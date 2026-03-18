Regresa la Noche de San Felipe a Bogotá: plan gratis con recorridos nocturnos, arte y música

El sector artístico está ubicado entre las calles 80 y 72, desde la avenida Caracas a la carrera 24, y zonas aledañas. Foto: Juliana-Talero

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La Noche San Felipe regresará este 19 de marzo. El recorrido por el barrio bogotano como circuito cultural se realizará de nuevo, tras casi un año de espera. Entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de arte, gastronomía y música, recorriendo el barrio como “un mapa vivo de la creación contemporánea en la ciudad”, de acuerdo con un comunicado.

La primera edición de este evento en 2026 marca la reactivación de este proyecto que, durante los últimos años, se había realizado de manera bimensual.

“Bajo la invitación ‘Recorre · Descubre · Colecciona’, la jornada propone una experiencia directa con el arte: caminar el barrio, cruzar sus puertas abiertas y encontrarse con artistas, galeristas y proyectos que han dado forma al carácter cultural de San Felipe", afirmaron las directoras del proyecto, Liz Caballero y Johanna Morales, en el comunicado.

El evento reunirá a más de doce galerías, entre las que se encuentran LGM, SKETCH, Plural Nodo Cultural y KB, entre otras. Adicionalmente, se dará la reapertura de la Galería Permanente y, por primera vez, se contará con la participación de la galería mexicana GAMA, “ampliando el diálogo latinoamericano que el circuito ha comenzado a tejer en los últimos años”, aseguraron. Por otro lado, también se incluirá en el recorrido a ETC Sala de Proyectos.

Una de las muestras destacadas de la noche se realizará en la bodega de Cacao Disidente, la cual fue hecha en alianza con Vértigo Graffiti y Noche San Felipe. Esta exhibición presentará la obra Terra Nullius del artista Santiago Castro Pulido, que propone una reflexión sobre identidad, desplazamiento y territorio a través de los lenguajes del arte urbano.

Adicionalmente, en el evento participarán ocho “satélites”, espacios plurales donde se dan exhibiciones, encuentros y propuestas independientes, como La Casa Malpensante.

Por otro lado, la Noche San Felipe contará con una ruta gastronómica que abarca más de 25 cafés, bares y restaurantes del barrio. “Más que un evento, la noche propone una manera de recorrer el barrio: entrar a los espacios, caminar sus calles y descubrir cómo el arte contemporáneo se integra con la vida urbana cuando las puertas del distrito creativo se abren de manera simultánea”, señalaron.

De acuerdo con Caballero, el año que hubo entre un evento y otro no fue una pausa, sino un momento de evaluación y proyección en el que quisieron fortalecer el modelo del proyecto para garantizar su sostenibilidad e impacto.

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