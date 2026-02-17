Sobre los “therians”: la subcultura que se ha popularizado en redes sociales

Los “therians” son personas que no se perciben completamente como humanas, sino que se identifican con animales. Foto: Getty Images

En los últimos días, una comunidad de jóvenes se ha vuelto viral en redes sociales. Según algunos de ellos, no se perciben completamente humanos, sino que se identifican con animales. Por ello, adoptan comportamientos asociados a estos y modifican su apariencia mediante máscaras y vestimenta.

Por medio de diferentes plataformas, se han difundido videos de jóvenes caminando en cuatro patas, emitiendo sonidos similares a los realizados por ciertos animales y adquiriendo conductas propias de ellos en espacios públicos. Pero, ¿cuál es el origen de esto?

El término “therian” proviene de therianthropy o en español teriantropía o teriomorfismo, cuyo origen se remonta al griego: thērion (animal salvaje) y morphē (forma). Es decir, la palabra hace referencia a la transformación entre humano y animal. Las referencias a este concepto se remonta a civilizaciones antiguas, como los egipcios y los mismos griegos, pero hoy en día es utilizado por esta subcultura urbana a la que se han integrado cada vez más jóvenes.

Podrían clasificarse bajo el concepto de subcultura urbana, ya que por definición general, las subculturas son grupos sociales que comparten creencias, comportamientos, valores e inclusive estéticas, que se desmarcan de la cultura hegemónica. Entre las más famosas se encuentran los hippies, los emo, los punk, los otaku, entre muchos otros.

Sin embargo, los “therians” no son algo nuevo. Desde la década de los noventa, en distintos foros de internet, ya se estaba empezando a articular una comunidad de personas que se identificaban con especies de animales no humanos. Cada individuo que se identifica como “therian” tiene un theriotype, es decir, la especie en la que se reconocen, entre las que pueden encontrar lobos, perros, zorros o felinos.

El término de “therian” se ha asociado con otros comunidades antropomórficas, como los “furry” o los “otherkin”, sin embargo, existen distinciones puntuales. Los “furry” son seguidores de personajes antropormóficos, sobre todo en la cultura pop.

Los miembros de la comunidad “furry” pueden llegar a hacer cosplay o utilizar accesorios basados en animales, pero la diferencia se basa en que los “furry” recurren a la representación de criaturas, usualmente ficticias, mientras que los “therian” responden a una identificación propia e interna con estos animales. Por otra parte, “otherkin” hace referencia a personas que tampoco se identifican totalmente como humanas, pero si con seres míticos o fantásticos.

Varias personas han comenzado a patologizar los comportamientos de los “therian”. Sin embargo, no hay pruebas desde la psicología que respalden un diagnóstico que pueda ser generalizado. Más bien, la creación de estas comunidades responde a un fenómeno que puede ser analizado desde la exploración y disrupciones que siempre han existido en el ámbito cultural.