Regresa la fiesta del cine con boletas a $6000 y $9000: fechas y cómo comprarlas

Serán más de 125 salas en el país, de cadenas como Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cinemas Procinal y Cineland, las que participarán en este evento. Así puede conseguir las boletas.

Redacción Cultura
18 de septiembre de 2025 - 04:20 p. m.
FOTO DE REFERENCIA Esta es una iniciativa que está disponible en todas las salas de cine del país.
Foto: Pixabay
Entre el jueves 25 y viernes 26 de septiembre, más de 125 cines en el país se sumarán a la fiesta del cine. Participarán cadenas como Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cinemas Procinal y Cineland. Durante estos dos días, se podrá acceder a boletas en salas 2D con precios especiales de $6.000 y en formatos especiales a $9.000 pesos.

La preventa de la boletería para este evento comenzará el próximo martes 23 de septiembre. Además de la tarifa especial en boletería, la audiencia encontrará también promociones para la confitería.

El evento se realizará en salas de cine de: Bogotá, Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, La Ceja, Medellín, Rionegro y Sabaneta en Antioquia; Barranquilla, Soledad y Santo Tomás en Atlántico; Cartagena de Indias y Turbaco en Bolívar; Tunja en Boyacá; Manizales en Caldas; Florencia en Caquetá; Yopal en Casanare; Valledupar en Cesar; Quibdó en Chocó; Chía, Girardot, Madrid, Mosquera y Soacha en Cundinamarca; Neiva en Huila, Riohacha en La Guajira; Santa Marta en Magdalena; Villavicencio en Meta; Ipiales y Pasto en Nariño; Cúcuta en Norte de Santander; Armenia en Quindío; Dosquebradas y Pereira en Risaralda; Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca en Santander; Sincelejo en Sucre; Ibagué en Tolima; Buga, Buenaventura, Cali, Palmira, Tuluá y Valle del Cauca en Valle del Cauca; Popayán en Cauca; y Montería en Córdoba.

Entre las películas en cartelera para este evento se encuentran: El conjuro 4, Toy Story, El gran viaje de tu vida, Otro viernes de locos, Demon Slayer, entre otras.

Por Redacción Cultura

