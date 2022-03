El palmarés de “Encanto,” luego de llevarse un premio Óscar

"Encanto", una producción de Disney, esstaba nominada a tres Premios Óscar en 2022. Foto: Instagram Encanto Movie

“Encanto” cautivó en la edición número 94 de los premios Óscar. Además de llevarse la estatuilla como mejor película animada, la producción de Disney tuvo dos espacios diferentes para presentar parte de su producción musical. El galardón que se lleva esta noche se suma a una ya larga lista de reconocimientos que esta cinta ha conseguido en esta temporada de premios.

Hace apenas dos semanas, “Encantó” ganó en la velada de reconocimientos que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA). Lo hizo en la categoría de mejor película animada, la misma que consiguió en la edición de este año de los Golden Globe, que se llevaron a cabo el pasado 9 de enero.

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas de Colombia y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales, menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a sus familiares de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

Desde su estreno a finales del año pasado, “Encanto” se convirtió en un auténtico fenómeno mundial gracias, en gran parte, a su exitosa música compuesta por Germaine Franco y Lin-Manuel Miranda, quien no pudo acudir a la ceremonia porque su mujer dio positivo por coronavirus.

Entre otros premios, hace un mes, la Asociación de Críticos de Hollywood le entregó a la actriz Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri el premio a la mejor actuación animada, por su papel y voz interpretando al personaje protagonista de “Encanto”, Maribel Madrigal.

La música

La banda sonora ha aguantado varias semanas como el disco más vendido de Estados Unidos, siendo la sexta película de animación que se coloca en el número uno de la lista Billboard: “The Lion King” (1994); “Pocahontas” (1995); “Curious George” (2006), “Frozen” (2013), “Frozen 2″ (2019) y “Encanto” (2022).

Además, uno de sus temas, “We Don’t Talk About Bruno”, ha llegado a lo más alto en las listas de varios países, algo que Disney no experimentaba desde “Let It Go”, de Frozen, hace ya casi 10 años. Esa canción fue interpretada esta noche por Becky G, Luis Fonsi, Mauro Castillo, Carolina Gaitán, Diane Guerrero, Adassa y Stephanie Beatriz.

Durante la velada, “Encanto” tuvo otro espacio para presentar su música. Sebastián Yatra cantó “Dos Oruguitas”, el tema nominado en la categoría de mejor canción original, que se terminó llevando Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, por su composición para la película Misión Imposible. “Encanto” también competía por el Óscar a la mejor banda sonora, pero el ganador fue “Dune”, cuya música fue compuesta por Hans Zimmer.

La lista completa de premios de “Encanto”

En la categoría de mejor película animada, “Encanto” también ha ganado en los siguientes premios: National Board of Review Awards, Dallas–Fort Worth Film Critics Association Awards, Florida Film Critics Circle Awards, San Francisco Bay Area Film Critics Circle Awards, North Dakota Film Society Awards, Alliance of Women Film Journalists Awards, NAACP Image Awards, Advanced Imaging Society Lumiere Awards, Latino Entertainment Journalists Association Awards.

El éxito de la película inspirada en Colombia también ha tenido éxito en otras categorías. Por ejemplo, los personas de mujeres fueron galardonados en dos premios: Women Film Critics Circle Awards y Alliance of Women Film Journalists Awards. Entre otros premios, estos han sido los demás premios que ha ganado “Encanto”:

Hollywood Critics Association Awards: mejor actuación animada.

Advanced Imaging Society Lumiere Awards: mejor canción original.

American Cinema Editors Awards: mejor edición en película animada.

Art Directors Guild Awards: mejor diseño de producción para una película animada.

Latino Entertainment Journalists Association Awards: mejor partitura musical.

Latino Entertainment Journalists Association Awards: mejor canción escrita para una película.

Visual Effects Society Awards: mejores efectos visuales en una película animada.

Visual Effects Society Awards: mejor personaje en una película animada.

Visual Effects Society Awards: mejor entorno creado en película animada.

Visual Effects Society Awards: mejor cinematografía virtual en un proyecto CG.

Society of Composers & Lyricists Awards: mejor banda sonora original en una película.

Annie Awards: mejor animación de personajes, mejor música, mejor guion gráfico.

Cinema Audio Society Awards: mejor mezcla de sonido en una película animada.

Producers Guild of America Awards: mejor productor en película animada.

Guild of Music Supervisors Awards: mejor canción escrita y/o grabada para una película.

Artios Awards: logro destacado en casting - animación.