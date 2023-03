“Quiero apoyar el viaje emocional que cada uno hace durante un concierto”

Sofiane Pamart, oriundo de Lille, Francia, tiene más de 15 años de formación musical en el conservatorio de esa ciudad. / Management Sofiane Pamart

¿Por qué se hacer llamar el “Rey del piano”?

Porque nadie me pondría este apodo aparte de mí. Así que creo que para lograr grandes cosas en la vida necesitas empoderarte para lograr más y más cosas increíbles y para convertirte en el que la gente elige en sus corazones. Esto es muy importante para mí.

¿Qué mensaje quiere transmitir en este “single”?

Quería transmitir que, como músico, te ven como alguien que se supone que está detrás y que se supone que debe apoyar al otro, que se supone que no debe opinar demasiado. Como un músico es como un segundo, tercero o cuarto papel en el escenario para algunas personas, por supuesto, no para todos. Esta canción fue lanzada la noche de mi show más grande. Logré hacer un show frente a 20.000 personas que vinieron solo a escuchar mi piano, y este es el mensaje que quería decir que algunas personas no creían en lo que pude lograr de niño con mi formación y con mis sueños. Pero ahora es real y estoy orgulloso de ser músico.

En su primer disco, ¿por qué dedicó algunos de los títulos de las canciones a diferentes ciudades colombianas?

Porque soñaba mucho con viajar desde que era un niño, pero cuando lo era no podía permitirme viajar porque era demasiado caro y logré comenzar a viajar solo con mi piano. Tocaba el piano y cada vez que tenía algún problema en mi día me subía al piano, me olvidaba de todo y viajaba en mi imaginación. Una vez que pude permitirme viajar mucho, todas esas ganas de viajar, finalmente pude hacerlo. Entonces comencé a hacer una gira mundial, pero solo para descubrir lugares, comprender diferentes culturas, inspirarme en lo que podía ver. Así fue como surgió la idea de grabar un disco centrado en esto, porque esto es muy importante para mí. Quería que mi primer álbum fuera mundial, que fuera sobre el planeta que tanto amo. Para mí, es el planeta y la gente del planeta y las diferentes culturas del mundo.

Mencionó que sus conciertos son una especie de viaje para sus fans, ¿qué tipo de viaje es? ¿Se trata de un viaje de sentidos o más bien de la historia que intenta contar?

En el escenario, no digo una palabra. No le hablo a mi audiencia, y esto es porque quiero crear una experiencia que sea muy individual. Quiero que cada una de las personas que me están escuchando en el público entren en sus propios pensamientos, que viajen dentro de sí mismos. Y solo quiero apoyar eso. Quiero intentar apoyar este viaje emocional que cada uno de nosotros puede hacer durante un concierto. Es por eso que es lo que deseo para mis fans.

¿Cómo prepara sus videos musicales que son tan conceptuales?

También se trata de viajar. En cada video me gusta capturar cosas que encuentro hermosas mientras viajo. Por ejemplo, en mi segundo álbum, For Later, hice muchos viajes por Asia. Y me sorprendió cómo se veía Asia, las luces, las grandes torres, y quería capturar eso en el videoclip. También quiero hacer mi propia película. Quiero que mi música apoye la película de mi vida. Así es como me gusta hacer los videos para mí.

¿Cómo definiría su música?

La definiría como música general, tal vez música neoclásica. Quiero que sea una banda sonora de la vida. A veces veo a alguien, y me emociona tanto lo que esta persona está pasando, me dan ganas de encontrar la música que cuente para siempre su historia sin contarla, como guardar un secreto, pero pueden decirlo todo en la música. Esto es algo que me gusta, porque no hay palabras. Si encuentro a alguien que me inspira mucho, puedo ponerlo en la música sin contarle su secreto.

¿Cómo desarrolla la relación entre la música clásica y el rap?

Como pianista, creo que no tengo el estilo de vida de un pianista. Tengo el estilo de vida de un rapero en la noche, de los artistas electrónicos, me gusta tener una vida que no sea el cliché de la vida del pianista, para nada. Es lo contrario. Creo que el vínculo que tengo con otras músicas es algo muy natural en mi estilo de vida. Pienso que la música de piano representa mucha de la música que me gusta. La música de piano representa mucho de lo que soy en lo más profundo. Pero la música electrónica y la música rap representan mucho de lo que es mi vida diaria. Y es por eso que me encanta viajar a través de la diversión.