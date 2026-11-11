Raúl Zuleta, caricaturista de El Espectador, ganó el Premio Fasecolda de Periodismo 2026

El caricaturista colombiano Raúl Zuleta, colaborador de El Espectador, fue reconocido con el Premio Fasecolda de Periodismo 2026 en la categoría Caricatura por su obra Fracaso EPS, publicada en este diario. El galardón, entregado por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en noviembre de este año, destaca el trabajo periodístico que, mediante distintos lenguajes, contribuye a la comprensión y al debate de asuntos de interés público.

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La caricatura premiada aborda uno de los temas más sensibles de la agenda nacional: las dificultades del sistema de salud y las barreras que enfrentan los ciudadanos para recibir atención médica. A través del humor gráfico, Zuleta plantea una crítica que condensa en una imagen una problemática de amplio alcance social.

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De acuerdo con la información del reconocimiento, Fracaso EPS fue seleccionada por el jurado por su capacidad para sintetizar, mediante una composición clara y contundente, una reflexión crítica sobre el funcionamiento del sistema de salud colombiano. La obra recurre a los recursos de la caricatura para abordar un problema que ha ocupado buena parte de la discusión pública.

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El reconocimiento pone de relieve el papel de la caricatura dentro del periodismo de opinión. A diferencia de otros formatos, que requieren explicaciones extensas para desarrollar un argumento, el humor gráfico utiliza la síntesis visual, la ironía y la representación simbólica para comunicar una postura frente a los acontecimientos. En ese sentido, la obra de Zuleta se inscribe en una tradición de caricatura política y social que busca interpelar a los lectores a partir de situaciones reconocibles de la realidad nacional.

La distinción también se suma a una trayectoria de reconocimientos nacionales e internacionales. Zuleta ha trabajado durante aproximadamente dos décadas en la caricatura y ha desarrollado una propuesta en la que combina la crítica política, la observación social y el humor.

En 2024 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría Caricatura, por Carrotanques de corrupción, también publicada en El Espectador. La obra abordó el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y sus consecuencias para las comunidades de La Guajira. En el acta del jurado se destacó la capacidad del caricaturista para representar, mediante una sola imagen, el contraste entre los recursos públicos desviados y las necesidades de la población.

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Un año después, en 2025, Zuleta obtuvo el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría Caricatura e Ilustración, por Discurso de posesión. Esta obra, una sátira sobre el presidente estadounidense Donald Trump, fue reconocida por la fuerza expresiva de su composición y por la manera en que representaba visualmente el discurso del mandatario.

En marzo de 2026 también obtuvo el segundo lugar en el 65.º Knokke-Heist Cartoon Festival, celebrado en Bélgica. Según informó la Universidad de Antioquia, institución en la que Zuleta se desempeña como profesor de la Facultad de Artes, el concurso recibió más de 2.000 caricaturas provenientes de 90 países. Su obra planteaba una reflexión sobre las guerras en Oriente Medio a partir de una representación contemporánea del nacimiento de Jesús, con María, José y el recién nacido convertidos en migrantes.

El Premio Fasecolda de Periodismo llegó este año a su edición número 27. La ceremonia se celebró el 10 de noviembre en el Club El Nogal de Bogotá y coincidió con la conmemoración de los 50 años de la federación. De acuerdo con el balance de la organización, se recibieron 270 postulaciones en esta edición.

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El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, señaló durante la premiación que el reconocimiento busca promover un periodismo que contribuya a comprender y gestionar los riesgos, al tiempo que defiende la independencia y la libertad de prensa.

En la categoría Caricatura, el premio reconoce la originalidad, el análisis simbólico y el uso del humor, la ironía y el sarcasmo para abordar asuntos relacionados con los riesgos y la protección de las personas. Con Fracaso EPS, Zuleta incorpora a su trayectoria un nuevo reconocimiento por una obra que utiliza el humor gráfico para examinar las dificultades de acceso a la salud en Colombia, un asunto que continúa ocupando un lugar central en el debate público.