia transcurre en 1963, cuando Umi Matsuzaki, una estudiante que cuida de su familia, conoce a Shun y Shiro, jóvenes que intentan salvar el edificio donde funcionan las asociaciones estudiantiles. La película aborda el encuentro entre generaciones en un Japón que busca reconstruirse tras la guerra.

Rumba y lecturas salseras (Nivel intermedio)

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 11:00 a.m.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco

Entrada: Libre

Dirigido a: Todo público

Detalles del evento: La Biblioteca Pública Virgilio Barco invita a una nueva sesión de Rumba y lecturas salseras, un espacio que combina lectura y baile. La actividad propone explorar la historia de la salsa, compartir datos curiosos sobre este movimiento cultural y practicar pasos intermedios para disfrutar de su ritmo. El encuentro está orientado a jóvenes y adultos, aunque también puede participar toda la familia.

Literatura: El terror latinoamericano

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 2:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana

Entrada: Libre

Dirigido a: Jóvenes y adultos

Detalles del evento: La Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana presenta El terror latinoamericano, un espacio de lectura y conversación sobre autores y relatos del género en la región.

Durante la sesión se analizarán obras como Cuentos para monstruos de Santiago González Pedraza, La gallina degollada de Horacio Quiroga y Dónde estás corazón de Mariana Enríquez.

Teatro: El niño de arena

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 3:00 p.m.

Lugar: Teatro El Parque

Edad mínima: No aplica (familiar)

Entrada: con costo

Aforo: 171 personas

Organiza: Idartes

Detalles del evento: La obra El niño de arena narra la historia de un hombrecito de arena que cobra vida y de una sirenita nacida de la fantasía. A través de su encuentro, la pieza aborda el poder de las ilusiones, el amor y la adversidad.

Cine: La masacre de Texas – Ciclo de terror en la Cinemateca

Funciones:

Sábado 18 de octubre, 6:00 p.m., Sala Capital

Domingo 19 de octubre, 8:00 p.m., Sala 3

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Director: Tobe Hooper

País: Estados Unidos (1974)

Duración: 83 minutos

Idioma: Inglés con subtítulos en español

Boletas: tuboleta.com

Detalles del evento: Dentro del ciclo de cine de terror, la Cinemateca proyecta La masacre de Texas, dirigida por Tobe Hooper. La película sigue a cinco jóvenes que, tras visitar una tumba profanada, enfrentan una pesadilla en un matadero abandonado.