Reino Unido lanza moneda de Freddie Mercury por 40 años de Live Aid y álbum en solitario

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991. Foto: Cortesía DirecTV

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La moneda de colección muestra a Mercury en el centro del escenario, ataviado con la chaqueta amarilla que llevó en el concierto del estadio de Wembley, mirando hacia arriba y con el micrófono en la mano.

La hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitó la sede de la Real Casa de la Moneda y fue la encargada de acuñar el primero de los ejemplares, en un momento que calificó como “emotivo y de gran orgullo”, según recoge Royal Mint en un comunicado.

“Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo”, comentó. “Como Freddie murió joven, no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real por su talento en el mundo de la música”, dijo.

La Real Casa de la Moneda también donará una versión especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica contra el sida fundada en su memoria, que subastará el ejemplar único en los próximos meses para recaudar dinero para la causa.

Mercury es el último artista en unirse a la serie de monedas conmemorativas ‘Leyendas de la Música’ de la Royal Mint, siguiendo los pasos de David Bowie, George Michael o Paul McCartney, que fueron homenajeados con anterioridad.

La directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, Rebecca Morgan, aseguró en la nota que la pieza captura la “energía eléctrica” de Mercury y celebra a “un verdadero icono cuya influencia continúa inspirando generaciones”.

“Freddie Mercury no era solo un músico; era una fuerza de la naturaleza que transformaba cada escenario que pisaba”, declaró Morgan. “Esta moneda captura esa energía electrizante y rinde homenaje a un icono verdaderamente mundial cuya influencia sigue inspirando a generaciones. El nivel de detalle de este diseño, desde su firma hasta el pentagrama que representa su increíble registro vocal, la convierte en una de nuestras piezas conmemorativas más especiales”.

La colección numismática dedicada a Mercury estará disponible a la venta desde este martes en la página de la Real Casa de la Moneda, con precios que oscilan entre las 18,50 libras (unos 21 euros) de una moneda brillante sin circular y las 9.350 libras (más de 10.600 euros) en el caso de la versión limitada de 2 onzas de oro fino.

El concierto de Live Aid

La moneda conmemorativa del cantante de Queen fue lanzada en el marco de los 40 años de la presentación de la banda en el concierto Live Aid, en julio de 1985.

Al inicio, la banda Queen no estaba programada para participar del concierto benéfico para la hambruna en Etiopía, que se dio entre 1983 y 1985.

Durante su concierto, la banda interpretó algunos de sus más grandes éxitos como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “We Will Rock You” y “We Are the Champions”.

La presentación de Freddie Mercury ha sido recordada por la forma en la que “dirigió a la multitud de 72.000 personas en un canto improvisado de llamada y respuesta “Aaaaaay-o”, que más tarde se denominó La Nota Que Se Oyó Alrededor del Mundo", según la BBC.